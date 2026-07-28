Ukraine cảnh báo Triều Tiên sắp điều thêm 30.000 quân sang Nga, quy mô lớn chưa từng có

Tổng thống Ukraine cảnh báo Triều Tiên có thể điều thêm 30.000 binh sĩ tới Nga. Nếu được xác nhận, đây sẽ là đợt triển khai quân ở nước ngoài lớn nhất lịch sử Bình Nhưỡng, giữa lúc hợp tác quân sự Nga - Triều Tiên ngày càng sâu rộng.

Triều Tiên được cho là đang chuẩn bị điều tới 30.000 binh sĩ bổ sung tới Nga để hỗ trợ chiến dịch quân sự tại Ukraine. Nếu thông tin được xác nhận, đây sẽ là đợt triển khai lực lượng ở nước ngoài lớn nhất trong lịch sử Quân đội Nhân dân Triều Tiên, đồng thời có thể mang lại cho Bình Nhưỡng kinh nghiệm tác chiến thực tế hiếm có trong một cuộc chiến tranh hiện đại quy mô lớn.

Thông tin được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra trong bối cảnh quan hệ quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng ngày càng được đánh giá là sâu rộng, không chỉ dừng ở việc cung cấp đạn dược mà còn mở rộng sang triển khai binh sĩ, hỗ trợ công nghiệp quốc phòng và hợp tác công nghệ quân sự.

Theo ông Zelensky, Nga đang chuẩn bị tiếp nhận lực lượng mới của Triều Tiên tại vùng Voronezh, phía tây nước Nga, với quá trình chuẩn bị được cho là đã bắt đầu từ tháng 6. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cáo buộc Bình Nhưỡng đang chuẩn bị chuyển giao thêm các bệ phóng tên lửa đạn đạo cho Moscow.

Nếu được triển khai đầy đủ, quy mô 30.000 quân sẽ lớn gấp nhiều lần các đợt điều động trước đó và có thể tạo ra tác động đáng kể đối với cục diện chiến trường.

Các binh sĩ thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Ảnh: MW.

Quan hệ quân sự Nga - Triều Tiên ngày càng mở rộng

Thực tế, dấu hiệu về sự hiện diện ngày càng lớn của quân đội Triều Tiên tại Nga đã xuất hiện từ cuối năm 2025.

Tháng 11/2025, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã bắt đầu điều thêm hàng nghìn quân nhân sang Nga.

Theo báo cáo của NIS, gần 10.000 quân nhân Triều Tiên đang làm nhiệm vụ bảo vệ các khu vực gần biên giới Nga - Ukraine, khoảng 1.000 công binh được triển khai để hỗ trợ rà phá bom mìn và xử lý vật cản trên chiến trường.

Các nguồn tin tình báo Hàn Quốc đánh giá việc tham gia trực tiếp vào chiến trường giúp lực lượng Triều Tiên không chỉ thu thập kinh nghiệm chiến đấu mà còn có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các loại khí tài do NATO viện trợ cho Ukraine.

Đây được xem là nguồn kinh nghiệm vô cùng giá trị đối với một quân đội vốn nhiều năm chưa tham gia chiến tranh quy mô lớn.

Pháo tự hành 170 mm của Triều Tiên được xuất khẩu sang Nga. Ảnh: MW.

Không chỉ binh sĩ, Bình Nhưỡng còn hỗ trợ cả ngành công nghiệp quốc phòng Nga

Ngoài việc cử quân nhân, Triều Tiên còn được cho là đang hỗ trợ Nga trên nhiều lĩnh vực khác.

Các báo cáo trong năm 2025 cho biết Bình Nhưỡng đã cử khoảng 5.000 công nhân công nghiệp tới Nhà máy Alabuga, nơi Nga sản xuất máy bay không người lái Geran-2, nhằm tăng công suất chế tạo UAV.

Song song với đó, Triều Tiên tiếp tục trở thành một trong những nguồn cung vũ khí quan trọng nhất của Nga.

