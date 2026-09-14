Triều Tiên phô diễn “hỏa lực hủy diệt khủng khiếp”, đồng loạt khai hỏa tên lửa, pháo và drone

Triều Tiên tuyên bố cuộc diễn tập bắn đạn thật mới cho thấy “sức mạnh hủy diệt khủng khiếp”, trong đó nhiều loại tên lửa, pháo phản lực và drone được phối hợp dưới một hệ thống chỉ huy, kiểm soát thống nhất.

Triều Tiên ngày 14/9 tuyên bố vừa tiến hành một cuộc diễn tập bắn đạn thật hiệp đồng với sự tham gia của tên lửa, pháo binh và máy bay không người lái (drone), cho rằng cuộc tập trận cho thấy “sức mạnh hủy diệt khủng khiếp”.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết cuộc diễn tập diễn ra ngày 12/9, nhằm giúp lực lượng quân sự làm quen với quy trình vận hành hệ thống điều khiển hỏa lực tích hợp.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan, trên bờ biển phía đông nước này, vào sáng 12/9.

Sau khi thị sát cuộc diễn tập, Thống chế Pak Jong-chon nói hoạt động này sẽ “nâng cao mức độ chuyên môn hóa nhằm đánh tan lực lượng vũ trang của đối phương về mặt tổ chức và cấu trúc ngay khi có mệnh lệnh”.

Theo KCNA, ông Pak cũng cho rằng các hệ thống vũ khí được huy động trong cuộc diễn tập đã thể hiện “sức mạnh hủy diệt khủng khiếp của hỏa lực tập trung”.

Cuộc diễn tập được Triều Tiên gọi là “diễn tập tấn công hỏa lực hiệp đồng”, với sự tham gia của 5 đơn vị lục quân. KCNA cho biết nhiều hệ thống vũ khí đã được đưa vào thử nghiệm, trong đó có drone tấn công, tên lửa hành trình chiến thuật, tên lửa đạn đạo chiến thuật và hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng lớn.

Rất khó để kiểm chứng độc lập những tuyên bố của Triều Tiên về các cuộc thử nghiệm vũ khí.

Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết một số tên lửa được phóng hôm 12/9 bay khoảng 250 km về phía vùng biển phía đông Triều Tiên. Tầm bay này cho thấy các loại vũ khí trên được thiết kế để tấn công những mục tiêu trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Cuộc diễn tập cũng đánh dấu lần đầu tiên trong khoảng 3 tuần Triều Tiên công khai phóng tên lửa đạn đạo.

Điều chỉnh mức độ căng thẳng

“Đây không phải là cuộc thử nghiệm một hệ thống vũ khí đơn lẻ, mà là màn phô diễn một mạng lưới tấn công tích hợp”, ông Lim Eul-chul, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Đại học Kyungnam ở Seoul, nhận định.

Theo ông Lim, Triều Tiên dường như muốn cho thấy khả năng phối hợp drone, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và pháo phản lực thông qua một hệ thống chỉ huy và kiểm soát thống nhất.

Việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un không xuất hiện tại cuộc diễn tập, cùng với việc KCNA công bố thông tin chậm hơn, cho thấy Bình Nhưỡng có thể muốn định hình sự kiện này như một “cuộc diễn tập quân sự mang tính kỹ thuật và thực tiễn”, đồng thời chủ động điều chỉnh mức độ căng thẳng, ông Lim nói.

“Triều Tiên cũng đang thu thập dữ liệu tác chiến phục vụ triển khai thực tế, đồng thời phô diễn những chiến thuật nhằm làm quá tải hệ thống phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc và Mỹ bằng các cuộc tấn công đồng thời từ những loại vũ khí có đặc tính bay khác nhau”, ông nhận định.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu hẹp quy mô một cuộc tập trận quân sự lớn giữa Mỹ và Hàn Quốc, với lý do ông cho rằng quan hệ với nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang tốt đẹp.

Động thái này được xem là một nỗ lực nhằm khơi lại hoạt động ngoại giao giữa Washington và Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Triều Tiên đã bác bỏ tín hiệu từ ông Trump, cho rằng việc rút ngắn cuộc tập trận không làm thay đổi “bản chất khiêu khích, hiếu chiến” của hoạt động này.

Các chuyên gia nhận định, với kho vũ khí hạt nhân ngày càng được mở rộng cùng quan hệ ngày càng sâu sắc với Nga và Trung Quốc, ông Kim Jong-un có thể cho rằng mình đang sở hữu đòn bẩy lớn hơn trong bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ so với thời điểm hai bên lần đầu gặp nhau vào năm 2018-2019.

Đầu năm nay, ông Kim từng nói Triều Tiên có thể quay lại bàn đàm phán nếu Mỹ từ bỏ “chính sách thù địch” đối với Bình Nhưỡng và tôn trọng điều mà ông gọi là vị thế của Triều Tiên với tư cách một quốc gia hạt nhân.

Theo SCMP, Reuters