Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình mổ ca đầu tiên, hơn 300 người được khám miễn phí

Ngay trong ngày đầu hoạt động, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên và khám miễn phí cho hơn 300 người thuộc diện chính sách.

Chỉ vài giờ trước khi chính thức khai trương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu đầu tiên và thực hiện thành công ca phẫu thuật đầu tiên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng (giữa) và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (áo đỏ) thăm bệnh nhân đầu tiên phẫu thuật tạ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Ảnh BV Việt Đức

Người bệnh hưởng lợi khi tuyến cuối đến gần hơn

Ca phẫu thuật đầu tiên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sáng 9/7 không chỉ đánh dấu thời điểm một bệnh viện mới chính thức đi vào hoạt động. Với người bệnh, đó còn là dấu mốc cho thấy những ca chấn thương, cấp cứu hay bệnh lý ngoại khoa phức tạp sẽ không còn phải mặc định chuyển lên Hà Nội như trước.

Người bệnh đầu tiên được phẫu thuật là N.K.A. (SN 2008, trú tại xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình). Theo người nhà, khoảng 22 giờ ngày 8/7, bệnh nhân gặp tai nạn trong sinh hoạt. Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện tuyến cơ sở, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chuyên gia đầu ngành về chấn thương chỉnh hình, trực tiếp khám cho bệnh nhân, đã xác định bệnh nhân bị gãy kín hai mắt cá chân trái. Ngay sau hội chẩn, ê-kíp phẫu thuật quyết định kết hợp xương để xử trí tổn thương.

Ca mổ được tiến hành ngay tại cơ sở mới, do PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh trực tiếp xử lý, đã giúp người bệnh được điều trị kịp thời mà không phải chuyển lên Hà Nội.

Việc tiếp nhận và phẫu thuật thành công ca bệnh đầu tiên ngay trong ngày khai trương cho thấy cơ sở Ninh Bình đã sẵn sàng về nhân lực, trang thiết bị và năng lực chuyên môn để triển khai các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu.

Đối với người dân, lợi ích lớn nhất là khoảng cách đến bệnh viện tuyến cuối đã được rút ngắn đáng kể. Trong nhiều trường hợp cấp cứu ngoại khoa, từng giờ đều có ý nghĩa quyết định đối với kết quả điều trị. Được tiếp cận bác sĩ đầu ngành và kỹ thuật cao ngay tại địa phương không chỉ giúp tăng cơ hội điều trị kịp thời mà còn giảm chi phí đi lại, ăn ở và gánh nặng chăm sóc đối với người bệnh và gia đình.

Ca mổ đầu tiên ở cơ sở Ninh Bình

Hơn 300 người dân được khám miễn phí

Không chỉ triển khai hoạt động chuyên môn, ngay trong ngày đầu vận hành, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình còn tổ chức khám miễn phí cho hơn 300 người dân địa phương thuộc diện chính sách. Nhiều người lần đầu được các chuyên gia của bệnh viện tuyến trung ương trực tiếp thăm khám, tư vấn và hướng dẫn điều trị ngay tại địa phương.

Hoạt động này mang ý nghĩa thiết thực đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thể hiện định hướng đưa dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao đến gần hơn với người dân, đúng tinh thần lấy người bệnh làm trung tâm.

Việc đưa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào hoạt động cũng được kỳ vọng sẽ giảm tải cho cơ sở chính tại Hà Nội, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các kỹ thuật ngoại khoa hiện đại cho người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận.

Các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân cấp cứu đầu tiên ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình

Hơn 300 lượt khám miễn phí và ca phẫu thuật đầu tiên trong ngày khai trương là những kết quả ban đầu. Điều người dân kỳ vọng hơn cả là từ hôm nay, khi cần điều trị các bệnh lý ngoại khoa phức tạp, họ sẽ có thêm một bệnh viện tuyến cuối ở ngay gần nhà, được tiếp cận kỹ thuật hiện đại và đội ngũ chuyên gia đầu ngành mà không còn phải vượt hàng trăm kilômét để lên Hà Nội.