Theo nhiều ước tính quốc tế, đến cuối năm 2024, Bình Nhưỡng đã chuyển cho Moscow hơn 6 triệu quả đạn pháo.

Giá trị của nguồn cung này không chỉ nằm ở số lượng rất lớn mà còn ở việc Triều Tiên vốn sở hữu lực lượng pháo binh quy mô hàng đầu thế giới ngay cả trước khi xung đột Ukraine nổ ra.

Một số hệ thống được cho là đặc biệt được Nga đánh giá cao gồm: Pháo tự hành cỡ 170 mm, hệ thống tên lửa chống tăng Bulsae-4.

Theo nhiều nguồn tin Nga, đến quý II/2025, gần một nửa số đạn pháo mà quân đội Nga sử dụng trên chiến trường có nguồn gốc từ Triều Tiên.

Thậm chí, ít nhất 6 đơn vị pháo binh Nga được cho là sử dụng từ 50% đến 100% lượng đạn do Bình Nhưỡng cung cấp.

Không chỉ đạn dược, một số đơn vị pháo tự hành Triều Tiên cũng được cho là đã xuất hiện tại tiền tuyến để hỗ trợ hỏa lực cho quân đội Nga từ cuối năm 2024.

Binh sĩ rà phá bom mìn thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại vùng Kursk của Nga. Ảnh: MW.

Kinh nghiệm chiến trường có thể làm thay đổi sức mạnh quân đội Triều Tiên

Giới phân tích cho rằng điều quan trọng hơn cả số lượng binh sĩ là kinh nghiệm mà lực lượng Triều Tiên có thể thu được.

Nếu 30.000 quân được triển khai, Bình Nhưỡng sẽ sở hữu một lực lượng lớn sĩ quan và quân nhân từng trực tiếp tham gia một cuộc chiến tranh hiện đại có cường độ cao, nơi UAV, tên lửa chính xác, chiến tranh điện tử và trinh sát vệ tinh được sử dụng hàng ngày.

Đây là loại kinh nghiệm mà rất ít quốc gia trên thế giới có thể tích lũy trong thời bình.

Một số nguồn tin quân sự Nga cũng đánh giá lực lượng Triều Tiên có trình độ huấn luyện cao, vượt trội so với nhiều lực lượng động viên của Ukraine và được đào tạo bài bản trước khi tham gia chiến trường.

Trong lịch sử, quân đội Triều Tiên từng thể hiện năng lực đáng chú ý ở giai đoạn đầu Chiến tranh Triều Tiên, khi buộc lực lượng Mỹ và đồng minh phải liên tục rút lui trong nhiều tháng đầu của cuộc xung đột.

Ngoài ra, các nguồn tin quốc tế cũng từng cho rằng lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên đã tham gia với quy mô hạn chế trong nội chiến Syria để hỗ trợ các hoạt động chống nổi dậy.

Nga có thể đổi công nghệ quân sự lấy hỗ trợ từ Bình Nhưỡng

Đổi lại, nhiều chuyên gia nhận định Nga nhiều khả năng sẽ thanh toán cho Triều Tiên không chỉ bằng tiền mà còn bằng công nghệ quốc phòng.

Theo đánh giá của các nhà phân tích, Moscow có thể: Thúc đẩy xuất khẩu các dòng tiêm kích hiện đại cho Bình Nhưỡng, trong đó có Su-57, tiêm kích tàng hình thế hệ năm. Hỗ trợ chương trình phát triển tàu ngầm hạt nhân của Triều Tiên. Chia sẻ thêm công nghệ hàng không quân sự và tên lửa.

Hiện nay, hàng không chiến đấu có người lái vẫn được xem là một trong số ít lĩnh vực mà ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên chưa thể hoàn toàn tự đáp ứng nhu cầu trong nước.

Nếu các chương trình hợp tác này tiếp tục mở rộng, quan hệ quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng nhiều khả năng sẽ bước sang một giai đoạn mới, với tác động không chỉ đối với chiến trường Ukraine mà còn tới cán cân quân sự tại khu vực Đông Bắc Á.

Theo NIS, MW.