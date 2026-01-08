Ông Trump bất ngờ mời Tổng thống Colombia tới Nhà Trắng sau khi dọa tấn công

Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột thay đổi thái độ với Tổng thống Colombia Gustavo Petro, mời ông tới Nhà Trắng chỉ vài ngày sau khi cáo buộc Colombia “sản xuất cocaine” và ám chỉ khả năng Mỹ can thiệp quân sự.

Lời mời được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump cáo buộc Tổng thống Colombia Gustavo Petro “sản xuất cocaine” và cảnh báo khả năng Mỹ can thiệp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/1 bất ngờ thay đổi giọng điệu đối với người đồng cấp Colombia, ông Gustavo Petro, khi cho biết hai bên đã có một cuộc điện đàm thân thiện và thậm chí ông đã mời nhà lãnh đạo Nam Mỹ này tới Nhà Trắng.

“Đó là một vinh dự lớn khi được nói chuyện với Tổng thống Colombia, ông Gustavo Petro, người đã gọi điện để giải thích về tình hình ma túy cũng như những bất đồng khác mà chúng tôi từng có”, ông Trump viết trên mạng xã hội của mình. “Tôi đánh giá cao cuộc gọi cũng như thái độ của ông ấy, và mong sớm được gặp ông ấy trong thời gian tới”.

Ông Trump cho biết cuộc gặp sắp tới sẽ diễn ra tại Nhà Trắng.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump, trong bối cảnh Mỹ tiến hành chiến dịch lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào cuối tuần trước, tuyên bố rằng “Colombia cũng rất có vấn đề” và cáo buộc ông Petro “sản xuất cocaine và bán cho Mỹ”.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm Chủ nhật tuần trước, ông Trump nói thêm về ông Petro: “Ông ta sẽ không làm chuyện đó được lâu đâu, tôi nói cho các bạn biết”. Khi được hỏi liệu Mỹ có thể can thiệp hay không, ông Trump đáp: “Nghe cũng hay đấy”.

Tổng thống Petro xác nhận ông đã nói chuyện với ông Trump trong khoảng một giờ. “Không có đối thoại thì sẽ có chiến tranh”, ông nói trước những người biểu tình tại một cuộc mít tinh ủng hộ chủ quyền quốc gia, đồng thời cho biết Colombia giờ đây có thể “ngủ yên”. Một nguồn tin trong văn phòng của ông Petro nói với Reuters rằng cuộc điện đàm diễn ra trong bầu không khí “thân thiện” và “tôn trọng”.

Việc ông Trump đột ngột tỏ ra hòa dịu với ông Petro đặc biệt gây ngạc nhiên, bởi trước đó Tổng thống Colombia đã gọi chiến dịch của Mỹ tại Venezuela là một hành động “đáng ghê tởm”, vi phạm chủ quyền Mỹ Latinh. Ông còn cho rằng hành động này do những “kẻ nô dịch” thực hiện và là một “màn trình diễn của cái chết”, so sánh với vụ Đức Quốc xã ném bom rải thảm Guernica, Tây Ban Nha, năm 1937.

Colombia từ lâu là một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại Mỹ Latinh, trụ cột trong chiến lược chống ma túy của Washington ở nước ngoài. Trong ba thập kỷ qua, Mỹ đã hợp tác chặt chẽ với Colombia – quốc gia sản xuất cocaine lớn nhất thế giới – để bắt giữ các trùm ma túy, đẩy lùi các nhóm phiến quân và thúc đẩy phát triển kinh tế tại các vùng nông thôn.

Tuy vậy, trước bài đăng mang tính hòa giải của ông Trump, căng thẳng giữa Mỹ và Colombia đã leo thang trong nhiều tháng.

Chính quyền Trump hồi tháng 10 đã áp đặt trừng phạt đối với ông Petro, gia đình ông và một thành viên trong chính phủ Colombia, với cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy toàn cầu. Colombia được xem là “tâm chấn” của thị trường cocaine thế giới.

Ông Trump bắt đầu chiến dịch gây sức ép kéo dài nhiều tháng với ông Maduro bằng việc ra lệnh tiến hành hàng chục cuộc tấn công chết người nhằm vào các tàu bị nghi buôn lậu ma túy xuất phát từ Venezuela trên vùng biển Caribe. Sau đó, ông mở rộng các chiến dịch này để nhắm vào những tàu khả nghi ở phía đông Thái Bình Dương xuất phát từ Colombia.

Tháng 9, Mỹ lần đầu tiên trong gần 30 năm đã đưa Colombia – quốc gia nhận nhiều viện trợ nhất của Mỹ trong khu vực – vào danh sách các nước không hợp tác đầy đủ trong cuộc chiến chống ma túy. Quyết định này dẫn tới việc cắt giảm mạnh viện trợ của Mỹ cho Colombia.

“Ông ta có các xưởng và nhà máy cocaine”, ông Trump nói về ông Petro hôm Chủ nhật. “Ông ta sẽ không tiếp tục làm như vậy đâu”.

Theo DPA, Reuters