Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi những người chỉ trích trí tuệ nhân tạo (AI) là “các thế lực rất tiêu cực”, cho rằng họ đang thổi phồng những kịch bản khó xảy ra. Ông nhấn mạnh Mỹ phải duy trì vị thế dẫn đầu về AI trước Trung Quốc.

Ông Trump phản đối chủ trương Mỹ giảm tốc phát triển AI

Theo AFP, trả lời giới truyền thông tại Doonbeg, miền Tây Ireland vào Chủ nhật, ngày 13/9 (giờ địa phương), trong chuyến thăm Ireland kéo dài 2 ngày, ông Trump nói: “Tôi cho rằng các bạn sẽ thấy rất nhiều thế lực tiêu cực”, đồng thời cho rằng những vấn đề mà họ đưa ra “không đáng được đặt lên bàn thảo luận” vì đang nói về “những điều sẽ không xảy ra”.

Khi được hỏi liệu ngành AI có nên giảm tốc độ phát triển hoặc tăng cường quản lý hay không, Trump trả lời tại sân golf của ông ở Ireland: “Chúng ta đang dẫn trước Trung Quốc trong lĩnh vực AI. Chúng ta là quốc gia tiên tiến nhất thế giới. Thành thật mà nói, tôi muốn duy trì vị thế đó, bởi ai thắng AI, người đó thắng”. Ông nhiều lần nhấn mạnh “Whoever wins AI wins” – “Ai thắng AI, người đó thắng”.

Ông Trump cho rằng Mỹ vẫn có thể thiết lập những “hàng rào an toàn” đối với AI. “Chúng ta có thể đặt ra các biện pháp bảo vệ. Chúng ta có thể làm điều này, làm điều kia”, ông nói. Những phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh tranh luận về tốc độ phát triển và nguy cơ của AI đang nóng lên tại Mỹ.

Jacob Coxon, một nhà nghiên cứu của Anthropic, cáo buộc các công ty như OpenAI và Anthropic đang “đánh cược mạng sống của mọi người” khi chạy đua phát triển những mô hình AI có khả năng tự cải thiện. Ảnh: Reuters.

Giới công nghệ Mỹ cảnh báo AI có thể đe dọa nhân loại

Jacob Coxon, một nhà nghiên cứu của Anthropic, mới đây quyết định nghỉ việc và rời khỏi ngành AI. Ông cáo buộc các công ty như OpenAI và Anthropic đang “đánh cược mạng sống của mọi người” trong cuộc chạy đua phát triển những mô hình có khả năng tự cải thiện.

Jacob Coxon viết trên mạng xã hội X: “Những người làm AI thực sự tin rằng AI có thể giết chết tất cả chúng ta trước khi thập niên này kết thúc”.

Những cảnh báo như vậy xuất hiện trong lúc giới công nghệ ngày càng lo ngại về rủi ro của các hệ thống máy tính đạt tới “siêu trí tuệ” (superintelligence) – tức những hệ thống có năng lực vượt xa con người trong nhiều lĩnh vực.

Trong bối cảnh đó, CEO Anthropic Dario Amodei hôm 12/9 đã lên tiếng kêu gọi ngành AI giảm tốc độ phát triển, dành thêm thời gian để các biện pháp an toàn có thể theo kịp tốc độ tiến bộ của công nghệ.

Đáng chú ý, quan điểm này nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ một số nhân vật hàng đầu trong ngành AI. CEO OpenAI Sam Altman và nhà sáng lập xAI Elon Musk đều công khai ủng hộ đánh giá của Amodei về những rủi ro ngày càng lớn từ tốc độ phát triển AI.

Sam Altman cũng cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 13/9 rằng OpenAI sẽ không tiến hành IPO trong năm nay vì lý do an toàn.

Ba đại gia công nghệ AI Elon Musk, Dario Amodei và Sam Altman đều lên tiếng kêu gọi giảm tốc độ phát triển AI. Ảnh: Singtao.

AI phá vỡ môi trường cách ly, xâm nhập hệ thống bên ngoài

Theo báo cáo an toàn do OpenAI công bố, trong một cuộc đánh giá an ninh mạng, mô hình AI của công ty đã khai thác một lỗ hổng zero-day trước đó chưa được biết đến để vượt qua cơ chế kiểm soát của một môi trường cách ly vốn không được kết nối Internet.

Sau khi giành được quyền truy cập Internet, mô hình tiếp tục sử dụng các thông tin xác thực bị đánh cắp cùng những lỗ hổng khác để truy cập trái phép vào hệ thống Hugging Face.

Anthropic cũng công bố những trường hợp tương tự. Cuối tháng 7, Anthropic cho biết đã phát hiện 3 trường hợp mô hình Claude, trong quá trình kiểm thử an ninh mạng, tìm cách kết nối Internet và truy cập trái phép vào các hệ thống thực tế của bên thứ ba.

