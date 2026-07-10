Vietcombank lập cú đúp giải thưởng quản lý rủi ro tại Asian Banking & Finance Awards 2026

Ngày 2/7, tại Singapore, Vietcombank được vinh danh ở cả hai hạng mục Quản lý rủi ro dành cho Ngân hàng Bán buôn và Ngân hàng Bán lẻ tại Giải thưởng Asian Banking & Finance Awards 2026. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Vietcombank khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực quản trị rủi ro tại giải thưởng uy tín này.

Khẳng định vị thế với "cú đúp" giải thưởng quốc tế

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu và trong nước có nhiều biến động, việc thiết lập một hệ thống quản trị rủi ro chuẩn mực là chìa khóa giúp các định chế tài chính phát triển bền vững. Tại Giải thưởng Asian Banking & Finance Awards 2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã xuất sắc vượt qua nhiều vòng đánh giá khắt khe để nhận hai giải thưởng lớn:

- Hạng mục Ngân hàng Bán buôn: Giải thưởng "Sáng kiến Quản lý rủi ro Tín dụng của năm tại Việt Nam" (Vietnam Domestic Credit Risk Governance Initiative of the Year) dành cho hệ thống báo cáo định hướng tín dụng theo ngành kinh tế.

- Hạng mục Ngân hàng Bán lẻ: Giải thưởng "Sáng kiến Quản lý rủi ro của năm tại Việt Nam" (Risk Management Initiative of the Year - Vietnam) dành cho giải pháp Báo cáo đánh giá trạng thái rủi ro tổng thể.

Sự kiện này đánh dấu mốc 3 năm liên tiếp Vietcombank giữ vững phong độ và được vinh danh trong lĩnh vực quản trị rủi ro tại đấu trường quốc tế, minh chứng cho năng lực quản trị xuất sắc và chiến lược phát triển an toàn, bền vững của ngân hàng.

"Kim chỉ nam" định hình khẩu vị rủi ro trong chu kỳ kinh tế biến động

Ở phân khúc Bán buôn, hệ thống báo cáo định hướng tín dụng theo ngành kinh tế được xem là "cẩm nang" và là thế mạnh vượt trội của Vietcombank so với các tổ chức tín dụng trong nước. Được xây dựng dựa trên nền tảng dữ liệu khổng lồ và kinh nghiệm tích lũy từ lịch sử hoạt động trải qua nhiều chu kỳ kinh tế trong hơn 60 năm, hệ thống báo cáo ngành của Vietcombank sở hữu những ưu điểm vượt trội như: (i) Góc nhìn toàn diện và sâu sắc: Cung cấp bức tranh toàn cảnh về đặc trưng, rủi ro, cơ hội cùng triển vọng của từng ngành nghề trong cả ngắn hạn và trung - dài hạn nhờ nguồn thông tin phong phú từ tệp khách hàng đa dạng; (ii) Tối ưu hóa chiến lược tín dụng: Định hình chiến lược tín dụng rõ ràng, chuẩn hóa tiêu chuẩn cấp tín dụng theo đặc thù từng ngành, ứng dụng các công cụ quản trị hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, tối ưu hóa nguồn vốn và lợi nhuận; (iii) Thống nhất toàn hệ thống: Truyền tải đồng bộ quan điểm và khẩu vị rủi ro của Ban điều hành đến toàn hệ thống, giúp nâng cao năng lực thẩm định và ra quyết định đối với hoạt động tín dụng.

Giải pháp này đóng vai trò cốt lõi trong việc hỗ trợ xây dựng chiến lược và khẩu vị rủi ro tín dụng phù hợp với chu kỳ kinh tế nhiều biến động, đảm bảo danh mục tín dụng của Vietcombank luôn hiệu quả, an toàn và bền vững trong dài hạn. Đồng thời, thông qua định hướng cấp tín dụng phù hợp với đặc trưng từng ngành kinh tế, Vietcombank khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp và nền kinh tế trong thực hiện hoạt động cấp tín dụng có trách nhiệm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững của Việt Nam.

Bà Nguyễn Thu Hằng - Phó trưởng Phòng Quản lý Rủi ro Tín dụng đại diện Vietcombank nhận giải “Sáng kiến Quản lý rủi ro Tín dụng của năm tại Việt Nam” (Vietnam Domestic Credit Risk Governance Initiative of the Year)

Công nghệ hóa quản trị với giải pháp trực quan theo thời gian thực

Song song với mảng bán buôn, tại phân khúc Bán lẻ, giải pháp Báo cáo đánh giá trạng thái rủi ro tổng thể (Vietcombank’s Integrated Solution for Comprehensive Risk Profile Assessment and Reporting) đã thuyết phục hoàn toàn hội đồng thẩm định quốc tế.

Đây là giải pháp được nghiên cứu và phát triển nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ nghiêm ngặt, đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát rủi ro trong kỷ nguyên số. Điểm nổi bật đầu tiên phải nói tới là mức độ chuẩn hóa và định lượng, giải pháp nêu trên đã áp dụng khung đánh giá chuẩn hóa, sử dụng các chỉ tiêu định lượng được thiết kế may đo riêng cho đặc điểm từng loại rủi ro và khẩu vị rủi ro của Vietcombank. Tiếp đó, thông qua việc trực quan hóa bằng dữ liệu (Dashboard), hồ sơ rủi ro trên toàn hệ thống được hiển thị trực quan thông qua các bảng điều khiển (dashboard) theo thời gian thực. Quan trọng không kém, việc chủ động phòng ngừa giúp Ban điều hành và các bộ phận chuyên trách có được bức tranh toàn diện, từ đó hỗ trợ quá trình ra quyết định, phát hiện sớm và theo dõi sát sao các xu hướng rủi ro để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Giải pháp này là minh chứng rõ nét cho định hướng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nỗ lực không ngừng của Vietcombank trong việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro tiệm cận với các thông lệ quốc tế tốt nhất.

Bà Hoàng Hương Trang - Phó trưởng phòng Quản lý Rủi ro Tích hợp đại diện Vietcombank nhận giải “Sáng kiến Quản lý rủi ro của năm tại Việt Nam” (Risk Management Initiative of the Year - Vietnam)

Cú đúp giải thưởng tại Asian Banking & Finance Awards 2026 một lần nữa khẳng định bước đi chiến lược đúng đắn của Vietcombank: lấy quản trị rủi ro làm nền tảng vững chắc để kiến tạo giá trị và tăng trưởng bền vững cùng nền kinh tế Việt Nam.

*Asian Banking and Finance (ABF) là tạp chí tài chính có trụ sở tại Singapore, là một thành viên của tập đoàn truyền thông “Charlton Media Group” - chuyên cung cấp các ấn phẩm B2B hàng đầu Châu Á gồm: Singapore Business Review, Hong Kong Business, Insurance Asia, Asian Power và Healthcare Asia.

Với bề dày lịch sử gần 20 năm, Asian Banking and Finance là giải thưởng thường niên vinh danh những tổ chức tài chính trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã có các giải pháp, sản phẩm mang tính đột phá, tạo điểm sáng trong ngành tài chính, ngân hàng, đồng thời đưa ra những giải pháp tích cực, hiệu quả cho khách hàng.