Su-34M có thể trở thành “vũ khí hạt nhân bay” của Triều Tiên?

Triều Tiên được cho là đang cân nhắc mua tiêm kích Su-34M từ Nga để thay thế phi đội Il-28 cổ lỗ sĩ. Nếu thương vụ thành công, sức mạnh không quân Bình Nhưỡng sẽ tăng vọt, mở rộng tầm tấn công.

Sự mở rộng nhanh chóng trong hợp tác quốc phòng giữa Triều Tiên và Nga kể từ khi bùng nổ chiến sự toàn diện ở Ukraine vào đầu năm 2022 đã làm dấy lên đồn đoán ngày càng tăng rằng Không quân Nhân dân Triều Tiên có thể sớm nhận được các máy bay chiến đấu mới từ Nga. Nhiều tín hiệu cho thấy Bình Nhưỡng quan tâm đến việc mua sắm khi mối quan hệ hai bên ngày càng được thắt chặt.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên gần như không tự sản xuất được máy bay chiến đấu có người lái, tin đồn về khả năng mua sắm đã bùng lên từ tháng 9/2023, sau khi quan chức Triều Tiên đến thị sát Nhà máy Hàng không Komsomolsk-on-Amur ở Vladivostok – nơi sản xuất tiêm kích Su-35 và Su-57.

Đến tháng 10/2024, nghi vấn càng tăng khi nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết các phi công chiến đấu Triều Tiên đã được cử sang Vladivostok, nhiều khả năng để bắt đầu huấn luyện trên các dòng tiêm kích hiện đại.

Một dấu hỏi lớn đặt ra là Triều Tiên sẽ chọn loại máy bay nào, bởi Nga có thể cung cấp hơn 10 loại tiêm kích chiến thuật khác nhau, trong khi Bình Nhưỡng hiện duy trì nhiều dòng tiêm kích đã lỗi thời cần được thay thế.

Lãnh đạo Triều Tiên thị sát buồng lái Su-57 tại Nga. Ảnh: MW.

Su-57 thế hệ thứ năm và các biến thể nâng cấp của MiG-29 từng được xem là ứng viên sáng giá để thay thế dàn MiG-17, MiG-19 và MiG-21 cũ kỹ. Tuy nhiên, cũng có khả năng Triều Tiên sẽ ưu tiên thay thế phi đội máy bay ném bom Il-28 – một trong những dòng máy bay chiến đấu cổ xưa nhất thế giới, với khoảng 80 chiếc vẫn đang hoạt động. Dù đã được tích hợp tên lửa hành trình và có thể cả thiết bị điện tử hiện đại, Il-28 vẫn hạn chế về năng lực.

Nga hiện sản xuất Su-34M – mẫu tiêm kích ném bom được coi là “hậu duệ trực tiếp” của Il-28 – với chi phí tương đối thấp. Đây được đánh giá là lựa chọn khả thi để hiện đại hóa lực lượng oanh tạc của Triều Tiên. Nếu sở hữu Su-34M, sức mạnh không quân Triều Tiên sẽ thay đổi hoàn toàn: máy bay có tầm bay xa, tải trọng vũ khí vượt trội, đủ khả năng tuần tra trên Thái Bình Dương, tấn công căn cứ Mỹ tại Nhật từ nhiều hướng, thậm chí vươn tới Guam.

Ngoài năng lực oanh tạc, Su-34 còn có khả năng không chiến đáng gờm, thậm chí ngang bằng với nhiều loại tiêm kích hiện đại mà Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang sử dụng. Với tầm bắn không đối không gần 200 km, tốc độ siêu thanh, tiết diện phản xạ radar giảm, hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến, Su-34M khó bị đánh chặn hơn nhiều so với các máy bay hiện tại của Triều Tiên.

Sự xuất hiện của loại máy bay này cũng có thể bổ trợ cho việc Triều Tiên đóng tàu khu trục đại dương đầu tiên, tạo thành sức mạnh liên quân trên biển xa bờ.

Su-34 với 2 tên lửa không đối không R-73, 2 tên lửa R-77 và 2 tên lửa R-27, 2 tên lửa hành trình Kh-31 và 1 bom dẫn đường bằng laser KAB-1500L. Ảnh: MW.

Đặc biệt, Su-34 có khả năng mang vũ khí cỡ lớn như bom FAB-3000 hoặc tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kh-47M2. Điều này mở ra cơ hội để Triều Tiên phát triển thêm các loại vũ khí mới, kể cả mang đầu đạn hạt nhân, giúp hoàn thiện “bộ ba hạt nhân” (hạt nhân trên đất liền, trên biển và trên không). Với tầm hoạt động xa hơn bất kỳ loại tiêm kích nào, Su-34 chỉ thua kém máy bay ném bom chiến lược của Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Chi phí sản xuất Su-34 hiện dưới 20 triệu USD mỗi chiếc (tùy tỷ giá), được coi là khá rẻ so với quy mô doanh thu Bình Nhưỡng thu về từ việc xuất khẩu vũ khí sang Nga.

Trong bối cảnh Moscow ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí và thậm chí cả nhân lực từ Triều Tiên để duy trì chiến dịch quân sự ở Ukraine, kỳ vọng ngày càng lớn rằng Nga sẽ chấm dứt chính sách lâu dài cấm xuất khẩu vũ khí cho Bình Nhưỡng – mở đường cho một thương vụ Su-34M có thể làm thay đổi cán cân quân sự ở Đông Bắc Á.