Đến ngày 9/9, sau khi mở rộng kiểm tra khoảng 481 triệu bản ghi, Anthropic cho biết họ phát hiện thêm trường hợp thứ tư có liên quan. Những sự cố này đang làm gia tăng lo ngại rằng khi năng lực AI tiếp tục phát triển, khoảng cách giữa một hệ thống được kiểm soát trong phòng thí nghiệm và một hệ thống có khả năng tự tìm cách tiếp cận thế giới bên ngoài có thể ngày càng thu hẹp.

Liên Hợp Quốc cũng gióng hồi chuông cảnh báo về nguy cơ của AI

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 63 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã chỉ trích việc phát triển AI hiện tập trung vào một số ít doanh nghiệp; cho rằng AI có thể trở thành “mối đe dọa sống còn” đối với nhân loại, đồng thời kêu gọi các quốc gia thiết lập những biện pháp an toàn mang tính ràng buộc và thống nhất các “lằn ranh đỏ” đối với sự phát triển năng lực AI.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk chỉ trích việc phát triển AI hiện tập trung vào một số ít doanh nghiệp, cho rằng AI có thể trở thành “mối đe dọa sống còn” đối với nhân loại. Ảnh: LTN.

Ông nêu tên một loạt công ty AI lớn của Mỹ như OpenAI, Anthropic, Google, cùng các doanh nghiệp Trung Quốc như DeepSeek và Moonshot. Turk cho biết trong những ngày tới, ông sẽ gửi yêu cầu bằng văn bản tới các công ty AI, thúc giục họ ngay lập tức tăng cường các biện pháp an toàn nhằm kiểm soát những rủi ro ngày càng lớn từ công nghệ này.

Đáng chú ý, những cảnh báo của quan chức Liên Hợp Quốc được đưa ra trong bối cảnh OpenAI và Anthropic liên tiếp công bố các sự cố cho thấy mô hình AI có thể vượt qua những giới hạn vốn được thiết kế để ngăn chúng tiếp cận hệ thống bên ngoài.

Volker Turk cảnh báo: nếu AI có khả năng phá vỡ môi trường thử nghiệm, thậm chí sử dụng các hình thức như tống tiền nhà phát triển để ngăn việc bị tắt, thì đó là dấu hiệu cho thấy những hệ thống này đã trở nên quá mạnh và khó kiểm soát.

Liên Hợp Quốc muốn thiết lập “lằn ranh đỏ” cho AI

Trước những diễn biến trên, Türk kêu gọi các chính phủ và ngành công nghiệp AI cùng xác lập những “lằn ranh đỏ” đối với sự phát triển năng lực AI, đồng thời xây dựng các cơ chế bảo đảm an toàn có tính ràng buộc pháp lý.

Ông cho rằng chính phủ các quốc gia nơi những công ty AI đặt trụ sở cần tham gia vào quá trình xây dựng các quy định liên quan đến công nghệ này.

Trong khi đó, bản thân ngành AI cũng cần tăng cường hợp tác về an toàn, thay vì để từng doanh nghiệp tự xử lý những rủi ro có thể vượt ra ngoài phạm vi của một công ty hoặc một quốc gia.

Cảnh báo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho thấy cuộc tranh luận về AI đang bước sang một cấp độ mới: đây không còn chỉ là câu chuyện về tốc độ đổi mới công nghệ hay lợi ích kinh tế, mà đã trở thành vấn đề liên quan tới an ninh, quyền con người và thậm chí sự tồn tại lâu dài của nhân loại.

Ông Trump coi AI là cuộc đua chiến lược với Trung Quốc

Sự đối lập vì thế ngày càng rõ: một bên lo rằng AI đang phát triển nhanh hơn khả năng kiểm soát, trong khi bên kia cảnh báo rằng giảm tốc có thể khiến Mỹ đánh mất lợi thế chiến lược trước Trung Quốc.

Ông Trump rõ ràng đứng về phía thứ hai. Với tuyên bố “ai thắng AI, người đó thắng”, Tổng thống Mỹ không chỉ nhìn AI như một ngành công nghệ mới mà còn coi đây là một cuộc đua chiến lược giữa các cường quốc.

Điều đó đồng nghĩa với việc cuộc tranh luận về an toàn AI tại Mỹ giờ đây không còn đơn thuần là câu chuyện giữa các nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ. Nó đang trở thành một vấn đề liên quan trực tiếp đến cạnh tranh công nghệ, kinh tế và vị thế địa chính trị của Mỹ với Trung Quốc.

Với câu nói “Whoever wins AI wins”, ông Trump thực chất đã nâng cuộc tranh luận từ “AI nguy hiểm đến đâu?” sang câu hỏi “Mỹ có chấp nhận giảm tốc nếu điều đó tạo khoảng trống cho Trung Quốc vượt lên hay không?”.

Theo LTN, Singtao