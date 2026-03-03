Nổ lớn tại đại sứ quán Mỹ ở Riyadh, Iran tuyên bố tấn công tàu qua Hormuz

Các sự kiện UAV tấn công sứ quán Mỹ ở Riyadh và Iran tuyên bố phong tỏa Eo biển Hormuz đã đẩy khu vực vào rủi ro cao.

Theo nhiều nguồn tin, rạng sáng hôm nay (3/3, giờ địa phương), Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh, thủ đô Arab Saudi vang lên tiếng nổ và xuất hiện lửa cháy. Một nguồn tin cho biết đám cháy không lớn. Người phát ngôn đại sứ quán Mỹ chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận; Văn phòng truyền thông của chính phủ Arab Saudi cũng chưa đưa ra phản hồi.

Theo hãng tin Reuters, hai nguồn tin cho biết Đại sứ quán Mỹ ở Riyadh đã bốc cháy ngay sau khi xảy ra vụ nổ.

Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy khói dày đặc không ngừng bốc lên từ tòa nhà. Ngoài ra, tuyến đường trong khu vực đại sứ quán cũng bị nghi trúng đạn, khiến lửa bùng cháy dữ dội.

Bốn nhân chứng nói với Agence France-Presse (AFP): “Chúng tôi nghe thấy hai tiếng nổ lớn, sau đó nhìn thấy khói đen bốc lên trên bầu trời khu đại sứ quán”.

Trong khi đó,một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin đại sứ quán Mỹ tại Arab Saudi đã bị UAV tấn công.

Hình ảnh cột khói bốc lên từ sứ quán Mỹ ở Riyadh. Ảnh: Sina.



Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia ngày 3/3 (giờ địa phương) đã xác nhận Đại sứ quán Mỹ tại nước này đã bị hai chiếc máy bay không người lái (UAV) tấn công, khiến tòa nhà bốc cháy và bị hư hại một phần.

Rạng sáng 3/3 (giờ địa phương), Đại sứ quán Mỹ tại Arab Saudi phát đi cảnh báo an ninh, cho biết đã ban hành thông báo “trú ẩn tại chỗ” đối với các công dân Mỹ đang có mặt tại Riyadh, Jeddah và Dhahran, đồng thời hạn chế mọi hoạt động di chuyển không cần thiết tới các cơ sở quân sự trong khu vực. Đại sứ quán khuyến nghị toàn bộ công dân Mỹ đang ở Arab Saudi lập tức trú ẩn tại chỗ.

Trước đó, hôm 2/3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi khu vực Trung Đông ngay lập tức do khu vực này đang “tồn tại rủi ro an ninh nghiêm trọng”.

Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách lãnh sự Mora Namdar đăng bài trên mạng xã hội, kêu gọi công dân Mỹ tận dụng các chuyến bay thương mại vẫn đang hoạt động để rời khỏi Bahrain, Ai Cập, Iran, Iraq, Israel, Bờ Tây và Dải Gaza, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Arab Saudi, Syria, United Arab Emirates và Yemen.

Eo biển Hormuz đã bị Iran tuyên bố phong tỏa. Ảnh: Reuters.



Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz

Hãng tin Iran ISNA, ông Ebrahim Jabari, cố vấn cấp cao của Tổng Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố eo biển Hormuz hiện đã bị phong tỏa.

Ông Jabari cho biết trong chương trình truyền hình trực tiếp rằng bất kỳ tàu thuyền nào cố gắng đi qua eo Hormuz đều sẽ bị phá hủy, “chúng tôi sẽ không cho phép một giọt dầu nào rời khỏi khu vực này”.

Ngày 2/3, Fars News Agency đưa tin hiện không có tàu chở dầu nào đi qua Eo biển Hormuz. Có 26 tàu dầu đang neo chờ gần khu vực này và 27 tàu khác đã hoàn toàn ngừng hoạt động, với tổng công suất vận chuyển khoảng 12 triệu thùng dầu thô.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động tấn công quân sự nhằm vào Iran. Tối cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố cấm mọi tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz. Theo Mehr News Agency ngày 1/3, một tàu chở dầu không được phép đã bị đánh trúng khi tìm cách vượt qua eo biển này.

Eo biển Hormuz nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman, là tuyến xuất khẩu bắt buộc đối với dầu thô của các nước sản xuất dầu Trung Đông như Arab Saudi, Iraq, Qatar và UAE. Lượng dầu vận chuyển qua eo biển này chiếm khoảng 1/5 tổng lượng vận chuyển dầu toàn cầu.

Eo biển Hormuz, nằm giữa Iran và Oman, vốn được coi là "yết hầu" của ngành năng lượng toàn cầu khi chiếm tới 30% lưu lượng dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển. Ngay sau tuyên bố đóng cửa, thị trường dầu mỏ thế giới đã chứng kiến một cơn "địa chấn" tài chính. Giá dầu Brent nhảy vọt 13%, chạm mức 82,37 USD/thùng – ngưỡng cao nhất ghi nhận được kể từ tháng 1/2025.

Thực tế, giao thông qua tuyến đường thủy này đã rơi vào tình trạng đình trệ từ trước đó do các mối lo ngại về an ninh. Trước khi lệnh phong tỏa chính thức được ban bố, IRGC cho biết họ đã thực hiện cuộc tấn công bằng hai máy bay không người lái nhắm vào tàu chở dầu có tên “Athe Nova” ngay tại eo biển này.

Theo Sina, Singtao, QQnews

