Không lắp ghế trẻ em, tài xế ô tô có bị trừ điểm GPLX?

Từ ngày 15/8, tài xế chở trẻ em không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo. Hình thức xử phạt này có bị trừ điểm GPLX, tái phạm xử lý ra sao?

Từ ngày 15/8, Nghị định 238/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe chính thức có hiệu lực.

Theo khoản 1 Điều 2 của nghị định, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp theo quy định dành cho trẻ em sẽ bị xử phạt cảnh cáo (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách).

Nghị định cũng quy định không được bố trí trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ trường hợp ô tô chỉ có một hàng ghế.

Quy định mới thu hút sự quan tâm của nhiều người dân, đặc biệt là các băn khoăn về việc hình thức xử phạt cảnh cáo có bị trừ điểm giấy phép lái xe hay không và nếu tái phạm sẽ bị xử lý như thế nào?

Giải đáp vấn đề này, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết Điều 22 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định hình thức cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định của pháp luật phải áp dụng hình thức cảnh cáo; hoặc đối với hành vi vi phạm hành chính do người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, đối với hành vi không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em trên ô tô, người điều khiển phương tiện chỉ bị xử phạt bằng hình thức cảnh cáo, không bị phạt tiền và cũng không bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Từ 15/8, chở trẻ em trên ô tô không có ghế an toàn sẽ bị xử phạt cảnh cáo. Ảnh: VGP.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết việc quy định sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô cũng tương tự quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy, nhằm bảo vệ an toàn cho người tham gia giao thông.

Theo cơ quan này, người dân có thể sử dụng ghế an toàn, đai an toàn dành cho trẻ em hoặc đệm nâng (booster) phù hợp với độ tuổi, chiều cao, cân nặng của trẻ cũng như điều kiện sử dụng trên xe. Các thiết bị này giúp giảm nguy cơ chấn thương khi xảy ra va chạm hoặc tai nạn.

Trao đổi với VietTimes, luật sư Lê Văn Kiên, Trưởng Văn phòng Luật sư Ánh sáng Công Lý, cho biết điều 22, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2025, cảnh cáo là hình thức xử phạt hành chính thấp nhất, áp dụng đối với các hành vi vi phạm không nghiêm trọng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo luật sư, Điều 56 của luật quy định trường hợp xử phạt cảnh cáo không phải lập biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên, căn cứ Điều 69, cơ quan có thẩm quyền vẫn phải ban hành quyết định xử phạt cảnh cáo bằng văn bản và gửi cho người vi phạm.

Liên quan đến trường hợp tái phạm, luật sư dẫn Điều 7 Luật Xử lý vi phạm hành chính cho biết người bị xử phạt cảnh cáo nếu trong thời hạn 6 tháng không tái phạm thì được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.

Đáng chú ý, hiện chưa có quy định nào quy định trường hợp người điều khiển ô tô đã bị xử phạt cảnh cáo vì không sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em mà tiếp tục tái phạm sẽ bị chuyển sang xử phạt bằng tiền. Đồng thời, hành vi này cũng không bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Dù vậy, luật sư Lê Văn Kiên cho rằng người dân không nên xem nhẹ quy định này. Việc bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô được đặt ra nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của trẻ khi tham gia giao thông.

"Quan trọng hơn câu chuyện xử phạt là ý thức của người điều khiển phương tiện. Phụ huynh nên chủ động trang bị ghế trẻ em hoặc các thiết bị an toàn phù hợp để bảo đảm an toàn cho trẻ trong suốt quá trình di chuyển", luật sư khuyến nghị.