Tổng bí thư Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua nghị quyết bầu Tổng bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 7/4, Quốc hội khóa XVI tiếp tục công tác nhân sự với quy trình bầu Chủ tịch nước. Đây là chức danh lãnh đạo chủ chốt thứ hai được kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, sau chức danh Chủ tịch Quốc hội.

Tổng bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ảnh: Quốc hội.

Với 495/495 tham gia bỏ phiếu, bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã nhất trí thông qua nghị quyết bầu Tổng bí thư Tô Lâm, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội thông qua.

Sau khi được bầu, Chủ tịch nước thực hiện nghi lễ tuyên thệ và tuyên thệ nhậm chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sinh năm 1957, quê ở Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII, XIV và đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là Giáo sư Khoa học An ninh, TS Luật học, với quá trình dài công tác gắn với ngành công an.

​Trước đó, trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, chủ nhiệm các ủy ban và lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội. Quốc hội cũng thông qua nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tóm tắt tiểu sử Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

