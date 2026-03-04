Israel dùng AI, camera giao thông bị hack ở Tehran để truy sát lãnh tụ tối cao Iran như thế nào?

Camera giao thông trên các tuyến phố ở Tehran, Iran đã cung cấp hình ảnh thời gian thực về các mục tiêu.

Bị xâm nhập từ nhiều năm trước, các camera này cho phép Israel lập bản đồ chi tiết thành phố, xác lập quy luật di chuyển và xây dựng một bức tranh phức tạp, tinh vi về những gì đang diễn ra bên trong thủ đô của đối phương, theo một quan chức Israel.

Thế nhưng, những chiếc camera này chỉ là một phần trong một hệ thống phức tạp hơn nhiều – một phần chi tiết của hệ thống này từng được tờ Financial Times của Anh đưa tin trước đó – cho phép Israel xây dựng thứ mà một nguồn tin Israel am hiểu vấn đề gọi là “cỗ máy sản xuất mục tiêu” vận hành bằng trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ.

Hệ thống này tiếp nhận dữ liệu từ nhiều nguồn: tình báo hình ảnh, tình báo con người, tình báo tín hiệu, thông tin liên lạc bị chặn thu, ảnh vệ tinh và nhiều nguồn khác. Kết quả đầu ra là một tọa độ lưới gồm 14 chữ số xác định chính xác mục tiêu. Khối lượng thông tin đồ sộ đòi hỏi các siêu máy tính để xử lý, phân loại và phân tích, nhằm trích xuất điều mà Israel cần: mục tiêu tấn công.

Hệ thống được phát triển trong suốt một thập kỷ qua, cần một đội ngũ chuyên gia để xác nhận các đề xuất tấn công và tinh chỉnh quy trình, bao gồm các nhà công nghệ, chuyên gia phân tích dữ liệu và kỹ sư, theo nguồn tin.

Công cụ này củng cố điều mà Israel nhiều lần chứng minh: mức độ thâm nhập sâu vào giới lãnh đạo Iran. Nhờ đó, Israel đã ám sát hàng loạt nhà khoa học hạt nhân và quan chức cấp cao Iran trong nhiều năm qua, đánh cắp kho lưu trữ hạt nhân của nước này, và tiêu diệt lãnh đạo chính trị của Hamas ngay tại Tehran.

Với Israel, hệ thống này đã chứng minh hiệu quả từ trước đó.

Ngay khi cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran bùng nổ vào tháng 6 năm ngoái, Lực lượng Phòng vệ Israel đã triển khai năng lực đó trong đòn tấn công mở màn, theo một nguồn tin Israel thứ hai. Kết quả là Iran mất sĩ quan quân đội cấp cao nhất, chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tinh nhuệ, cùng một trợ lý thân cận của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, cùng nhiều nhân vật khác.

Sáng 28/2, khi Mỹ và Israel tiến hành một đợt không kích phối hợp quy mô lớn nhằm vào Iran, hệ thống này một lần nữa được kích hoạt.

Mục tiêu chính là Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, người hiện đã qua đời. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz từng nói rằng Israel không có cơ hội nhắm mục tiêu vào ông Khamenei trong tháng 6 năm ngoái vì ông có thể đã ẩn náu trong các boong-ke ngầm và cắt đứt liên lạc.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei phát biểu trước giới truyền thông sau khi bỏ phiếu trong vòng bầu cử Tổng thống thứ hai tại Tehran năm 2024. Ảnh: Getty.

Lần này, cơ hội đã xuất hiện để loại bỏ không chỉ ông Khamenei mà còn cả các lãnh đạo an ninh và quân sự hàng đầu của Iran – nhiều người trong số đó là những nhân vật thay thế cho các lãnh đạo bị Israel tiêu diệt hồi tháng 6.

Mặc dù Mỹ và Iran đang tiến hành đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tin rằng các cuộc thương lượng đó sẽ thất bại. Chính quyền Trump đưa ra những phát biểu không nhất quán về mục tiêu của mình trong đàm phán, nhưng Israel khẳng định không có đủ điểm chung để đạt được một thỏa thuận – đặc biệt là một thỏa thuận mà ông Netanyahu, người từng vận động mạnh mẽ chống lại thỏa thuận hạt nhân Iran trước đây, có thể chấp nhận.

Với nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất của Israel – người dành phần lớn sự nghiệp chính trị để cảnh báo thế giới về mối nguy hạt nhân Iran – thời điểm tấn công đã đến. Ông Netanyahu gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 11/2. Cuộc thảo luận riêng kéo dài gần 3 giờ, và hai bên chỉ công bố một bức ảnh duy nhất.

Nội dung cuộc gặp không xoay quanh các cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra, mà tập trung vào kịch bản khi đàm phán thất bại. Ông Netanyahu đã trình bày với ông Trump các thông tin tình báo mới về năng lực quân sự của Iran. Cuộc gặp diễn ra sau hàng loạt thảo luận cấp cao giữa quân đội và tình báo Mỹ–Israel khi kế hoạch tấn công chung dần hình thành.

Chiều 27/2 lúc 15h38 theo giờ miền Đông nước Mỹ, ông Trump ra lệnh khởi động đòn tấn công mở màn. Thông điệp có nội dung: “Chiến dịch Epic Fury được phê duyệt. Không hủy bỏ. Chúc may mắn”, theo lời sĩ quan quân đội cấp cao nhất của Mỹ, Tướng Dan Caine.

“Đây là một cuộc tấn công ban ngày dựa trên một sự kiện kích hoạt do Lực lượng Phòng vệ Israel thực hiện, được cộng đồng tình báo Mỹ hỗ trợ”, Tướng Caine nói với các phóng viên hôm đầu tuần này.

Dù không cung cấp thêm chi tiết, nhiều khả năng ông đang đề cập đến loạt đòn tấn công của Israel đã khiến ông Khamenei và nhiều lãnh đạo cấp cao Iran thiệt mạng – chiến dịch cũng dựa vào tình báo Mỹ để xác định vị trí chính xác của Lãnh tụ tối cao trong khu phức hợp của ông.

Chỉ trong vài giờ, Israel đã tỏ ra lạc quan về kết quả, dù chưa chắc chắn ông Khamenei đã tử vong.

Sự xác nhận đến vào sáng sớm ngày 1/3, khi đài truyền hình nhà nước Iran thông báo: “Lãnh tụ tối cao Iran đã tử vì đạo”.

