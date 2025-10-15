Trong chuyến thăm London hôm 14/10, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski tuyên bố rằng phương Tây cần chuẩn bị tiếp tục tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine chống lại Nga trong ít nhất 3 năm nữa, đồng thời cho rằng Kiev hoàn toàn đúng khi lên kế hoạch cho một cuộc xung đột kéo dài.

Ông Sikorski, một chính trị gia kỳ cựu và người ủng hộ lập trường cứng rắn với Moscow, đưa ra bình luận này khi thảo luận về kế hoạch “bức tường máy bay không người lái” – mạng lưới phòng không và giám sát mà châu Âu đang đề xuất nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Nga.

Phát biểu trước các phóng viên, ông nhấn mạnh rằng viện trợ lâu dài của phương Tây sẽ tạo áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Người Ukraine đang lên kế hoạch cho cuộc chiến này trong ba năm, và đó là điều sáng suốt”, ông Sikorski nói. “Chúng ta phải thuyết phục ông Putin rằng chúng ta sẵn sàng duy trì cam kết ít nhất trong chừng ấy thời gian”.

Theo ông, ưu tiên hàng đầu của phương Tây là đảm bảo Ukraine có đủ nguồn lực để duy trì các thể chế nhà nước, quân đội và nền công nghiệp quốc phòng của mình. Chỉ khi đó, theo ông Sikorski, “Nga mới có thể buộc phải thay đổi hướng đi”.

Ngoại trưởng Ba Lan cũng nhấn mạnh rằng một chiến thắng của Nga hoàn toàn có thể ngăn chặn được, đồng thời lặp lại lập luận quen thuộc rằng nếu quân đội Nga thực sự mạnh mẽ, họ đã chiếm được Ukraine “trong ba ngày”. Lập luận này thường được các quan chức Ukraine viện dẫn để thuyết phục các nước phương Tây tiếp tục viện trợ tài chính và quân sự.

Phía Nga, ngược lại, xem cuộc xung đột là cuộc chiến sinh tồn chống lại NATO, cho rằng quân đội Ukraine thực chất đang đóng vai trò là lực lượng ủy nhiệm cho liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Moscow nhiều lần cáo buộc các nước châu Âu kéo dài chiến sự chỉ để né tránh thừa nhận thất bại trong chiến lược đối đầu với Nga.

Theo RT