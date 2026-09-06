Tại sao áo đấu của Chelsea khiến fan Hong Kong lo ngại, không dám mặc?

Thỏa thuận tài trợ giữa Chelsea và Circle khiến fan, cửa hàng thể thao Hong Kong lo ngại việc mặc hoặc bán áo có logo USDC có thể vi phạm luật stablecoin.

Thỏa thuận tài trợ mới của Chelsea với hãng phát hành stablecoin Circle đang khiến người hâm mộ và các cửa hàng thể thao tại Hong Kong, Trung Quốc băn khoăn: mặc hoặc bán áo đấu có logo USDC liệu có bị xem là quảng bá tiền số trái phép?

Cuối tháng 8, Chelsea ký hợp đồng với Circle để đưa thương hiệu stablecoin USDC lên mặt trước áo đấu của đội bóng trong mùa giải 2026-27. Thỏa thuận được công bố chỉ 3 tháng sau khi Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) cảnh báo các CLB Premier League về việc hợp tác với những doanh nghiệp tiền số và tài chính chưa được cấp phép.

Circle UK Trading, công ty con của Circle tại Anh, được FCA quản lý và cung cấp một số dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, USDC không được phát hành hoặc quản lý theo luật Anh, đồng thời cũng chưa được một đơn vị phát hành stablecoin có giấy phép tại Hong Kong phân phối.

Hiện Hong Kong chỉ cấp phép cho hai tổ chức phát hành stablecoin là Anchorpoint Financial Limited và HSBC.

Người hâm mộ không biết mặc áo có “phạm luật”?

Luật Stablecoins của Hong Kong cấm các cá nhân chủ động tiếp thị ra công chúng việc phát hành stablecoin tham chiếu tiền pháp định chưa được cấp phép.

Winnie Choi, một fan Chelsea đã 12 năm, cho biết cô vẫn không hiểu việc mặc chiếc áo mới có thể trở thành vấn đề pháp lý hay không.

“Tôi đã tìm hiểu luật nhưng vẫn không hiểu liệu mặc áo đấu có vấn đề gì không”, Choi nói, đồng thời đề nghị cơ quan quản lý đưa ra hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu hơn.

Một cổ động viên khác, được gọi là Danny, cho rằng người hâm mộ bình thường khó có thể biết logo trên áo liên quan đến một stablecoin chưa được cấp phép.

“Nếu tôi mặc nó thì ai sẽ thực thi luật? Cảnh sát sẽ bắt tôi sao?”, anh nói và cho biết sẽ chưa mua áo mới cho đến khi vấn đề được làm rõ.

Các cửa hàng thể thao cũng gặp tình huống tương tự. Hammer Chung, chủ cửa hàng DirectSoccer ở Mong Kok, không chắc việc bán áo đấu Chelsea có logo USDC có vi phạm quy định hay không.

Cơ quan quản lý nói phải xem từng trường hợp

Cơ quan Tiền tệ Hong Kong (HKMA) cho biết luật tập trung vào hành vi “chủ động tiếp thị” hoặc quảng cáo hoạt động stablecoin chưa được cấp phép.

Việc một hành động có được xem là chủ động tiếp thị hay không sẽ được đánh giá theo từng trường hợp. Nhà chức trách có thể xem xét ngôn ngữ sử dụng, đối tượng mục tiêu có phải người Hong Kong hay không, việc sử dụng tên miền Hong Kong và liệu có kế hoạch tiếp thị cụ thể hay không.

Chuyên gia blockchain Louis Li Sze-chung cho rằng việc người hâm mộ mặc áo Chelsea có logo USDC ở nơi công cộng có thể tạo ra “vùng xám”, bởi cách hiểu về “chủ động tiếp thị” chưa hoàn toàn rõ ràng.

Tuy nhiên, Tanna Chong, chuyên gia chính sách công tại công ty tuân thủ tài sản số VerifyVASP và từng tham gia xây dựng luật stablecoin khi còn làm việc cho chính phủ, cho rằng người hâm mộ mặc áo Chelsea có logo USDC không phải là vấn đề.

Theo Chong, người mặc áo không phải nhà cung cấp dịch vụ. Circle và Chelsea cũng không kiểm soát hoạt động phát sóng các trận đấu tại Hong Kong.

Bà đưa ra một trường hợp ngoại lệ: nếu một nhân viên Circle mặc áo Chelsea và công ty yêu cầu người này mặc nhằm tiếp cận khán giả Hong Kong, khi đó mới cần xem xét liệu hành vi có mang tính quảng bá chủ động hay không.

Chelsea không phải CLB đầu tiên hợp tác với tiền số

Thỏa thuận với Circle diễn ra sau khi 20 CLB giải Ngoại hạng Anh thống nhất loại bỏ dần các nhà tài trợ cờ bạc trên mặt trước áo đấu.

Tuy nhiên, Chelsea và Circle không phải mối liên hệ đầu tiên giữa bóng đá Anh với ngành tài sản số.

Manchester City và Tottenham Hotspur hiện lần lượt có OKX và Kraken làm nhà tài trợ tay áo. Cả hai nền tảng đều chưa được cấp phép hoạt động tại Hong Kong.

Chelsea trước đó cũng hợp tác với nền tảng tiền số BingX, một doanh nghiệp chưa được cấp phép tại Hong Kong, để tài trợ mặt trước áo tập.

Trong chuyến thăm Hong Kong tháng trước, các cầu thủ Chelsea từng mặc áo tập có logo BingX trong một buổi tập mở tại sân vận động Kai Tak.

Các cầu thủ Manchester City và Tottenham cũng từng mặc áo có logo OKX và Kraken trong những trận giao hữu tại Hong Kong.

Kraken khẳng định thỏa thuận với Tottenham là hợp tác thương hiệu toàn cầu, không đồng nghĩa với việc chào mời hay quảng bá dịch vụ giao dịch tài sản số tại những thị trường mà hoạt động này bị hạn chế.

Theo SCMP