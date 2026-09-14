7 công ty đang dẫn đầu cuộc đua robot hình người, Trung Quốc áp đảo Mỹ về sản lượng

Robot hình người đang bước vào giai đoạn thương mại hóa, khi các công ty đẩy chúng từ phòng thí nghiệm ra nhà máy và kho hàng. Đáng chú ý, Trung Quốc đang chiếm ưu thế áp đảo về số lượng robot được triển khai.

Robot hình người đang dần bước ra khỏi các phòng thí nghiệm nghiên cứu để tiến vào nhà máy, kho hàng, trung tâm dịch vụ khách hàng và nhiều môi trường vốn được thiết kế dành cho con người.

Được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI), những cỗ máy này đang học cách hiểu mệnh lệnh, nhận diện vật thể, di chuyển trong không gian phức tạp và thực hiện các công việc đòi hỏi thao tác vật lý.

Các công ty Mỹ vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển mô hình AI tiên tiến, phần cứng robot và những robot đa năng có thể đảm nhiệm nhiều loại công việc.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất Trung Quốc đang tạo ra khoảng cách đáng kể về quy mô sản xuất. Trong năm 2025, robot hình người do Trung Quốc sản xuất chiếm hơn 4/5 tổng số robot hình người được lắp đặt trên toàn cầu.

1. Figure AI

Figure AI, có trụ sở tại California, đang phát triển robot hình người đa năng có thể làm việc trong các nhà máy trước khi tiến tới ứng dụng trong gia đình.

Mẫu robot mới nhất của công ty, Figure 03, được vận hành bởi Helix, một hệ thống AI hiện thân (embodied AI) có khả năng chuyển đổi thông tin hình ảnh và mệnh lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên thành các hành động vật lý.

Figure đã đưa công nghệ này vào thử nghiệm trên dây chuyền sản xuất thực tế của BMW, thay vì chỉ trình diễn robot trong những môi trường được sắp đặt sẵn.

Mẫu Figure 02 từng thực hiện nhiệm vụ đưa hơn 90.000 linh kiện vào dây chuyền, tích lũy hơn 1.250 giờ vận hành và góp phần vào quá trình sản xuất hơn 30.000 xe.

2. AgiBot

Được thành lập tại Thượng Hải vào năm 2023, AgiBot nhanh chóng nổi lên như một trong những nhà sản xuất robot AI hiện thân lớn nhất Trung Quốc.

Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm robot hình người kích thước đầy đủ, robot công nghiệp, robot dịch vụ, robot bốn chân và các nền tảng mở cho phép giới nghiên cứu phát triển những ứng dụng mới.

Theo số liệu được South China Morning Post dẫn lại, AgiBot dẫn đầu thị trường toàn cầu với 30,4% số robot hình người được lắp đặt trong năm 2025.

Thành công của AgiBot đến từ khả năng sản xuất hàng loạt, chiến lược mã nguồn mở và thiết kế robot hướng tới nhiều lĩnh vực như sản xuất, logistics, giải trí, nghiên cứu và các công việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

3. Unitree Robotics

Unitree Robotics ban đầu được biết đến với những robot bốn chân có khả năng di chuyển linh hoạt, trước khi bước vào thị trường robot hình người với các mẫu như H1 và G1.

Thế mạnh lớn nhất của công ty nằm ở khả năng kiểm soát thăng bằng, bộ truyền động nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, khả năng vận động linh hoạt và mức giá tương đối dễ tiếp cận.

Mẫu robot hình người G1 có giá khởi điểm khoảng 13.500 USD, giúp phần cứng robot tiên tiến trở nên dễ tiếp cận hơn đối với các trường đại học, nhà phát triển và phòng thí nghiệm AI.

Unitree chiếm 26,4% số robot hình người được lắp đặt trên toàn cầu trong năm 2025. Công ty cũng gây chú ý với những robot có thể chạy, nhảy, nhảy múa, giữ thăng bằng và thực hiện các chuyển động phức tạp.

4. Tesla

Tesla đang phát triển Optimus, robot hình người đa năng được thiết kế để đảm nhiệm những công việc nguy hiểm, lặp đi lặp lại hoặc đòi hỏi nhiều sức lực.

