Đặc nhiệm Mỹ đột kích tàu dầu được Nga hộ tống: "Gọng kìm dầu mỏ" siết chặt chưa từng thấy

Mỹ cưỡng chế bắt giữ tàu dầu Marinera từng được hải quân Nga hộ tống, đồng thời thu giữ thêm siêu tàu chở dầu Sophia tại Caribe. Chiến dịch quân sự trên biển đẩy căng thẳng Mỹ – Nga – Venezuela lên mức chưa từng có.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã đổ bộ lên một con tàu bị truy đuổi suốt hai tuần, trong khi Lực lượng Tuần duyên Mỹ đồng thời bắt giữ một tàu chở dầu khác ở vùng biển ngoài khơi Mỹ Latinh.

Mỹ đã tăng tốc chiến dịch nhằm vào “hạm đội bóng tối” chuyên vận chuyển dầu Venezuela, khi quân đội Mỹ cưỡng chế lên boong một con tàu đang được hải quân Nga hộ tống, đồng thời tịch thu thêm một tàu chở dầu khác trên biển Caribe.

Việc thu giữ hai con tàu này nối dài chuỗi hành động chưa từng có trên biển khơi của quân đội và Tuần duyên Mỹ, nhắm vào các tàu hoạt động quanh Venezuela mà chính quyền Mỹ cho rằng đang sử dụng các thủ đoạn gian dối và vận chuyển dầu bất hợp pháp. Hiện đã có 4 tàu nằm trong quyền kiểm soát của Mỹ, và lệnh phong tỏa trên thực tế tại khu vực Caribe đã làm tê liệt hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela.

Động thái này cũng đánh dấu một bước leo thang mới trong cam kết của Tổng thống Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát ngành dầu mỏ Venezuela, chỉ vài ngày sau khi Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolas Maduro và tuyên bố Venezuela sẽ cung cấp cho Mỹ từ 30 đến 50 triệu thùng dầu – tương đương tới 15% sản lượng của nước này.

Rạng sáng 7/1, một lực lượng đặc nhiệm đã đổ bộ lên con tàu mang tên Marinera, trước đây có tên là Bella 1. Theo các quan chức Mỹ, Tuần duyên đã truy đuổi con tàu này suốt hai tuần, trong một hành trình bắt đầu gần Venezuela và kết thúc ở phía nam Iceland. Trong thời gian đó, con tàu – khi ấy không chở dầu – đã đổi tên và tuyên bố được Nga bảo vệ.

Làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của vụ việc, một tàu chiến và một tàu ngầm của hải quân Nga đã bắt đầu hộ tống con tàu, các quan chức cho biết. Trong ba ngày trước đó, tàu ngầm đã liên lạc với tàu chở dầu này, và hình ảnh từ Marinera được phát sóng trên RT, kênh truyền thông do nhà nước Nga hậu thuẫn.

Tuyến đường di chuyển của con tàu bị theo dõi. Ảnh: WSJ.

Theo các bức ảnh về chiến dịch, Trung đoàn Không quân Đặc nhiệm 160 của Lục quân Mỹ – còn được mệnh danh là “Night Stalkers” – đã đóng vai trò nổi bật trong việc khống chế con tàu. Mỹ cũng triển khai máy bay săn tàu ngầm P-8 Poseidon, tiêm kích F-35 và pháo hạm bay AC-130J để hỗ trợ chiến dịch đổ bộ, do có sự hiện diện của các khí tài quân sự Nga ở gần đó, theo các nguồn ảnh công khai và quan chức Mỹ. Các quan chức cho biết thuyền trưởng và kỹ thuật viên tàu chở dầu sẽ được đưa lên tàu để vận hành con tàu.

Quân đội Mỹ tuyên bố Marinera bị thu giữ “theo lệnh bắt giữ do một tòa án liên bang Mỹ ban hành”.

Bộ Giao thông Nga cho biết, vào khoảng 15h00 theo giờ Moscow, lực lượng Hải quân Mỹ đã đổ bộ lên Marinera ở vùng biển quốc tế, theo hãng thông tấn nhà nước TASS. “Liên lạc với con tàu đã bị mất”, bộ này cho biết.

