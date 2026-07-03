THACO cùng nhà thầu Trung Quốc bắt đầu thi công tuyến metro hơn 55.000 tỷ đồng ở TP.HCM

THACO cùng China Railway (Trung Quốc) bắt đầu thi công trực tiếp tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, dự án hơn 55.000 tỷ đồng được kỳ vọng tăng kết nối cho mạng lưới giao thông đô thị TP.HCM.

Ngày 2/7, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương bắt đầu bước vào giai đoạn thi công trực tiếp tại ga ngầm ST10, còn gọi là ga Phạm Văn Bạch.

Ông Trần Bá Dương phát biểu tại lễ khởi công dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương hồi tháng 1. Ảnh: THACO

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM đã triển khai hạ lồng thép để thi công tường vây tại ga ST10. Đây là hạng mục quan trọng trong quá trình xây dựng nhà ga ngầm, có nhiệm vụ giữ ổn định hố đào, bảo vệ khu vực thi công và tạo điều kiện cho các bước đào đất, xây dựng kết cấu ga ở giai đoạn sau.

Theo kế hoạch, tường vây tại ga ST10 có tổng chiều dài khoảng 534m, thời gian thi công dự kiến 6 tháng. Ga này cũng là một trong những vị trí kỹ thuật đáng chú ý của tuyến Metro số 2, cùng với ga ST5 Lê Thị Riêng, phục vụ cho công tác thi công hầm bằng máy TBM trong các bước tiếp theo.

Dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương hiện do Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) và China Railway Group Limited đảm nhận gói tổng thầu EPC. Gói thầu này bao gồm thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị cho dự án.

Vai trò của THACO tại dự án được chú ý khi doanh nghiệp tham gia vào một gói thầu có quy mô lớn, đòi hỏi năng lực tổ chức thi công, điều phối kỹ thuật, thiết bị, nhân sự và tiến độ.

Metro số 2 có tổng mức đầu tư 55.179 tỷ đồng. Riêng gói EPC do liên danh THACO - China Railway đảm nhận có giá trị khoảng 44.738 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng vốn dự án. Đây là phần việc có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung, bởi tổng thầu không chỉ phụ trách xây lắp mà còn tham gia từ khâu thiết kế đến cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị.

Tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương dài khoảng 11,3 km, gồm 10 ga ngầm, một ga trên cao và depot Tham Lương. Tuyến đi qua các khu vực có mật độ giao thông lớn, kết nối khu vực trung tâm với cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM.

Tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương có chiều dài khoảng 11,3km, gồm các ga từ Bến Thành đến depot Tham Lương. Ảnh: MAUR.

Với đặc thù phần lớn tuyến đi ngầm, quá trình thi công đòi hỏi kiểm soát chặt về kỹ thuật, an toàn và tổ chức giao thông. Các hạng mục như tường vây, hố đào sâu, nhà ga ngầm và hầm khoan đều cần được triển khai theo trình tự nghiêm ngặt để hạn chế ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Theo kế hoạch, gói EPC được triển khai trong 60 tháng và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2030. Nếu tiến độ được giữ đúng, Metro số 2 sẽ là tuyến đường sắt đô thị quan trọng tiếp theo của TP.HCM, đồng thời là dự án lớn ghi dấu vai trò của THACO trong lĩnh vực hạ tầng đường sắt đô thị.