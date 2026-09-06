Nga nâng cấp Ka-52E, bổ sung tên lửa 305E để tấn công mục tiêu từ xa

Nga chuẩn bị giới thiệu Ka-52E nâng cấp tại Ai Cập, với hệ thống GOES-451M và tên lửa 305E nhằm tăng khả năng phát hiện và tấn công mục tiêu từ xa.

Nga đang chuẩn bị giới thiệu phiên bản hiện đại hóa của trực thăng trinh sát và tấn công Ka-52E tại Triển lãm Hàng không Quốc tế El Alamein 2026 ở Ai Cập, trong bối cảnh Moscow tìm cách mở rộng xuất khẩu một dòng trực thăng đã tích lũy nhiều kinh nghiệm tác chiến trong chiến tranh tại Ukraine.

Ai Cập hiện là quốc gia nước ngoài duy nhất vận hành Ka-52. Đây cũng là dòng trực thăng có chi phí cao hơn đáng kể so với nhiều loại trực thăng tấn công khác của Nga, khiến Cairo được xem là khách hàng tiềm năng hàng đầu cho gói nâng cấp mới.

Ka-52 là một trong những dòng trực thăng được thử lửa nhiều nhất trên chiến trường hiện đại. Kinh nghiệm từ các hoạt động tác chiến cường độ cao tại Ukraine đã khiến loại trực thăng này được điều chỉnh đáng kể cả về cảm biến, vũ khí lẫn phương thức sử dụng.

Trực thăng Ka-52 hoạt động trên tàu sân bay đang phục vụ trong biên chế quân đội Ai Cập. Ảnh: MW.

Bổ sung cảm biến quang điện tử và tên lửa 305E

Phiên bản Ka-52 nâng cấp sẽ được nhà xuất khẩu vũ khí quốc doanh Nga Rosoboronexport giới thiệu. Điểm đáng chú ý là máy bay được trang bị hệ thống quang điện tử ổn định con quay GOES-451M cùng tên lửa dẫn đường đa nhiệm hạng nhẹ 305E.

GOES-451M được phát triển nhằm tăng khả năng phát hiện, nhận dạng và tấn công mục tiêu của trực thăng. Các hệ thống cảm biến quang điện tử và hồng ngoại đặc biệt quan trọng đối với trực thăng tấn công hoạt động ở độ cao thấp và cách xa mục tiêu.

Nhờ những cảm biến này, kíp chiến đấu có thể phát hiện và xác định mục tiêu từ khoảng cách an toàn hơn, đồng thời giảm thời gian phải lộ diện trước đối phương và tạo điều kiện sử dụng các loại vũ khí dẫn đường chính xác.

Trong khi đó, tên lửa 305E là một loại vũ khí chính xác tương đối nhỏ gọn, được phát triển nhằm cung cấp cho trực thăng năng lực tấn công ở khoảng cách xa hơn.

Việc đưa 305E lên Ka-52 có ý nghĩa đáng kể bởi loại tên lửa này cho phép trực thăng tấn công mục tiêu từ khoảng cách lớn hơn nhiều so với các loại rocket không điều khiển và tên lửa chống tăng tầm ngắn thế hệ cũ. Điều này giúp giảm nhu cầu đưa trực thăng tiếp cận gần những mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt.

Trực thăng tấn công Ka-52. Ảnh: MW.

Ka-52 chuyển dần sang tác chiến ngoài tầm phòng không

Sự kết hợp giữa hệ thống cảm biến được cải thiện và tên lửa 305E cho thấy vai trò của Ka-52 đang tiếp tục thay đổi.

Thay vì chủ yếu đảm nhiệm nhiệm vụ trực thăng tấn công yểm trợ ở cự ly gần, Ka-52 ngày càng có thể hoạt động như một nền tảng tấn công chính xác từ ngoài tầm, sử dụng cảm biến để xác định mục tiêu rồi khai hỏa bằng vũ khí dẫn đường từ khoảng cách nằm ngoài phạm vi tác chiến trực tiếp của nhiều hệ thống phòng không mặt đất tầm ngắn.

Đây là hướng phát triển đặc biệt đáng chú ý đối với các trực thăng chiến đấu, vốn phải đối mặt với nguy cơ lớn khi tiếp cận khu vực có mật độ phòng không cao.

Theo Rosoboronexport, những thay đổi trên nằm trong nỗ lực rộng hơn của Nga nhằm đưa các bài học rút ra từ hoạt động tác chiến thực tế vào quá trình phát triển vũ khí và trang thiết bị quân sự.

Điều này có thể giúp các khách hàng nước ngoài tiếp cận những năng lực đã được phát triển và kiểm nghiệm trong một trong những môi trường chiến trường khắc nghiệt nhất hiện nay.

Rosoboronexport cho biết các khách hàng đang “thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ” đối với những sản phẩm quân sự Nga được hiện đại hóa dựa trên kinh nghiệm chiến đấu.

Trong chiến tranh tại Ukraine, Ka-52 đã được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, trong đó có phòng không chống UAV cũng như phát hiện và tiêu diệt các phương tiện thiết giáp của đối phương.

Theo MW