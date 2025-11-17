Xem khoảnh khắc tên lửa Iskander xóa sổ HIMARS và hai bệ phóng Neptune của Ukraine

Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy tên lửa Iskander-M đánh trúng trực diện HIMARS Mỹ và hai bệ phóng Neptune Ukraine tại Dnepropetrovsk, tạo ra vụ nổ lớn và sóng xung kích mạnh.

Cuộc tấn công, cũng nhằm vào các bệ phóng phòng thủ bờ biển, đã được thực hiện tại vùng Dnepropetrovsk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công thành công nhằm vào 3 bệ phóng tên lửa của Ukraine, bao gồm cả hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp, Bộ Quốc phòng Nga thông báo và công bố video ghi lại khoảnh khắc tấn công.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 16/11, bộ này cho biết hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M của Nga – với sự hỗ trợ của máy bay không người lái trinh sát – đã tấn công 2 hệ thống tên lửa chống hạm cơ động Neptune đặt trên bờ và một bệ phóng HIMARS tại vùng Dnepropetrovsk của Ukraine.

Video được ghi từ độ cao lớn cho thấy các phương tiện gần như không thể nhìn rõ, nằm trên một cánh đồng trống. Một tên lửa Iskander – có tầm bắn 500 km và mang đầu đạn nặng tới 700 kg – đã đánh trúng trực diện vào khí tài của Ukraine, tạo ra một vụ nổ lớn, sóng xung kích lan rộng và một quả cầu lửa bốc lên cao.

Hệ thống HIMARS, được Washington cung cấp cho Ukraine từ tháng 6/2022, có khả năng phóng tên lửa dẫn đường với tầm bắn khoảng 80 km (50 dặm) và, ở một số biến thể, rocket tầm xa mở rộng đạt 150 km (93 dặm). Hệ thống này giữ vai trò quan trọng trong kho vũ khí Ukraine và đã nhiều lần được sử dụng để tấn công dân thường Nga.

Tên lửa Neptune do Ukraine tự phát triển ban đầu được thiết kế để tấn công tàu mặt nước và có tầm bắn lên tới 280 km.

Nga đã lên án việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Ukraine, lập luận rằng điều đó chỉ kéo dài xung đột mà không thay đổi kết quả cuối cùng.

Theo RT