Theo TASS, Marinera đã được cấp phép tạm thời để treo cờ Nga từ ngày 24/12/2025. Bộ Giao thông Nga nhấn mạnh rằng không quốc gia nào có quyền sử dụng vũ lực đối với các tàu đã được đăng ký hợp pháp dưới quyền tài phán của quốc gia khác.

“Biển khơi được vận hành bởi nguyên tắc tự do hàng hải, và không quốc gia nào có quyền sử dụng vũ lực đối với các tàu đã được đăng ký hợp pháp dưới quyền tài phán của các quốc gia khác”, bộ này tuyên bố.

Trong khi đó, tại vùng biển Caribe, lực lượng Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu khác mang tên Sophia, theo giới chức Mỹ. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ cho biết con tàu hoạt động ở vùng biển quốc tế và có các hoạt động bất hợp pháp, đồng thời Tuần duyên Mỹ đang áp giải tàu về Mỹ.

Trong đoạn video do Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đăng tải hôm thứ Tư, có thể thấy các binh sĩ Mỹ có vũ trang đang đổ bộ và lục soát một con tàu trong cuộc đột kích trước bình minh.

“Những kẻ tội phạm trên toàn thế giới đã nhận được thông điệp. Các người có thể chạy, nhưng không thể trốn”, bà Noem tuyên bố trên nền tảng X khi công bố các vụ thu giữ. Bà cho biết thêm, Tuần duyên – lực lượng có thẩm quyền thực thi pháp luật trên biển khơi – đã tiến hành các chiến dịch này phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao Mỹ.

Mỹ đang dồn lực lượng hùng hậu để tiêu diệt các tàu buôn ma túy bị nghi ngờ hoạt động quanh khu vực Nam Mỹ. Ảnh: WSJ.

Dữ liệu của Marine Traffic, đơn vị theo dõi vận tải biển quốc tế, cho thấy Sophia do công ty Greetee Co. đăng ký tại Trung Quốc, có trụ sở ở Đại Liên, vận hành. Công ty này không thể liên lạc để bình luận.

Marine Traffic cho biết Sophia đang chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô Venezuela, được bốc hàng từ ngày 26 đến 29/12. Con tàu – thuộc loại siêu tàu chở dầu cỡ lớn nhất thế giới – cũng từng chở dầu Venezuela vào tháng 8 năm ngoái.

Tuần duyên Mỹ chuyển các câu hỏi cho Nhà Trắng, trong khi Nhà Trắng chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Con tàu Bella 1 đã tìm cách né tránh việc bị Mỹ bắt giữ trong hơn hai tuần. Khi Mỹ bắt đầu truy đuổi, con tàu này là tàu không quốc tịch, treo cờ giả và thuộc diện bị tòa án ra lệnh thu giữ, theo Nhà Trắng.

Mỹ đã trừng phạt Bella 1 vào năm 2024 với cáo buộc vận chuyển dầu Iran buôn lậu cho các tổ chức khủng bố bị Mỹ liệt kê, có liên hệ với Tehran.

Sau khi thủy thủ đoàn Bella 1 ngăn chặn một nỗ lực đổ bộ của Mỹ hồi tháng 12, Lực lượng Tuần duyên đã bám theo con tàu khi nó tiến ra Đại Tây Dương. Thủy thủ đoàn đã sơn cẩu thả lá cờ Nga lên thân tàu, đổi tên thành Marinera và chuyển đăng ký sang Nga.

Mỹ cho biết sẽ tiếp tục thu giữ các tàu hoạt động gần Venezuela sau khi ông Maduro bị bắt giữ. Hôm thứ Ba, Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ viết trên mạng xã hội rằng họ sẵn sàng đối đầu với “các tàu và các chủ thể bị trừng phạt quá cảnh qua khu vực này”.

“Lệnh phong tỏa dầu mỏ Venezuela bị trừng phạt và bất hợp pháp vẫn được duy trì toàn diện – ở bất kỳ đâu trên thế giới”, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth viết trên X.

Theo WSJ