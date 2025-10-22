Khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng dành 100 phòng nghỉ phục vụ người dân tránh bão số 12

Để ứng phó với cơn bão số 12, ngày 22/10, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (Hoiana) đã phối hợp với UBND xã Duy Nghĩa và Thăng An (thành phố Đà Nẵng) triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.
Theo đó, Hoiana đã chuẩn bị hơn 100 phòng nghỉ tại khu làng nhân viên với đầy đủ tiện nghi gồm: chăn, đệm, nước sạch và nhà vệ sinh riêng để đón người dân địa phương sơ tán đến tránh trú bão trong trường hợp cần thiết. Bên cạnh đó, khu nghỉ dưỡng cũng cung cấp bữa ăn miễn phí hằng ngày cho người dân sơ tán, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cơ bản trong suốt thời gian mưa bão số 12 đổ bộ.
Hiện công tác chuẩn bị đã sẵn sàng để đón tiếp, sắp xếp chỗ ở và hỗ trợ người dân vào tránh trú.
Được biết, không chỉ trong đợt bão số 12, các đợt bão trước, khu nghỉ dưỡng này cũng đã mở cửa đón người dân đến tránh trú, hỗ trợ lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm cần thiết. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phòng chống thiên tai dài hạn cùng địa phương góp phần giảm thiểu thiệt hại do mưa bão, ngập lụt gây ra và cải thiện môi trường sống cho người dân xung quanh dự án.
Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã có chỉ đạo yêu cầu UBND các xã phường, đặc khu rà soát và chủ động triển khai các hoạt động sơ tán dân, nhất là tại các khu vực nguy hiểm, các khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở đất... hoàn thành trước 17h ngày 22/1; đồng thời đảm bảo lương thực, trang thiết bị cần thiết tại các điểm sơ tán dân, không để người dân bị thiếu đói, mưa rét …
Tính đến 15h ngày 22/10, vị trí tâm bão số 12 ở khoảng 17.1 độ Vĩ Bắc; 110.0 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 210km về phía Đông Đông Bắc.
Sức gió mạnh nhất vùng bão đi qua cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h.
Do ảnh hưởng bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và gió Đông sau bão nên khoảng từ đêm 22/10 đến ngày 27/10, tại các địa phương của thành phố Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa rất lớn diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 350-600 mm, có nơi trên 800 mm.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo từ ngày 23/10 đến ngày 28/10, trên các sông thuộc thành phố Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông dao động ở mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3.