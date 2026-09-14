Nhật Bản có “xe cấp cứu” đầu tiên cho robot hình người, hỏng đâu sửa đó

Nhật Bản vừa giới thiệu mô hình “xe cấp cứu” dành cho robot hình người, mở ra một dịch vụ hậu cần và sửa chữa mới trong bối cảnh humanoid ngày càng được đưa vào nhà máy, kho hàng và các hoạt động thương mại.

Tập đoàn công nghệ Nhật Bản GMO Internet Group vừa giới thiệu thứ được gọi là “xe cấp cứu robot” đầu tiên của Nhật Bản. Về bản chất, đây là một dạng dịch vụ cứu hộ lưu động dành cho robot hình người, dự kiến sắp được đưa vào hoạt động trên đường phố Tokyo.

Chiếc xe van được trang bị đặc biệt để chở kỹ sư, thiết bị sửa chữa, linh kiện thay thế và thậm chí cả một robot hình người dự phòng đến địa điểm cần hỗ trợ.

“Chiếc ‘xe cấp cứu’ sẽ mang robot hình người thay thế tới hiện trường và đổi robot đó cho robot bị hỏng”, ông Shota Takizawa, kỹ sư tại GMO Air, giải thích.

Trong trường hợp không thể sửa chữa robot ngay tại chỗ, chiếc “xe cấp cứu” có thể đưa robot gặp sự cố về một “cơ sở sửa chữa”. Trong lúc đó, robot thay thế sẽ tiếp tục làm việc cho khách hàng, giống như một chiếc xe cho mượn tạm thời trong ngành ô tô.

Đáng chú ý, chiếc van này không phải phương tiện tự hành, cũng không phải một robot có khả năng tự mình sửa chữa robot khác. Mô hình này vì thế là sự kết hợp khá thú vị giữa một ngành dịch vụ rất quen thuộc và công nghệ robot thế hệ mới.

Hãy thử hình dung một khách sạn đang sử dụng hai robot hình người làm nhiệm vụ dọn phòng, hoặc một nhà kho có các robot hình người đảm nhận công việc vận chuyển. Nếu một robot bất ngờ hỏng ngay đầu ngày làm việc, doanh nghiệp có thể mất nhiều ngày dịch vụ nếu phải gửi robot về GMO Air để sửa chữa.

Tokyo sắp có “xe cấp cứu robot” đầu tiên

Dịch vụ mới về cơ bản sẽ rút ngắn thời gian sửa chữa bằng cách đưa kỹ sư và linh kiện đến thẳng chỗ khách hàng.

Các kỹ sư sẽ kiểm tra và chẩn đoán sự cố ngay tại hiện trường, sửa chữa nếu có thể hoặc để lại một robot khác cho khách hàng sử dụng trong khi mang robot bị hỏng về xử lý.

Nếu robot hình người trở nên phổ biến, đây thực sự là một mô hình dịch vụ khá hợp lý. Một khi doanh nghiệp bắt đầu phụ thuộc vào robot để thực hiện các công việc thường ngày, những vấn đề như thời gian hoạt động, bảo trì tại hiện trường, logistics linh kiện và robot dự phòng sẽ trở nên ngày càng quan trọng.

Đó cũng chính là hệ sinh thái từng hình thành xung quanh ô tô, máy móc công nghiệp, máy bay và phần cứng công nghệ thông tin. Với chiếc xe mới, GMO đang hình dung một tương lai trong đó robot hình người đảm nhận những công việc mang lại giá trị thương mại tại nhà máy, cửa hàng, văn phòng, kho hàng và nhiều môi trường khác.

Vấn đề nằm ở chỗ, nếu một robot có giá khoảng 50.000-100.000 bảng Anh gặp sự cố, không phải lúc nào doanh nghiệp cũng muốn gửi nó về trung tâm sửa chữa rồi chấp nhận để hoạt động của mình thiếu robot trong nhiều ngày.

Dịch vụ cứu hộ lưu động dành cho robot hình người

Theo GMO Air, ý tưởng này xuất phát từ chính những gián đoạn mà công ty từng gặp phải khi các robot bị hỏng và phải đưa đi sửa chữa.

“Rút kinh nghiệm từ những sự cố đó, chúng tôi nảy ra ý tưởng cung cấp robot hình người thay thế”, ông Tomohiro Uchida, CEO GMO Air, cho biết.

“Khi robot hình người trở nên phổ biến hơn, loại dịch vụ này sẽ cần thiết”, ông Takizawa nói thêm.

Hiện GMO Air mới chỉ có một chiếc “xe cấp cứu” đặt tại trụ sở ở Tokyo.

Tuy nhiên, công ty cho biết có kế hoạch bổ sung thêm nhiều xe nếu nhu cầu từ khách hàng đủ lớn. Ở thời điểm hiện tại, chiếc xe duy nhất chủ yếu đóng vai trò mô hình thử nghiệm và thí điểm cho một loại hình dịch vụ hỗ trợ tại hiện trường mà GMO cho rằng có thể trở nên cần thiết khi số lượng robot hình người được triển khai ngày càng tăng.

Sự xuất hiện của “xe cấp cứu robot” cũng diễn ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh phát triển robot hình người giữa các quốc gia ngày càng nóng lên, đặc biệt giữa Mỹ và Trung Quốc.

Về phần mình, chính phủ Nhật Bản gần đây đã đặt mục tiêu có 10 triệu robot được đưa vào sử dụng vào năm 2040, trải rộng trên nhiều ngành từ y tế đến sản xuất.

Nếu quy mô triển khai thực sự tiến gần đến con số đó, những câu hỏi tưởng như rất đời thường kiểu “Robot của tôi hỏng bộ truyền động ở đầu gối trái thì ai sẽ đến sửa?” có thể bất ngờ trở thành nền móng của một ngành dịch vụ trị giá lớn.

Theo IE