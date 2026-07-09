Đà Nẵng đặt mục tiêu phát triển trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới

Đà Nẵng định hướng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế theo mô hình thế hệ mới, lấy đổi mới sáng tạo, công nghệ tài chính và tài chính bền vững làm trọng tâm.

Đà Nẵng hướng tới mô hình Trung tâm Tài chính thế hệ mới

Sáng 9/7, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 (Vietnam Finance Forum - VFF 2026) chính thức khai mạc với sự tham dự của gần 400 nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính, nhà đầu tư, doanh nhân và chuyên gia từ các lĩnh vực Fintech, ngân hàng, thị trường vốn và cơ sở hạ tầng tài chính từ Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.

Đây là diễn đàn tài chính cấp quốc gia lần đầu tiên tại Việt Nam với quy mô lớn, đánh dấu bước đi quan trọng của Đà Nẵng trong hành trình trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế (VIFC).

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng xác định rõ việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế không đơn thuần là phát triển thêm một khu chức năng tài chính, mà là xây dựng một không gian thể chế mới, một nền tảng thử nghiệm các mô hình tài chính hiện đại, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Đà Nẵng lựa chọn phát triển theo mô hình trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới, lấy đổi mới sáng tạo, công nghệ tài chính và tài chính bền vững làm trọng tâm. Trong giai đoạn đầu, Đà Nẵng ưu tiên phát triển 5 nhóm sản phẩm và dịch vụ tài chính chủ lực gồm: mã hóa tài sản thực, tín chỉ carbon và thị trường giao dịch carbon, quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ, sàn giao dịch hàng hóa, trái phiếu và các công cụ huy động vốn trung - dài hạn.

Sáng 9/7, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 (Vietnam Finance Forum - VFF 2026) chính thức khai mạc với sự tham dự của gần 400 đại biểu đến từ Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Ảnh XM

“Chúng tôi không đặt mục tiêu trở thành một trung tâm tài chính tổng hợp theo cách tiếp cận truyền thống, mà hướng đến xây dựng những lĩnh vực có tính khác biệt, có khả năng tạo giá trị gia tăng cao và phù hợp với xu hướng phát triển của tài chính toàn cầu”, ông Hồ Kỳ Minh khẳng định.

Nền tảng đối thoại tài chính cấp quốc gia

Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 là diễn đàn tài chính quốc gia thường niên, quy tụ các nhà lãnh đạo từ lĩnh vực tài chính, công nghệ, chính sách và đầu tư nhằm khám phá tương lai của thị trường tài chính tại Việt Nam và Đông Nam Á. Các phiên thảo luận tập trung vào phát triển thị trường vốn, tài chính kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng tài chính, đầu tư bền vững, vốn đầu tư mạo hiểm và các công nghệ mới nổi.

Ông Rich McClellan, Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) cho biết: “VFF được thiết kế như một diễn đàn do khối tư nhân dẫn dắt, nơi các chuyên gia toàn cầu, nhà đầu tư tổ chức, các đơn vị vận hành thị trường, nhà quản lý và doanh nhân có thể tham gia vào các cuộc thảo luận có ý nghĩa về sự tiến hóa của thị trường tài chính”.

Ông Rich McClellan, Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC). Ảnh XM

Còn ông Chris Vanloon, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp miền Trung Việt Nam nhận định: “Đây là cơ hội quan trọng để chứng minh tiềm năng của Đà Nẵng như một điểm đến đáng tin cậy cho đổi mới nguồn vốn, dịch vụ tài chính và hợp tác liên ngành”.

Đối với Đà Nẵng, VFF 2026 không chỉ củng cố vị thế trên bản đồ sự kiện đầu tư và tài chính quốc tế mà còn mở ra cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực công nghệ, dịch vụ chuyên nghiệp, du lịch MICE và hệ sinh thái khởi nghiệp. Trên cấp độ quốc gia, diễn đàn góp phần hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, minh bạch và kết nối quốc tế hơn.

Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Dubai chia sẻ kinh nghiệm trong khởi tạo và xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế.

Với chuỗi phiên hội nghị song song, thảo luận chuyên sâu và các hoạt động kết nối, VFF 2026 được kỳ vọng trở thành điểm hẹn thường niên cho các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến uy tín cho đổi mới tài chính và hợp tác quốc tế tại khu vực.