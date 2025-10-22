Khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng dành 100 phòng nghỉ phục vụ người dân tránh bão số 12

Khu nghỉ dưỡng Hoiana đã phối hợp với UBND xã Duy Nghĩa và Thăng An (Đà Nẵng) triển khai 100 phòng lưu trú phục vụ người dân sơ tán do bão số 12.

Để ứng phó với cơn bão số 12, ngày 22/10, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (Hoiana) đã phối hợp với UBND xã Duy Nghĩa và Thăng An (thành phố Đà Nẵng) triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Theo đó, Hoiana đã chuẩn bị hơn 100 phòng nghỉ tại khu làng nhân viên với đầy đủ tiện nghi gồm: chăn, đệm, nước sạch và nhà vệ sinh riêng để đón người dân địa phương sơ tán đến tránh trú bão trong trường hợp cần thiết. Bên cạnh đó, khu nghỉ dưỡng cũng cung cấp bữa ăn miễn phí hằng ngày cho người dân sơ tán, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cơ bản trong suốt thời gian mưa bão số 12 đổ bộ.

Hiện công tác chuẩn bị đã sẵn sàng để đón tiếp, sắp xếp chỗ ở và hỗ trợ người dân vào tránh trú.

Nhân viên khu nghỉ dưỡng Hoiana (Đà Nẵng) chuẩn bị để đón người dân sơ tán do bão số 12.

Được biết, không chỉ trong đợt bão số 12, các đợt bão trước, khu nghỉ dưỡng này cũng đã mở cửa đón người dân đến tránh trú, hỗ trợ lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm cần thiết. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phòng chống thiên tai dài hạn cùng địa phương góp phần giảm thiểu thiệt hại do mưa bão, ngập lụt gây ra và cải thiện môi trường sống cho người dân xung quanh dự án.

Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã có chỉ đạo yêu cầu UBND các xã phường, đặc khu rà soát và chủ động triển khai các hoạt động sơ tán dân, nhất là tại các khu vực nguy hiểm, các khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở đất... hoàn thành trước 17h ngày 22/1; đồng thời đảm bảo lương thực, trang thiết bị cần thiết tại các điểm sơ tán dân, không để người dân bị thiếu đói, mưa rét …