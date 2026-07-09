Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Sau 12 ngày chính thức hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận gần 27.600 lượt khám ngoại trú, hơn 2.400 người bệnh điều trị nội trú, thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật, giành lại “thời gian vàng” cho người bệnh.

Thủ tướng thăm bệnh nhân và nghe các bác sĩ báo cáo tình hình

Chiều 9/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sau 12 ngày chính thức hoạt động, từ 26/6.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định việc đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào vận hành có ý nghĩa chiến lược, góp phần cụ thể hóa chủ trương nâng cao năng lực y tế tuyến cuối, giảm áp lực quá tải cho các bệnh viện tại Hà Nội.

Thủ tướng nhấn mạnh muốn đất nước phát triển nhanh, bền vững thì người dân phải được chăm sóc bởi một hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả và dễ tiếp cận.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục tháo gỡ các cơ chế, tạo điều kiện để Bệnh viện Bạch Mai phát huy tính chủ động, đổi mới quản trị theo hướng hiện đại. Bệnh viện cần tập trung phát triển các chuyên khoa mũi nhọn, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao an toàn người bệnh theo chuẩn quốc tế.

Cùng với nhiệm vụ khám, chữa bệnh, cơ sở Ninh Bình được kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng mạng lưới y tế khu vực Nam đồng bằng sông Hồng,

PGS.TS.BS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đã báo cáo Thủ tướng về kết quả vận hành cơ sở mới sau 12 ngày hoạt động liên tục.

Chỉ trong chưa đầy hai tuần vận hành, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận 27.598 lượt khám ngoại trú, trung bình hơn 2.300 lượt mỗi ngày, có ngày cao điểm gần 3.000 lượt khám. Hệ thống cận lâm sàng cũng hoạt động với cường độ cao khi thực hiện 204.098 mẫu xét nghiệm, hơn 24.116 lượt siêu âm và 17.637 lượt chẩn đoán hình ảnh bằng các kỹ thuật như X-quang, CT, MRI.

Ở khu vực điều trị nội trú, bệnh viện tiếp nhận 2.434 người bệnh nhập viện, hiện có 1.003 bệnh nhân đang điều trị. Công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 100%.

Dù áp lực điều trị lớn, bệnh viện vẫn duy trì quy trình chuyên môn chặt chẽ, đã giải quyết cho 1.459 người bệnh xuất viện hoặc chuyển lớp điều trị; trong đó 1.039 người bệnh ra viện ổn định, 172 trường hợp chuyển viện và các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính được hẹn tái khám, theo dõi.

Đặc biệt, lĩnh vực ngoại khoa đã thực hiện thành công 395 ca phẫu thuật, trong đó có 98 ca phẫu thuật cấp cứu nguy kịch.



PGS.TS.BS Đào Xuân Cơ báo cáo tình hình hoạt động với Thủ tướng

Rút ngắn khoảng cách, giữ lại “thời gian vàng” cứu người bệnh

Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương nỗ lực của tập thể cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai trong việc bảo đảm hệ thống khám, chữa bệnh hoạt động an toàn, liên tục và hiệu quả dù công suất giường bệnh ở mức cao.

Thực tế sau 12 ngày hoạt động cho thấy việc đưa một cơ sở y tế tuyến cuối đến gần người dân đã giúp rút ngắn khoảng cách địa lý, đặc biệt trong những tình huống cấp cứu cần can thiệp trong “thời gian vàng”.

Ngay trong đêm khai trương 26/6, bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ để cấp cứu bệnh nhân chấn thương cột sống nặng do ngã cao, thực hiện giải ép tủy kịp thời, bảo tồn chức năng vận động.

Một ngày sau, hai trường hợp nhồi máu não cấp được tái thông mạch kịp thời. Bệnh viện cũng cấp cứu thành công một bệnh nhân 43 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp trên đường di chuyển bằng can thiệp động mạch vành.

Đặc biệt, các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật tim hở phức tạp xuyên đêm cho cụ bà 80 tuổi bị sốc tim do biến chứng thủng vách liên thất, kết hợp hỗ trợ bóng đối xung động mạch chủ và ECMO sau mổ.

Những ca bệnh cấp cứu đặc biệt này cho thấy cơ sở Ninh Bình đã bước đầu làm chủ chuỗi điều trị chuyên sâu, từ cấp cứu, chẩn đoán, can thiệp đến phẫu thuật.

Hiện bệnh viện có 9 phòng mổ hiện đại đang vận hành, gồm phòng mổ Hybrid, DSA, C-arm và định hướng mở rộng lên 18 phòng mổ trong thời gian tới.