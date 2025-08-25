Rafale Pháp “hạ gục” F-35 Mỹ trong tập trận Trident Atlantic 25: Thực lực hay chiêu PR?

Tiêm kích Rafale của Pháp được cho là đã mô phỏng bắn hạ F-35 Mỹ trong tập trận Trident Atlantic 25. Liệu đây là dấu hiệu về sức mạnh thực sự hay chỉ là chiêu truyền thông?

Nhiều nguồn tin Pháp cho hay một tiêm kích Rafale của Không quân Pháp có khả năng đã hạ được tiêm kích tàng hình F-35A của Không quân Mỹ trong một tình huống giả định, trong khuôn khổ cuộc tập trận đa quốc gia Trident Atlantic 25 tại Phần Lan. Đây được coi là một chiến thắng mang ý nghĩa truyền thông quan trọng cho Rafale.

Không quân Pháp đã công bố đoạn video dài 44 giây cho thấy một chiếc Rafale khóa radar thành công vào F-35, trước khi phát ra lệnh âm thanh “bắn đi”, cho thấy phi công đã khai hỏa một tên lửa mô phỏng. Sau đó, Rafale tiếp tục khóa mục tiêu vào một chiếc F-18C/D của Không quân Phần Lan hai lần.

Sự xuất hiện của đoạn video này diễn ra trong bối cảnh chương trình Rafale đang đối mặt với khủng hoảng hình ảnh, sau khi từ 1 đến 5 chiếc Rafale của Không quân Ấn Độ bị bắn hạ trong các cuộc đụng độ với Không quân Pakistan, được cho là bởi các tiêm kích J-10C do Trung Quốc cung cấp.

Rafale khóa mục tiêu F-35 trong cuộc tập trận Atlantic Trident 25. Ảnh: MW.

Với chi phí hơn 240 triệu USD mỗi chiếc, thương vụ Rafale của Ấn Độ đã vấp phải chỉ trích vì khả năng chiến đấu hạn chế nhưng giá thành cực kỳ đắt đỏ. Hiệu suất chiến đấu yếu kém càng làm gia tăng tranh cãi trong giới chính trị và quân sự tại nhiều quốc gia khách hàng. Các tiêm kích châu Âu từ lâu đã bị coi là thiếu hiệu quả về chi phí, đồng thời tụt hậu xa so với các đối thủ Mỹ và Trung Quốc.

Đáng chú ý, J-10C – loại tiêm kích được cho là đã hạ gục Rafale – thậm chí không nằm trong top 5 máy bay chiến đấu mạnh nhất của Trung Quốc, trong khi Rafale lại thường được ca ngợi là tiêm kích hàng đầu châu Âu.

Rafale liên tục thua trong mọi gói thầu cạnh tranh trực tiếp với F-35 hoặc F-15, và thậm chí cả Su-30 của Nga hay F-16, ngoại trừ các thương vụ với những nước không thể mua F-35 hoặc các tiêm kích không phải của phương Tây vì lý do chính trị.

Máy bay chiến đấu Su-30MKI (phía trước) và Rafale của Không quân Ấn Độ. Ảnh: MW.

Trong khi đó, F-35 được coi là tiêm kích thế hệ 5 thực sự duy nhất của phương Tây, ngang hàng với J-20 và J-35 của Trung Quốc về mức độ tinh vi và hiệu suất. Chiếc tiêm kích tàng hình Mỹ đã nhiều lần chứng minh ưu thế áp đảo so với mọi dòng tiêm kích phương Tây khác, ngoại trừ một phần các biến thể mới của F-15. Tuy vậy, F-35 từng bị “hạ” trong một số trận mô phỏng bởi những tiêm kích kém hơn nhiều, phần lớn nhờ kịch bản tập trận được sắp đặt.

Trong các cuộc tập trận quốc tế, khả năng tác chiến ngoài tầm nhìn của F-35 – vốn gần như không đối thủ ngoại trừ Trung Quốc – thường bị hạn chế, buộc các tiêm kích phải tham gia không chiến tầm gần. Trong phạm vi này, Rafale dù có hiệu suất bay không xuất sắc và sở hữu động cơ yếu nhất trong số mọi tiêm kích hiện đại, vẫn có thể đối đầu với F-35 ở mức không quá bất lợi.

Xác máy bay chiến đấu Rafale bị lực lượng Pakistan bắn hạ vào tháng 5. Ảnh: MW.

Thực tế, trong các tình huống mô phỏng, những tiêm kích thế hệ 4 nặng và mạnh hơn như F-15EX hoặc J-16 đã từng tránh được tổn thất nặng nề trước tiêm kích thế hệ 5. Nhưng với các máy bay nhẹ hơn, kém cảm biến và radar nhỏ như Rafale, F-16 hay J-10, kết quả thường là những chuỗi thất bại áp đảo khi đối đầu với F-35 hoặc các đối thủ Trung Quốc cùng thế hệ.

Dẫu vậy, cơ hội cho tiêm kích thế hệ 4 có thể được cải thiện nhờ hỗ trợ từ máy bay tác chiến điện tử, cảnh báo sớm trên không và bằng cách hạn chế khả năng gây nhiễu của đối thủ.

Trong bối cảnh Rafale đang rất cần lấy lại hình ảnh sau thất bại ở Ấn Độ, và khi Pháp đang nỗ lực tiếp tục chào bán dòng máy bay này cho Ấn Độ cũng như Indonesia, thì việc dựng kịch bản trong tập trận để Rafale “hạ gục” F-35 là một cách hiệu quả để cải thiện vị thế truyền thông.