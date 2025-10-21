Ba Lan cảnh báo đáng sợ về việc ông Putin bay qua không phận nước này

Ba Lan cảnh báo sẽ buộc phải thi hành lệnh bắt của Tòa án Hình sự Quốc tế nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin bay qua lãnh thổ nước này để tới Hungary dự hội nghị với ông Donald Trump.

Ba Lan hôm 21/10 đã cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin không nên bay qua không phận nước này để tới Hungary tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói rằng Warsaw có thể buộc phải thi hành lệnh bắt quốc tế nếu ông ta làm vậy.

Tuần trước, ông Trump tuyên bố rằng ông dự định gặp ông Putin tại thủ đô Budapest của Hungary, trong khuôn khổ nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), đặt trụ sở tại The Hague, đã ban hành lệnh bắt đối với ông Putin vào năm 2023, cáo buộc ông phạm tội ác chiến tranh khi “phi pháp trục xuất hàng trăm trẻ em khỏi Ukraine”. Nga không công nhận thẩm quyền của ICC và phủ nhận toàn bộ các cáo buộc.

“Tôi không thể đảm bảo rằng một tòa án độc lập của Ba Lan sẽ không ra lệnh cho chính phủ buộc máy bay đó phải hạ cánh để bàn giao nghi phạm cho Tòa án The Hague”, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nói trong cuộc phỏng vấn với đài Radio Rodzina.

Lệnh bắt của ICC buộc các quốc gia thành viên của tòa án phải bắt giữ ông Putin nếu ông đặt chân lên lãnh thổ của họ.

“Tôi nghĩ phía Nga nhận thức rất rõ điều này. Vì vậy, nếu hội nghị thực sự diễn ra, và hy vọng có cả sự tham gia của nạn nhân trong cuộc xung đột, thì chiếc máy bay chắc chắn sẽ phải bay theo một lộ trình khác”, ông Sikorski nói thêm.

Hungary, quốc gia có Thủ tướng Viktor Orban vẫn duy trì quan hệ thân thiết với Moscow, đã tuyên bố sẽ bảo đảm rằng ông Putin có thể nhập cảnh để tham dự hội nghị và trở về an toàn sau đó.

Tuy nhiên, để tránh bay qua lãnh thổ Ukraine, phái đoàn Nga buộc phải bay qua không phận của ít nhất một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU). Tất cả các nước EU đều là thành viên của ICC, mặc dù Hungary hiện đang trong quá trình rút khỏi tòa án này.

Ba Lan – thành viên NATO và là một trong những đồng minh kiên định nhất của Kiev kể từ sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào năm 2022 – được cho là sẽ không nhân nhượng trong việc thực thi lệnh bắt này, nếu ông Putin mạo hiểm bay qua vùng trời của họ.

Theo RT