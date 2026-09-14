close Đăng nhập

Triều Tiên phô diễn “hỏa lực hủy diệt khủng khiếp”, đồng loạt khai hỏa tên lửa, pháo và drone

Huyền Chi
Huyền Chi

Triều Tiên tuyên bố cuộc diễn tập bắn đạn thật mới cho thấy “sức mạnh hủy diệt khủng khiếp”, trong đó nhiều loại tên lửa, pháo phản lực và drone được phối hợp dưới một hệ thống chỉ huy, kiểm soát thống nhất.

Một bệ phóng tên lửa bắn một quả tên lửa trong cuộc thử nghiệm ở Triều Tiên vào ngày 25/6. Ảnh: Reuters.
Một bệ phóng tên lửa bắn một quả tên lửa trong cuộc thử nghiệm ở Triều Tiên vào ngày 25/6. Ảnh: Reuters.

Triều Tiên ngày 14/9 tuyên bố vừa tiến hành một cuộc diễn tập bắn đạn thật hiệp đồng với sự tham gia của tên lửa, pháo binh và máy bay không người lái (drone), cho rằng cuộc tập trận cho thấy “sức mạnh hủy diệt khủng khiếp”.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết cuộc diễn tập diễn ra ngày 12/9, nhằm giúp lực lượng quân sự làm quen với quy trình vận hành hệ thống điều khiển hỏa lực tích hợp.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan, trên bờ biển phía đông nước này, vào sáng 12/9.

Sau khi thị sát cuộc diễn tập, Thống chế Pak Jong-chon nói hoạt động này sẽ “nâng cao mức độ chuyên môn hóa nhằm đánh tan lực lượng vũ trang của đối phương về mặt tổ chức và cấu trúc ngay khi có mệnh lệnh”.

Theo KCNA, ông Pak cũng cho rằng các hệ thống vũ khí được huy động trong cuộc diễn tập đã thể hiện “sức mạnh hủy diệt khủng khiếp của hỏa lực tập trung”.

Cuộc diễn tập được Triều Tiên gọi là “diễn tập tấn công hỏa lực hiệp đồng”, với sự tham gia của 5 đơn vị lục quân. KCNA cho biết nhiều hệ thống vũ khí đã được đưa vào thử nghiệm, trong đó có drone tấn công, tên lửa hành trình chiến thuật, tên lửa đạn đạo chiến thuật và hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng lớn.

Rất khó để kiểm chứng độc lập những tuyên bố của Triều Tiên về các cuộc thử nghiệm vũ khí.

Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết một số tên lửa được phóng hôm 12/9 bay khoảng 250 km về phía vùng biển phía đông Triều Tiên. Tầm bay này cho thấy các loại vũ khí trên được thiết kế để tấn công những mục tiêu trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Cuộc diễn tập cũng đánh dấu lần đầu tiên trong khoảng 3 tuần Triều Tiên công khai phóng tên lửa đạn đạo.

Điều chỉnh mức độ căng thẳng

“Đây không phải là cuộc thử nghiệm một hệ thống vũ khí đơn lẻ, mà là màn phô diễn một mạng lưới tấn công tích hợp”, ông Lim Eul-chul, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Đại học Kyungnam ở Seoul, nhận định.

Theo ông Lim, Triều Tiên dường như muốn cho thấy khả năng phối hợp drone, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và pháo phản lực thông qua một hệ thống chỉ huy và kiểm soát thống nhất.

Việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un không xuất hiện tại cuộc diễn tập, cùng với việc KCNA công bố thông tin chậm hơn, cho thấy Bình Nhưỡng có thể muốn định hình sự kiện này như một “cuộc diễn tập quân sự mang tính kỹ thuật và thực tiễn”, đồng thời chủ động điều chỉnh mức độ căng thẳng, ông Lim nói.

“Triều Tiên cũng đang thu thập dữ liệu tác chiến phục vụ triển khai thực tế, đồng thời phô diễn những chiến thuật nhằm làm quá tải hệ thống phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc và Mỹ bằng các cuộc tấn công đồng thời từ những loại vũ khí có đặc tính bay khác nhau”, ông nhận định.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu hẹp quy mô một cuộc tập trận quân sự lớn giữa Mỹ và Hàn Quốc, với lý do ông cho rằng quan hệ với nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang tốt đẹp.

Động thái này được xem là một nỗ lực nhằm khơi lại hoạt động ngoại giao giữa Washington và Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Triều Tiên đã bác bỏ tín hiệu từ ông Trump, cho rằng việc rút ngắn cuộc tập trận không làm thay đổi “bản chất khiêu khích, hiếu chiến” của hoạt động này.

Các chuyên gia nhận định, với kho vũ khí hạt nhân ngày càng được mở rộng cùng quan hệ ngày càng sâu sắc với Nga và Trung Quốc, ông Kim Jong-un có thể cho rằng mình đang sở hữu đòn bẩy lớn hơn trong bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ so với thời điểm hai bên lần đầu gặp nhau vào năm 2018-2019.

Đầu năm nay, ông Kim từng nói Triều Tiên có thể quay lại bàn đàm phán nếu Mỹ từ bỏ “chính sách thù địch” đối với Bình Nhưỡng và tôn trọng điều mà ông gọi là vị thế của Triều Tiên với tư cách một quốc gia hạt nhân.

Theo SCMP, Reuters

Từ khóa:

#Tên lửa #Drone #Triều Tiên #Hàn Quốc

Đừng bỏ lỡ

Thế giới

Xuồng không người lái Sargan-3000 của Ukraine được trình làng hồi tháng 4/2026. Ảnh: LTN.

Ukraine tuyên bố xuồng cảm tử bắn chìm xuồng Nga

Cuộc chiến Nga - Ukraine ghi nhận thêm một cột mốc mới trong lịch sử tác chiến: Hải quân Ukraine tuyên bố xuồng không người lái (USV) Sargan-3000 của họ đã dùng súng máy hạng nặng 12,7mm bắn chìm một USV của Nga trên Biển Đen.

Loạt đạn pháo phản lực KN-25 600mm của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Triều Tiên phóng loạt rocket 600 mm sau cuộc tập trận Mỹ - Hàn - Nhật

Triều Tiên đã phóng loạt rocket dẫn đường cỡ 600 mm từ bờ biển phía đông, trong đó có các đạn được Hàn Quốc đánh giá thuộc hệ thống KN-25. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn - Nhật và cho thấy khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Hàn Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự một phiên họp trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/9. Ảnh: Reuters.

Ông Tập Cận Bình cam kết hỗ trợ các nước BRICS trong lĩnh vực AI và sản xuất thông minh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các thành viên BRICS đoàn kết để đối phó với chính trị cường quyền, đồng thời đề xuất hợp tác về AI mã nguồn mở và sản xuất thông minh. Tuy nhiên, những sáng kiến này cũng chạm đúng vào một trong những mặt trận cạnh tranh gay gắt nhất giữa Mỹ và Trung Quốc: công nghệ, chip và khoáng sản chiến lược.

Máy bay chiến đấu J-20 và các máy bay J-20 trong huấn luyện không chiến. Ảnh: MW.

Hình ảnh hiếm hoi cho thấy phi công J-20 luyện không chiến, hé lộ năng lực huấn luyện

Những đoạn video hiếm về J-20 diễn tập không chiến tầm gần đang thu hút chú ý, nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở chiếc tiêm kích thế hệ thứ năm. Trung Quốc còn đang xây dựng lợi thế từ một chương trình huấn luyện phi công ngày càng quy mô, với khoảng 200 giờ bay mỗi năm theo một cựu đại tá Không quân Mỹ.