BV Việt Đức cơ sở Ninh Bình kích hoạt báo động đỏ, cứu bệnh nhân ngay đêm trực đầu tiên

Ngay đêm trực đầu tiên, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã kích hoạt báo động đỏ, huy động nhiều chuyên khoa phẫu thuật cứu người bệnh đa chấn thương nguy kịch, khẳng định năng lực của bệnh viện tuyến cuối ngay ngày đầu hoạt động.

TS.BS Nguyễn Thanh Xuân thực hiện phẫu thuật cho người bệnh.

Kích hoạt báo động đỏ cứu người bệnh nguy kịch

Ngay trong đêm trực đầu tiên, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình tiếp nhận bệnh nhân V.T.T. (56 tuổi, Thanh Hóa) bị tai nạn lao động do ngã từ trên cao, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương đặc biệt nặng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Theo các bác sĩ, người bệnh bị chấn thương sọ não nặng với vỡ lún hộp sọ. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy nhiều mảnh kính xuyên vào trong sọ, gây dập não và chảy máu nhiều vị trí.

Bên cạnh đó là chấn thương cột sống ngực gây liệt tủy hoàn toàn, mất cảm giác hai chi dưới; chấn thương ngực với gãy xương sườn, tràn máu màng phổi; vết thương bàn tay đứt gân duỗi cùng nhiều tổn thương phần mềm vùng đầu, lưng và bàn tay.

Trước tình trạng tổn thương rất phức tạp, TS.BS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh 1, Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Phụ trách quản lý, điều hành Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh cơ sở Ninh Bình, cho biết bệnh viện đã ngay lập tức kích hoạt báo động đỏ.

Một cuộc hội chẩn khẩn cấp được triển khai với sự tham gia của các chuyên khoa Phẫu thuật Thần kinh, Phẫu thuật Cột sống, Chấn thương Chỉnh hình và Gây mê hồi sức để đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh và thống nhất phương án điều trị tối ưu.

Sau hội chẩn, các bác sĩ xác định tất cả các tổn thương đều cần được can thiệp phẫu thuật cấp cứu.

ThS.BS Trần Đình Toản, phẫu thuật cột sống cho người bệnh.

Ba kíp mổ đồng thời để giành sự sống cho người bệnh

Điểm đặc biệt của ca bệnh là nhiều ê-kíp phẫu thuật được huy động cùng lúc nhằm rút ngắn tối đa thời gian xử trí.

Kíp phẫu thuật thần kinh mổ cấp cứu xử trí tổn thương sọ não, lấy dị vật xuyên sọ và kiểm soát các ổ chảy máu. Ngay sau đó, kíp phẫu thuật cột sống thực hiện cố định và giải ép cột sống nhằm hạn chế tổn thương thần kinh. Song song, kíp chấn thương chỉnh hình tiến hành xử lý vết thương và nối lại gân duỗi bàn tay.

Theo các bác sĩ, nếu không được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời, người bệnh có nguy cơ tử vong rất cao. Đồng thời, các tổn thương thứ phát có thể tiếp tục tiến triển, làm giảm đáng kể khả năng phục hồi chức năng sau này.

Sự phối hợp đồng thời giữa nhiều chuyên khoa đã giúp rút ngắn thời gian can thiệp, hạn chế tổn thương thứ phát và tăng cơ hội sống cũng như khả năng phục hồi cho người bệnh.

TS.BS Lưu Danh Huy, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao phẫu thuật cho người bệnh.

Không chỉ là một ca cấp cứu thành công

Dù vừa mới đi vào hoạt động, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, từ hệ thống cấp cứu, quy trình báo động đỏ đến sự hiện diện của đội ngũ chuyên gia đầu ngành được tăng cường từ cơ sở chính.

Việc nhiều ê-kíp phối hợp nhịp nhàng xử trí thành công một ca đa chấn thương đặc biệt nặng ngay trong đêm trực đầu tiên là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn và sự sẵn sàng của bệnh viện.

Quan trọng hơn, ca bệnh mang đến sự yên tâm cho người dân khu vực Ninh Bình và các tỉnh lân cận. Khi những trường hợp ngoại khoa nguy kịch xảy ra, người bệnh có thể tiếp cận ngay dịch vụ cấp cứu, phẫu thuật chất lượng cao mà không phải chuyển lên Hà Nội trong "thời gian vàng".

Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, quy trình chuyên môn thống nhất và sự hỗ trợ trực tiếp từ cơ sở chính, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đang từng bước khẳng định chất lượng điều trị theo đúng chuẩn của bệnh viện ngoại khoa hạng đặc biệt, đưa dịch vụ y tế kỹ thuật cao đến gần người dân hơn.

Người dân có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình ngang, thậm chí có phần hơn so với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ở Hà Nội, đúng như cam kết của Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, PGS.TS Dương Đức Hùng.