Robot này tận dụng nhiều công nghệ liên quan đến xe tự hành của Tesla, bao gồm thị giác máy tính, mạng nơ-ron, pin, động cơ điện và các hệ thống định vị trong môi trường thực tế.

Tesla cũng sở hữu một lợi thế mà phần lớn startup robot không có: kinh nghiệm sản xuất các loại máy móc phức tạp ở quy mô cực lớn.

Tuy nhiên, Optimus vẫn chưa đạt mức triển khai thương mại đáng kể. Elon Musk cũng thừa nhận quá trình mở rộng sản xuất ban đầu của mẫu robot này sẽ diễn ra rất chậm.

5. UBTech Robotics

UBTech Robotics, có trụ sở tại Thâm Quyến, đang tập trung vào những ứng dụng công nghiệp thực tế với dòng robot hình người kích thước đầy đủ Walker.

Các robot này được phát triển cho những công việc như sản xuất ô tô, vận chuyển vật liệu, kiểm tra chất lượng, phân loại linh kiện, logistics và các công đoạn lắp ráp lặp đi lặp lại.

Walker S2 có khả năng tự thay pin, cho phép robot nhanh chóng quay lại làm việc mà không cần con người kết nối với bộ sạc.

UBTech đã xuất xưởng 1.079 robot hình người kích thước đầy đủ trong năm 2025. Tuy nhiên, một cuộc điều tra của Reuters cho thấy robot hình người nói chung vẫn còn quá chậm và dễ xảy ra lỗi để có thể đảm nhiệm phần lớn công việc công nghiệp hiện nay.

6. Apptronik

Apptronik, có trụ sở tại Texas, bắt nguồn từ những dự án robot liên quan đến chương trình phát triển robot hình người Valkyrie của NASA.

Robot Apollo của công ty được thiết kế để thực hiện nhiều công việc như vận chuyển vật liệu, giao linh kiện, kiểm tra sản phẩm, vận hành máy móc, lắp ráp bộ linh kiện và xử lý đơn hàng trong kho.

Apptronik đã ký các thỏa thuận thương mại với Mercedes-Benz và công ty logistics GXO, đồng thời hợp tác với Google DeepMind để tích hợp năng lực AI dựa trên Gemini.

Công ty cũng đã huy động hơn 935 triệu USD, tạo nguồn lực đáng kể để tiếp tục cải tiến Apollo và xây dựng năng lực sản xuất ở quy mô lớn.

7. Boston Dynamics

Boston Dynamics đã dành nhiều thập niên phát triển những robot có khả năng thực hiện các chuyển động từng được xem là gần như bất khả thi đối với máy móc.

Robot hình người Atlas chạy hoàn toàn bằng điện của công ty kết hợp bộ truyền động mạnh mẽ, các khớp linh hoạt, hệ thống nhận thức tiên tiến, khả năng tự di chuyển và bàn tay được thiết kế để thao tác với vật thể trong môi trường công nghiệp.

Công ty thuộc sở hữu của Hyundai hiện đang chuyển Atlas từ một nền tảng thử nghiệm thành robot có giá trị sử dụng thực tế trong sản xuất. Boston Dynamics cũng hợp tác với Google DeepMind để phát triển năng lực AI cho Atlas, trong khi Hyundai có kế hoạch đưa các phiên bản sản xuất của robot này vào các nhà máy của mình.

Robot hình người vẫn cần được cải thiện

Dù tiến bộ nhanh chóng, robot hình người hiện nay vẫn chưa thể sánh với con người trong việc xử lý những tình huống khó đoán hoặc hoàn thành nhiều loại nhiệm vụ khác nhau mà không cần hỗ trợ.

Các robot công nghiệp chuyên dụng cũng có thể thực hiện nhiều công đoạn sản xuất có cấu trúc nhanh hơn, ổn định hơn và với chi phí thấp hơn.

Tuy vậy, khoảng cách này đang dần được các công ty thu hẹp.

Thử thách lớn nhất đối với ngành robot hình người sẽ không phải là khiến robot nhảy múa hay thực hiện những màn trình diễn ấn tượng. Câu hỏi quan trọng hơn là liệu những cỗ máy này có thể tạo ra giá trị kinh tế đáng tin cậy trong thế giới thực hay không.

Đó mới là phép thử thực sự đối với cuộc đua robot hình người.

Theo IE