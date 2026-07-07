Phó Thủ tướng chỉ rõ lợi thế giúp Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng mới

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng Đà Nẵng có nhiều điều kiện để trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước nhờ vị trí chiến lược, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nguồn nhân lực được nâng cao và khả năng kết nối quốc tế ngày càng mở rộng.

Sáng 7/7, tại Cung hội nghị quốc tế Furama Đà Nẵng, Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2026 (Da Nang Business, Finance and Technology Week 2026 - DBFTW 2026) khai mạc với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2026 không chỉ là hoạt động xúc tiến đầu tư mà còn là diễn đàn quan trọng kết nối chính sách, tài chính, công nghệ và doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh Việt Nam cần phát huy các động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

"Đà Nẵng là một trong những địa phương có nhiều điều kiện để trở thành một cực tăng trưởng mới của cả nước nhờ vị trí chiến lược, truyền thống năng động, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nguồn nhân lực được nâng cao và khả năng kết nối quốc tế ngày càng mở rộng.

Với định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC), Khu thương mại tự do (FTZ), phát triển logistics, công nghệ cao, tài chính số, tài chính xanh và đổi mới sáng tạo, Đà Nẵng đang có cơ hội lớn để bứt phá", Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2026 diễn ra từ ngày 7/7-12/7.

Đánh giá cao định hướng của Đà Nẵng trong việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, phát triển logistics, công nghệ cao, tài chính số và tài chính xanh... Phó Thủ tướng cho rằng, để trở thành cực tăng trưởng mới, thành phố Đà Nẵng không chỉ cần tầm nhìn và quyết tâm mà còn phải nâng cao năng lực thực thi, xây dựng cơ chế vận hành hiệu quả, thu hút dòng vốn chất lượng cao, công nghệ, tri thức, nhân tài và các nguồn lực có khả năng đồng hành lâu dài.

Phó Thủ tướng kỳ vọng Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026, đặc biệt là Hội nghị đối thoại chính sách cấp cao, sẽ tạo ra những kết quả thực chất như các khuyến nghị chính sách có giá trị, sáng kiến hợp tác khả thi, kết nối đầu tư hiệu quả và các mô hình phát triển có thể triển khai ngay trong thực tiễn.

Về phía Chính phủ, Phó Thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tạo cơ chế đặc thù, tháo gỡ khó khăn để Đà Nẵng tiên phong thử nghiệm các mô hình phát triển mới.

Cũng tại phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2026 là sự kiện then chốt để Đà Nẵng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn, công nghệ và nhân tài.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cam kết xây dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Ảnh: XM.

"Đà Nẵng cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, đồng thời tập trung hoàn thiện hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao để hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm kinh tế - tài chính - công nghệ của miền Trung và cả nước", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2026 diễn ra từ ngày 7/7-12/7, tại Cung hội nghị quốc tế Furama Đà Nẵng và Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng Ariyana Convention Centre Danang với nhiều hoạt động quan trọng như: Hội nghị Đối thoại chính sách cấp cao “Tăng trưởng mới - Đổi mới sáng tạo - Thành phố toàn cầu”, Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026, Hội thảo “Bán dẫn và Công nghệ cao Đà Nẵng 2026”, cùng các phiên kết nối doanh nghiệp, triển lãm, khảo sát thực địa dự án trọng điểm.

Diễn đàn có sự tham dự và chia sẻ của GS Paul Romer, nhà kinh tế học người Mỹ đoạt Giải Nobel Kinh tế năm 2018. Ảnh: XM.

Thông qua sự kiện, Đà Nẵng mong muốn thu hút đầu tư chiến lược, thúc đẩy hợp tác quốc tế và khẳng định vai trò là đầu tàu đổi mới sáng tạo, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước.