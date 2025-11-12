Ukraine tuyên bố "phản công nhanh" trong đêm, giành lại trung tâm Pokrovsk từ tay Nga

Ukraine tuyên bố thực hiện cuộc tập kích táo bạo vào Pokrovsk trong đêm, chiếm lại tòa nhà hành chính và cắm cờ, khẳng định rằng Nga chưa hề kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược này.

Bản đồ chiến dịch do Ukraine cung cấp, trong đó lính xanh thể hiện lực lượng Ukraine và lính đỏ thể hiện lực lượng Nga. Ảnh: EP.

Ngược lại với tuyên bố của Nga về việc đã kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk, phía Ukraine lại cho rằng lực lượng của họ từ Lữ đoàn tấn công số 425 đã bí mật thâm nhập thành phố trong đêm, quét sạch tòa nhà hành chính và kéo lá cờ quốc gia lên tại trung tâm.

Sau đây là những diễn biến quan trọng tại Pokrovsk trong hôm 11/11 vừa qua, được phía quân đội Ukraine công bố.

Tại đây, trong khi Nga tuyên bố nắm toàn quyền kiểm soát, bộ chỉ huy Ukraine lại tuyên bố điều ngược lại khi khẳng định họ đã chiếm lại một nửa thành phố. Theo họ, quân đội Ukraine tiến vào trung tâm Pokrovsk bằng một cuộc tập kích mạo hiểm, phản công mạnh mẽ, cho thấy cuộc chiến vẫn chưa hề kết thúc.

Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn tấn công biệt lập số 425 “Skala” đã thực hiện một trong những nhiệm vụ táo bạo và mang tính biểu tượng nhất của chiến dịch Pokrovsk.

Dưới màn đêm, chiến dịch được tiến hành theo nhiều giai đoạn, với các nhóm tấn công nhỏ di chuyển sâu vào thành phố bằng xe buggy tốc độ cao và máy bay không người lái gắn camera nhiệt để trinh sát. Họ len lỏi qua những con phố đổ nát, luồn lách giữa các khu vực do Nga kiểm soát trước khi đến được trung tâm.

Sau những trận giao tranh cận chiến dữ dội, họ quét sạch quân Nga ra khỏi tòa nhà hành chính và kéo lá cờ Ukraine lên nóc – gửi thông điệp rằng Pokrovsk vẫn là vùng tranh chấp.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, đây là một phần trong nỗ lực củng cố toàn tuyến Pokrovsk–Myrnohrad và bảo vệ tuyến hậu cần quan trọng nối hai thành phố.

Thực tế chiến tranh đô thị

Nếu thành công này được xác nhận độc lập, Nga sẽ phải mất thêm thời gian mới có thể kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk, bởi phần lớn thành phố vẫn là “vùng xám” – nơi các vị trí của hai bên đan xen giữa đống đổ nát, chỉ cách nhau vài con phố, thậm chí chỉ một căn nhà.

Ở khu vực này, đơn vị Ukraine bị bao vây; trong khi ở khu khác, quân Nga là bên bị kìm kẹp – một sự hỗn loạn điển hình của chiến tranh đô thị hiện đại, nơi máy bay không người lái ném hàng tiếp tế cho đồng đội và thả bom xuống đối phương.

Những khu vực giữa các vị trí chiến đấu gần như hoang vắng, chỉ có UAV trinh sát và tấn công tuần tra, hai bên hạn chế di chuyển để tránh bị phát hiện và tấn công bằng drone FPV.

Hình ảnh từ camera gắn trên mũ lính Ukraine cho thấy sự khốc liệt của chiến đấu: rà soát từng phòng, từng tầng, đấu súng ngắn, bắn hạ UAV đối phương, phục kích lính Nga trong cầu thang sập nửa.

Các binh sĩ hoạt động dưới sự giám sát không ngừng của UAV trinh sát, cung cấp hình ảnh trực tiếp, trong khi drone FPV thực hiện các đòn tấn công chính xác.

Ukraine đưa thông tin trái ngược Nga

Trong khi đưa ra tuyên bố mới về chiến thắng ở khu vực trung tâm, Ukraine cũng phản bác thông tin của Nga về việc “kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk”.

Phía Ukraine cho rằng, dù quân Nga thực sự hiện diện tại một số khu vực và đã tăng cường lực lượng, quyền kiểm soát của họ vẫn rất mong manh. Trên thực tế, họ chỉ nắm một phần khu vực trung tâm và phía nam thành phố, và các vị trí đó liên tục bị phản công.

Quân đội Ukraine khẳng định họ vẫn đang giành lại các khu vực tranh chấp, củng cố điểm phòng thủ và chứng minh rằng Nga chưa hề chiếm được Pokrovsk. Họ cho rằng lá cờ Ukraine xuất hiện trở lại giữa quảng trường trung tâm không chỉ là biểu tượng tinh thần mà còn là bằng chứng rõ ràng rằng trận chiến vẫn đang tiếp diễn.

Giữ vững tuyến đường sắt chiến lược

Dù tiến hành các cuộc đột kích sâu, mục tiêu chính của Ukraine vẫn là giữ quân Nga ở phía nam tuyến đường sắt chạy qua Pokrovsk, ngăn lực lượng này chiếm phần phía bắc thành phố.

Tuyến đường sắt này có giá trị chiến thuật cao vì cho phép giám sát và điều phối bằng UAV dễ dàng hơn so với giám sát khu nhà đổ nát san sát nhau.

Các khu trống quanh tuyến đường giúp giảm nguy cơ bị đột kích bất ngờ, đồng thời tạo điều kiện cho lực lượng Ukraine quan sát mọi hướng tiếp cận.

Giữ được khu vực phía bắc đường sắt đồng nghĩa với việc bảo vệ hành lang hậu cần nối Pokrovsk – Myrnohrad, nhiệm vụ tối quan trọng của Ukraine hiện nay.

Chiến lược tổng thể và triển vọng

Những nỗ lực của phía Ukraine, bao gồm cả các cuộc đột kích, là một phần của chiến lược lớn nhằm câu giờ để dọn sạch túi quân Nga gần Dobropillia. Nếu thành công, Nga sẽ mất cánh phía bắc và Ukraine sẽ ổn định tuyến tiếp vận vào Myrnohrad, biến khu vực này thành pháo đài phòng thủ.

Giữ vững hành lang phía bắc Pokrovsk cũng cho Ukraine linh hoạt lựa chọn – hoặc tiếp tục phòng thủ Myrnohrad, hoặc rút lui có kiểm soát nếu cần thiết. Tuy nhiên, do Nga đang tập trung lượng lớn binh lực và khí tài ở khu vực này, tình hình vẫn rất biến động.

Nhìn chung, các đợt phản công của Ukraine bên trong Pokrovsk chứng minh rằng cục diện vẫn chưa ngã ngũ.

