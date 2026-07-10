Nhà máy Vắc xin VNVC dự định sản xuất vắc xin thế hệ mới từ năm 2028

Tại Hội nghị Cấp cao Việt Nam - Pháp, Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC) và Tập đoàn Sanofi (Pháp) công bố bước tiến mới trong hợp tác công nghệ, hướng tới sản xuất vắc xin công nghệ cao từ năm 2028.

Điều này giúp người dân Việt Nam được kỳ vọng sẽ sớm tiếp cận thêm nguồn vắc xin thế hệ mới, công nghệ Pháp sản xuất ngay trong nước.

Hội nghị Cấp cao Việt Nam - Pháp với chủ đề: “Tăng cường hợp tác triển khai công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược về phát triển vắc xin thế hệ mới tại Việt Nam” do Bộ Y tế phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức ở Hà Nội hôm 9/7.

Hội nghị cấp cao với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Bộ Y tế Việt Nam; Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam; đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF); các chuyên gia, nhà khoa học, Tập đoàn Dược phẩm Sanofi và Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC).

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang quyết liệt triển khai các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Ban Bí thư và Chính phủ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển công nghệ chiến lược quốc gia, sản phẩm công nghệ chiến lược; phát huy vai trò của kinh tế tư nhân; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo các Nghị quyết 57, 68, 72 của Bộ Chính trị và Quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ, dựa trên nền tảng Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Pháp cũng như các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực y tế, khoa học công nghệ và vắc xin.

Tại hội nghị, VNVC và Sanofi đã công bố những bước tiến mới trong tiến trình hợp tác sản xuất vắc xin công nghệ cao của Sanofi tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC. Theo lộ trình, Sanofi và VNVC sẽ hợp tác sản xuất một số vắc xin thiết yếu có nhu cầu cao cho trẻ em và người lớn của Sanofi, dự kiến những lô vắc xin quan trọng thế hệ mới đầu tiên sẽ được sản xuất tại Việt Nam từ năm 2028.

VNVC cũng cập nhật tiến độ xây dựng Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, danh mục các vắc xin thế hệ mới được ưu tiên sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng chất lượng cao cho trẻ em và người lớn tại Việt Nam. Dự kiến, nhà máy đi vào hoạt động vào cuối năm 2027, sản xuất vắc xin từ năm 2028 và thương mại hoá các vắc xin thế hệ mới từ 2029.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, khẳng định phát triển công nghệ và sản xuất vắc xin thế hệ mới không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà còn là vấn đề an ninh y tế và phát triển bền vững quốc gia. Bà nhấn mạnh, Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đột phá nhằm thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp vắc xin, trong đó vắc xin thế hệ mới được xác định là sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị VNVC và Sanofi xây dựng lộ trình hợp tác rõ ràng để sớm tạo ra các sản phẩm phục vụ người dân; phát huy vai trò của khu vực tư nhân, Nhà nước tạo hành lang pháp lý, xây dựng chính sách mua sắm công để tạo thị trường bền vững và phát triển năng lực công nghệ trong nước, đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, sản xuất và phân phối vắc xin thế hệ mới của khu vực.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC được đầu tư với vốn ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng, tại tỉnh Tây Ninh, mục tiêu đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như EU-GMP, WHO-GMP và FDA Hoa Kỳ với công suất thiết kế khoảng 100 triệu liều vắc xin mỗi năm. Lễ khởi công tháng 5/2025 có sự tham dự của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Hải Nam.

Đánh giá cao hợp tác giữa Sanofi và VNVC, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet kỳ vọng sự kết hợp giữa năng lực khoa học, công nghiệp của Pháp với hệ thống tiêm chủng, bảo quản và phân phối của VNVC sẽ giúp người dân Việt Nam tiếp cận các vắc xin chất lượng cao nhanh hơn, đồng thời góp phần nâng cao năng lực tự chủ y tế của Việt Nam.

Ông Stephen Alix, Chủ tịch Ngành hàng Vắc xin Toàn cầu của Sanofi, cho biết với hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vắc xin, Sanofi đánh giá cao định hướng phát triển khoa học, công nghệ của Việt Nam cũng như những nỗ lực đầu tư của VNVC trong xây dựng nhà máy vắc xin công nghệ hiện đại. Theo ông, sự kết hợp giữa năng lực công nghệ và kinh nghiệm toàn cầu của Sanofi với nền tảng đầu tư, nghiên cứu và triển khai bài bản của VNVC sẽ tạo tiền đề quan trọng để phát triển năng lực sản xuất vắc xin thế hệ mới tại Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, VNVC đã đầu tư phát triển hệ sinh thái vắc xin toàn diện với gần 300 trung tâm tiêm chủng, hệ thống bảo quản vắc xin và triển khai tiêm chủng an toàn, chi phí hợp lý trên toàn quốc.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vắc xin Việt Nam VNVC, nhấn mạnh bài học từ đại dịch Covid-19 cho thấy Việt Nam cần quyết tâm đầu tư lớn cho phát triển năng lực chủ động nghiên cứu, sản xuất vắc xin công nghệ cao. Tại Việt Nam, các chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước, định hướng của Chính phủ và sự hướng dẫn của Bộ Y tế đã tạo động lực để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất vắc xin thế hệ mới phát triển năng lực ngành công nghiệp dược phẩm công nghệ cao tại Việt Nam.

“Chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm các cơ chế, chính sách đột phá để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, góp phần giúp người dân tiếp cận sớm hơn với các vắc xin công nghệ cao với giá thành hợp lý hơn, từng bước chủ động cung ứng các vắc xin quan trọng, thế hệ mới cho thị trường trong nước, nâng cao năng lực tự chủ và an ninh y tế quốc gia”, ông Ngô Chí Dũng nói.