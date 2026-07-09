Vụ 147 điểm 10 bất thường ở Tuyên Quang: Hé lộ kết quả rà soát các môn thi khác

Sau khi ghi nhận kết quả bất thường ở Toán, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đã phân tích kết quả thi, đối chiếu với học bạ của các thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên hoặc có chênh lệch lớn giữa điểm thi và kết quả học tập.

Chiều 9/7, tại họp báo về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này, cho biết sau khi xuất hiện phản ánh về số lượng điểm 10 môn Toán bất thường tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Sở đã chỉ đạo rà soát toàn bộ quy trình tổ chức thi tại tất cả các điểm thi và các môn thi.

Đồng thời, Sở phân tích kết quả thi, đối chiếu với học bạ, tập trung vào các thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên hoặc có chênh lệch lớn giữa điểm thi và kết quả học tập.

Kết quả rà soát cho thấy điểm trung bình các môn thi đều thấp hơn điểm học bạ nhưng phù hợp với năng lực học sinh, ngoại trừ môn Toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Theo ông Cảnh, tại điểm thi này, môn Ngữ văn có 11/326 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, mức chênh lệch so với học bạ chỉ khoảng 0,1 điểm. Môn Ngoại ngữ có 207 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có một điểm 10, mức chênh lệch trung bình 0,31 điểm so với học bạ. Các kết quả này được đánh giá là phù hợp, không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Riêng môn Toán, có 147 thí sinh đạt điểm 10 tại 13/15 phòng thi, được cơ quan chức năng xác định là dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi và đang được điều tra, xử lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng cơ quan công an rà soát toàn diện vụ việc, báo cáo cấp có thẩm quyền để quyết định phương án xử lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh.

Về giải pháp trước mắt, Sở đã gặp gỡ phụ huynh, học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang và các thí sinh tự do để thông tin về vụ việc. Trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của thí sinh, Sở đã báo cáo UBND tỉnh xem xét phương án tổ chức thi lại môn Toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang thông tin tại họp báo. Ảnh: Nguyễn Quỳnh,

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang, cho biết tỉnh đang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan để làm rõ toàn bộ vụ việc. Trên cơ sở kết luận của cơ quan có thẩm quyền, tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định.

"Việc quan trọng nhất lúc này là minh bạch thông tin và xử lý thực chất vụ việc", ông Tuấn nói và cho biết tỉnh sẽ rà soát toàn diện công tác tổ chức kỳ thi, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao hiệu quả giám sát độc lập và đạo đức nghề nghiệp của lực lượng tham gia tổ chức thi nhằm ngăn ngừa tái diễn các sai phạm tương tự.

"Bất kỳ ai, ở bất kỳ cương vị nào, nếu có vi phạm hoặc thiếu sót dẫn đến xảy ra vụ việc đều phải xử lý nghiêm theo quy định", ông Tuấn khẳng định.

Đối với quyền lợi của thí sinh, UBND tỉnh đang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu phương án phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, đặc biệt là những em không liên quan đến vụ việc.

Cùng với đó, tỉnh sẽ tổng hợp những bất cập phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi để kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện quy chế thi theo hướng nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả giám sát; đồng thời nghiên cứu tăng cường hệ thống camera tại các khâu trọng yếu và đẩy mạnh giám sát độc lập nhằm hạn chế tiêu cực trong các kỳ thi tiếp theo.

