Con trai thứ của ông Ali Khamenei được bầu làm lãnh tụ tối cao mới của Iran

Mojtaba Khamenei, con trai thứ của cố lãnh tụ tối cao Iran, được bầu làm người kế nhiệm trong bối cảnh căng thẳng sau vụ ám sát ông Ali Khamenei.

Đài truyền hình quốc gia Iran ngày 4/3 đưa tin Hội đồng Chuyên gia đã bầu ông Mojtaba Khamenei, con trai thứ hai của cố lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, làm người kế nhiệm.

Sau vụ ám sát ông Ali Khamenei do Mỹ và Israel thực hiện hôm 28/2, Hội đồng Chuyên gia đã triệu tập cuộc họp vào ngày 3/3 để bầu ra lãnh tụ tối cao mới, và ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, con trai thứ của ông Ali Khamenei đã giành chiến thắng.

Sinh năm 1969, ông Mojtaba điều hành văn phòng Lãnh tụ tối cao và giữ vị thế "Ayatollah", một điều kiện tiên quyết để trở thành lãnh tụ tối cao. Ông có mối quan hệ mật thiết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC) và là người cai trị trên thực tế của lực lượng dân quân Basij, một nhánh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng, và cũng được cho là kiểm soát nhiều tài sản tài chính quan trọng của Iran.

Ông Mojtaba không phải là một giáo sĩ cấp cao, chưa từng giữ chức vụ nào và không có vai trò chính thức nào trong chính quyền nhưng từng phục vụ trong lực lượng vũ trang Iran trong chiến tranh Iran-Iraq và được cho là có ảnh hưởng đáng kể đằng sau hậu trường.

Tuy nhiên, tên ông không có trong danh sách ba giáo sĩ cấp cao mà cha ông, Ali Khamenei, đã xác định vào năm ngoái. Và cha ông được cho là đã phản đối việc ông ra tranh cử vì điều đó sẽ giống với chế độ cha truyền con nối được chế độ quân chủ Shah do Mỹ hậu thuẫn áp đặt trước khi bị lật đổ trong cuộc Cách mạng Iran năm 1979.

Những năm gần đây, ứng cử viên được ưa chuộng nhất để kế nhiệm lãnh tụ tối cao thay cho ông Ali Khamenei là Tổng thống theo đường lối cứng rắn Ebrahim Raisi, nhưng ông đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng hồi tháng 5/2024.

Ông Mojtaba là người ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa bảo thủ cứng rắn của cha, và các tin trước đó cho thấy ông đã được chỉ định là người kế nhiệm ông Khamenei.

Hội đồng Chuyên gia gồm 88 người, được thành lập vào ngày 12/11/1983, là cơ quan đặc biệt của Iran chịu trách nhiệm bầu chọn và giám sát Lãnh tụ tối cao. Hôm 3/3, nhóm này đã họp tại Qom để tìm người kế nhiệm ông Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel hôm 28/2.

Israel đã không kích một tòa nhà ở Qom, được cho là nơi hội đồng dự kiến họp để bầu lãnh tụ mới, nhưng theo hãng tin Fars có liên hệ với IRGC, tòa nhà khi đó trống không.

Đây là lần thứ hai trong lịch sử 47 năm của Cộng hòa Hồi giáo Iran, hội đồng này chọn lãnh tụ tối cao. Năm 1989, hội đồng đã chọn ông Ali Khamenei, trao cho ông quyền lãnh đạo một nền thần quyền mới thành lập. Trong hơn bốn thập kỷ, ông đã cai trị Iran với quyền lực gần như tuyệt đối.

