“Bầu” Đoan - đại gia địa ốc xứ Thanh vừa bị khám xét là ai?

Ông Cao Tiến Đoan là một doanh nhân có tiếng tại Thanh Hóa. Tên tuổi ông gắn liền với CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa và Tập đoàn Đông Á, một trong những doanh nghiệp lớn tại địa phương trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, khách sạn và dịch vụ.

Tối 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nhà riêng của ông Cao Tiến Đoan, thường được gọi là “bầu” Đoan. Ông Cao Tiến Đoan, sinh năm 1960, trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đông Á, có địa chỉ trụ sở đặt tại số 01A Nguyễn Hiệu, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin cơ quan cảnh sát điều tra nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan. Quá trình điều tra xác định ông Cao Tiến Đoan vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221, Bộ Luật hình sự 2015.

Vụ việc thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, bởi ông Đoan được biết đến là một trong những doanh nhân và “ông bầu” bóng đá có ảnh hưởng lớn tại xứ Thanh.

Chân dung ông Cao Tiến Đoan

Ngoài vai trò doanh nhân, ông Đoan còn là Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND.

Trong giới bóng đá, ông được gọi thân mật là “bầu” Đoan, từng góp phần đưa CLB Đông Á Thanh Hóa giành Cúp Quốc gia 2023 và khẳng định vị thế tại V.League.

Không chỉ nổi tiếng trên thương trường và sân cỏ, ông còn được biết đến với lối sống xa hoa. Dinh thự rộng khoảng 50.000 m2 của ông tại Sầm Sơn từng gây xôn xao dư luận vì thiết kế cầu kỳ, có cả sân bay trực thăng, bộ sưu tập xe sang, đặc biệt là nhiều dòng Mercedes cổ hiếm.

Về Tập đoàn Đông Á, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 10/1996, với số vốn ban đầu là 10 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp, đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Doanh nghiệp này được coi là một trong những “cánh chim đầu đàn” của kinh tế Thanh Hóa, từng thực hiện nhiều dự án có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Trên trang chủ, Đông Á cho biết đã hoàn thành nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, gồm: Khu đô thị mới ven sông Hạc (quy mô 37 ha, tổng vốn đầu tư 1.980 tỷ đồng); Dự án chung cư Đông Á Riverside (2 ha, 650 tỷ đồng); Dự án tòa nhà văn phòng – Khách sạn Đông Á (1.600 m2, 250 tỷ đồng); Dự án Khu đô thị sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn (60,46 ha, 5.000 tỷ đồng); Dự án Khu du lịch sinh thái – Văn hóa núi Trường Lệ (146 ha, 3.000 tỷ đồng); Dự án Khu đô thị mới Quảng Tân (15 ha, 350 tỷ đồng).

Tình hình kinh doanh của Đông Á

Theo dữ liệu từ VietTimes, kết quả kinh doanh gần nhất mà truyền thông có thể tiếp cận được là vào năm 2019, Đông Á ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 29,2 tỷ đồng, tăng 36% so với năm trước; báo lỗ thuần ở mức 268 triệu đồng, trong khi năm 2018 lỗ hơn 5,5 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của Đông Á cũng tỏ ra khiêm tốn so với quy mô tài sản. Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Đông Á đạt 1.191,7 tỷ đồng, tăng 21% so với thời điểm đầu năm; vốn chủ sở hữu tăng nhẹ lên mức 629,6 tỷ đồng.

Ngày 22/4/2020, Đông Á có vốn điều lệ 689 tỷ đồng, trong đó ông Cao Tiến Đoan nắm giữ cổ phần chi phối với tỷ lệ sở hữu hơn 57,7% vốn. 3 cổ đông cá nhân còn lại là bà Nguyễn Thị Điệp (hơn 13,6%), ông Cao Văn Phú (hơn 6,7%) và ông Cao Đức Thiện (hơn 21,7%).

Từ giữa tháng 4/2025, cổ đông góp vốn tại Đông Á có sự thay đổi khi bà Nguyễn Thị Điệp và Cao Đức Thiện không còn xuất hiện, thay vào đó ông Cao Tiến Đoan nắm giữ 84,5% cổ phần tại tập đoàn. 14,5% số cổ đông còn lại do ông Nguyễn Hữu Dương và Nguyễn Trọng Tư nắm giữ.

Vào đầu năm 2024, Tập đoàn Đông Á khởi kiện UBND TP Thanh Hóa liên quan đến việc thực hiện dự án khu đô thị ven sông Hạc.

Tập đoàn Đông Á khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu UBND TP Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa tại thông báo kết luận số 69 ngày 9/4/2019 và Thông báo số 133 ngày 24/6/2019; thực hiện giải phóng mặt bằng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng của mặt bằng quy hoạch số 731/QĐ-UBND ngày 22/1/2020.

Đồng thời yêu cầu UBND TP Thanh Hóa bàn giao 196 lô đất tái định cư tương đương 3,5 ha đất tại mặt bằng quy hoạch số 731/QĐ-UBND ngày 22/1/2020 cho Tập đoàn Đông Á.