Taxi bay gần như không còn tiếng ồn nhờ công nghệ mới của Hàn Quốc

Hàn Quốc phát triển động cơ phản lực khí mới cho taxi bay, giúp giảm tiếng ồn, tăng hiệu suất và hướng tới thương mại hóa phương tiện bay đô thị trong tương lai.

Một doanh nghiệp công nghệ của Hàn Quốc vừa công bố ba bằng sáng chế quan trọng liên quan đến hệ thống động cơ phản lực khí (air-jet propulsion), hướng tới giải quyết hai điểm yếu lớn nhất của taxi bay hiện nay: tiếng ồn quá lớn và giới hạn về tốc độ.

Công ty Saean R&D Co., Ltd cho biết đã được Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) cấp ba bằng sáng chế mới, qua đó mở rộng danh mục công nghệ động cơ phản lực khí dành cho các phương tiện cất hạ cánh thẳng đứng trong lĩnh vực Urban Air Mobility (UAM).

Thay vì sử dụng cánh quạt hở như phần lớn các mẫu eVTOL hiện nay, Saean phát triển giải pháp động cơ phản lực khí được đặt trong khoang kín nhằm giảm đáng kể tiếng ồn khi hoạt động trên bầu trời đô thị.

Theo doanh nghiệp, mục tiêu là loại bỏ âm thanh vo ve đặc trưng của các mẫu taxi bay đa cánh quạt bằng công nghệ điều khiển dòng khí và các cấu trúc tạo vi xoáy.

Ba bằng sáng chế mới bao gồm hệ thống động lực cốt lõi, bộ cánh dẫn hướng luồng khí tích hợp và thiết kế vòi phun tạo vi xoáy.

"Dựa trên nền tảng động cơ phản lực khí thống nhất, các bằng sáng chế này tạo thành một hệ sinh thái công nghệ giúp giải quyết những thách thức lớn nhất trong thương mại hóa UAM như độ ổn định kết cấu, hiệu suất động lực và giảm tiếng ồn", Saean cho biết.

Hoàn thiện nền tảng động cơ phản lực khí

Saean nhận định quá trình đô thị hóa cùng tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng đang mở ra cơ hội lớn cho thị trường vận tải hàng không đô thị.

Theo dự báo của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, quy mô thị trường UAM toàn cầu có thể đạt khoảng 1.500 tỷ USD vào năm 2040.

Để tạo lợi thế cạnh tranh, doanh nghiệp Hàn Quốc đang xây dựng hệ sinh thái công nghệ dựa trên các bằng sáng chế độc quyền xoay quanh nền tảng động cơ phản lực khí.

Ba công nghệ mới được thiết kế nhằm khắc phục những hạn chế vốn tồn tại ở taxi bay sử dụng cánh quạt hở.

Bằng sáng chế đầu tiên phát triển hệ thống động cơ đặt trong khoang cách âm, giúp giảm tiếng ồn và cải thiện hiệu suất bay ở tốc độ cao, đồng thời mở đường cho các chuyến bay liên vùng (Regional Air Mobility - RAM).

Trong khi đó, bằng sáng chế thứ hai sử dụng các cánh dẫn hướng để tối ưu luồng khí đi vào và thoát ra khỏi động cơ, qua đó giảm mức tiêu thụ năng lượng và kéo dài thời lượng pin.

Bằng sáng chế thứ ba tập trung tạo ra các vi xoáy khí nhằm hạn chế hiện tượng thất tốc khí động học khi máy bay thực hiện các thao tác đổi hướng gấp. Thiết kế này đồng thời giúp phân tán luồng khí từ vòi phun, góp phần giảm đáng kể tiếng ồn khi hoạt động trong khu vực đông dân cư.

Cuộc đua thương mại hóa taxi bay ngày càng nóng

Theo Saean, các mẫu eVTOL sử dụng cánh quạt truyền thống gặp nhiều hạn chế khi bay ở tốc độ cao do lực cản khí động học lớn và tiếng ồn mạnh, khiến việc khai thác trong đô thị gặp nhiều trở ngại.

Việc chuyển sang hệ thống động cơ phản lực khí đặt trong khoang kín được kỳ vọng sẽ cải thiện cả hiệu suất vận hành lẫn trải nghiệm âm thanh.

Doanh nghiệp cho biết họ đang xây dựng một "hàng rào bằng sáng chế" nhằm bảo vệ công nghệ cốt lõi, ngăn các đối thủ sao chép hoặc phát triển giải pháp tương tự, đồng thời thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác thương mại trong lĩnh vực hàng không.

Không phải là một startup mới nổi, Saean đã nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phương tiện điện. Công ty từng phát triển mẫu xe thể thao điện EXOD, dòng SUV điện WiD-U, xe ben điện tải trọng 30 tấn cùng nhiều hệ thống pin công suất lớn.

Tận dụng kinh nghiệm trong lĩnh vực xe điện hạng nặng và công nghệ quản lý nhiệt cho pin, doanh nghiệp đang hướng tới phát triển nền tảng vận tải hàng không tốc độ cao với độ ồn thấp.

Trong khi đó, ngành công nghiệp UAM trên toàn cầu cũng đang bước từ giai đoạn thử nghiệm sang thương mại hóa.

Hai doanh nghiệp Mỹ là Joby Aviation và Archer Aviation hiện được xem là những đơn vị dẫn đầu cuộc đua. Joby đã bước vào giai đoạn 4 của quy trình chứng nhận mẫu máy bay do Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) quản lý, còn Archer trở thành doanh nghiệp đầu tiên hoàn tất giai đoạn 3.

Cả hai đang phối hợp với các chương trình tích hợp eVTOL của FAA nhằm chuẩn bị cho những chuyến bay thương mại đầu tiên trong những năm tới.

Theo IE