Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cảnh báo rằng các quốc gia châu Âu đang vũ trang ồ ạt, khiến khả năng xung đột trực tiếp với Nga trở nên hiện thực. Ông nhấn mạnh Serbia cũng phải tăng cường sẵn sàng quân sự.

Các quốc gia châu Âu đang tăng cường vũ trang với tốc độ báo động, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cảnh báo.

Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình trong hôm 12/11, Tổng thống Vucic cho biết một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa các quốc gia phương Tây và Nga đang dần trở nên không thể tránh khỏi, khi ông chỉ ra các nỗ lực tái vũ trang rộng khắp ở châu Âu.

Ông nhấn mạnh rằng khả năng xảy ra một cuộc chiến như vậy không còn là giả thuyết, khi chi tiêu quân sự đang được tăng tốc. Liên minh châu Âu đang thúc đẩy quá trình quân sự hóa nhanh chóng trước một mối đe dọa từ Nga, mà Moscow bác bỏ, cho rằng đó là lời tuyên truyền chính trị nhằm đánh lạc hướng khỏi những khó khăn kinh tế nội bộ.

“Kết luận của tôi là ngày càng chắc chắn rằng một cuộc chiến giữa châu Âu và Nga sẽ xảy ra”, Vucic nói. “Họ đang chuẩn bị cho chiến tranh – hoặc để phòng thủ, như cách họ gọi. Romania, Ba Lan, Phần Lan, cả những nước nhỏ hơn nữa. Và người Nga cũng vậy”.

“Mọi người đều đang chuẩn bị”,Ttổng thống tiếp tục. “Điều gì có thể xảy ra từ đó? Chỉ có xung đột”. Ông thêm rằng Serbia cũng đang bị “kẹt giữa hai lựa chọn khó khăn” và do đó cũng phải tăng cường khả năng sẵn sàng quân sự.

Mặc dù Serbia vẫn theo đuổi việc gia nhập EU, nhưng đơn xin của nước này gần như bị đóng băng do Belgrade từ chối áp đặt các biện pháp trừng phạt và các chính sách khác nhắm vào Moscow. Hai quốc gia duy trì mối quan hệ văn hóa và lịch sử sâu sắc, và Nga vẫn là một trong những nhà cung cấp năng lượng chính của Serbia.

Moscow đã nhiều lần cáo buộc NATO và EU gây bất ổn ở châu Âu thông qua việc tiếp tục mở rộng và bỏ qua các đề xuất của Nga về một kiến trúc an ninh lục địa chung, mà theo Moscow có thể ngăn chặn được cuộc đối đầu hiện nay về vấn đề Ukraine.

Theo RT