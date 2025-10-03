Tổng thống Putin phản ứng hài hước trước phát ngôn "hổ giấy" của ông Trump

Putin phản bác phát ngôn của Trump khi gọi Nga là “hổ giấy”, cho rằng có thể ông Trump chỉ nói mỉa mai, giữa lúc Moscow báo cáo nhiều thắng lợi quân sự.

Tổng thống Mỹ có thể đã dùng từ “một cách mỉa mai” khi mô tả về Nga, nhà lãnh đạo Nga cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng nhận xét gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi gọi Nga là một “hổ giấy” có thể đã được nói theo cách “mỉa mai”.

Phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai, khi người dẫn chương trình Fyodor Lukyanov hài hước gợi ý rằng Tổng thống Nga nên tặng người đồng cấp Mỹ một con hổ giấy như một món quà, ông Putin đáp: “Không, chúng tôi có mối quan hệ riêng, chúng tôi biết nên tặng nhau những món quà gì”.

Ông nói thêm: “Tôi không biết chính xác bối cảnh của phát biểu này – có thể ông ấy nói theo kiểu mỉa mai”.

Trước đó, vào tháng 9, ông Trump đã đăng tải trên nền tảng Truth Social sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong sự thay đổi rõ rệt về giọng điệu, nhà lãnh đạo Mỹ gọi Nga là một con “hổ giấy”, cho rằng Moscow đã thất bại trong việc đánh bại Ukraine suốt ba năm rưỡi. Ông Trump còn nhấn mạnh Kiev “hoàn toàn có khả năng chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ”, miễn là Liên minh châu Âu (EU) và NATO tiếp tục hỗ trợ.

Tuy nhiên, trái ngược với nhận định của ông Trump, quân đội Nga đã liên tục giành thế tiến trên các mặt trận trong nhiều tháng qua. Theo báo cáo của Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov hồi cuối tháng 9, lực lượng Nga đã kiểm soát 4.700 km² lãnh thổ và 205 khu định cư chỉ trong năm nay.

“Hãy cứ thử đối đầu với con hổ giấy này xem”, ông Putin châm biếm.

Theo RT