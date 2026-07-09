Thủ tướng: Tổ chức lại hệ thống phân phối thuốc, thiết bị y tế để giảm chi phí cho người dân

Chiều 9/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình và thăm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa đi vào hoạt động ngày 26/6.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh việc đưa hai bệnh viện vào hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành y tế, tỉnh Ninh Bình và các địa phương trong khu vực, đồng thời thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương Bộ Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, tỉnh Ninh Bình cùng các đơn vị tư vấn, thi công, giám sát đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn, chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để hai bệnh viện đi vào hoạt động sau nhiều năm chậm tiến độ.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn xác định con người là trung tâm, là mục tiêu và động lực của sự phát triển. Muốn đất nước phát triển nhanh, bền vững thì con người phải khỏe mạnh, có tri thức, có kỹ năng và quan trọng là phải được chăm sóc bởi một hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, bền vững, dễ tiếp cận.

"Đầu tư cho y tế không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh mà còn là đầu tư cho tương lai, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tổ chức lại hệ thống phân phối thuốc, thiết bị y tế để giảm chi phí cho người dân. Ảnh: VGP.

Theo người đứng đầu Chính phủ, việc hình thành hai bệnh viện chuyên sâu tại Ninh Bình là bước đi cụ thể trong quá trình cơ cấu lại mạng lưới khám, chữa bệnh theo hướng hiện đại, phân tầng hợp lý, giảm áp lực cho các cơ sở tại Hà Nội. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao với thời gian nhanh hơn, chi phí hợp lý hơn và chất lượng điều trị tốt hơn theo đúng chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước.

Trình Quốc hội sửa Luật An toàn thực phẩm, giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm xuyên suốt

Để hai bệnh viện hoạt động hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh theo hướng hiện đại; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quản trị bệnh viện, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Đáng chú ý, Thủ tướng cho biết Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện đề án tổ chức lại hệ thống phân phối thuốc và thiết bị y tế theo hướng giảm khâu trung gian, nâng cao chất lượng và hiệu quả, qua đó giảm chi phí cho người dân và nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống y tế.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đang chuẩn bị trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật An toàn thực phẩm theo hướng giao Bộ Y tế là cơ quan chịu trách nhiệm xuyên suốt và cuối cùng về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo Thủ tướng, đây vừa là sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, vừa đặt lên vai ngành y tế sứ mệnh và trọng trách rất lớn, đòi hỏi các cán bộ và toàn ngành y tế phải nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị,

Thủ tướng cho biết ngay sau khi bắt đầu nhiệm kỳ, Chính phủ đã xác định tháo gỡ các dự án y tế tồn đọng là một trong những nhiệm vụ ưu tiên, trong đó có hai dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Việc hai bệnh viện đi vào hoạt động là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương trong tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài nhiều năm.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các bộ, ngành và tỉnh Ninh Bình tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế trong quy hoạch hạ tầng y tế, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng số, hoàn thiện giao thông kết nối và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Chính phủ sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho ngành y tế, nhất là đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao năng lực khám, chữa bệnh

Đối với tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng đề nghị tiếp tục đồng hành cùng hai bệnh viện trong việc hoàn thiện hạ tầng phụ trợ, bảo đảm giao thông, điện, nước, nhà ở cho cán bộ, an ninh trật tự; đồng thời nghiên cứu phát triển chuỗi dịch vụ du lịch y tế, dưỡng bệnh, tận dụng lợi thế của hai bệnh viện chuyên sâu đặt trên địa bàn.

Thủ tướng và các đại biểu ấn nút khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Ảnh: VGP.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị hiện đại, lấy chất lượng chuyên môn và sự hài lòng của người bệnh làm trung tâm; đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, trở thành hạt nhân kết nối y tế Trung ương với địa phương. Đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết Bộ sẽ nghiêm túc tiếp thu các chỉ đạo của Thủ tướng, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, hỗ trợ hai bệnh viện vận hành ổn định, hiệu quả và phát huy vai trò hạt nhân trong mạng lưới khám, chữa bệnh.

Theo Bộ trưởng, sau khi vượt qua nhiều khó khăn về cơ chế, kỹ thuật và nguồn lực trong quá trình triển khai, việc đưa hai bệnh viện vào hoạt động là dấu mốc quan trọng đối với ngành y tế. Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục phát triển hệ thống bệnh viện chuyên sâu gắn với nâng cao năng lực y tế địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao kỹ thuật, hướng tới mục tiêu mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.