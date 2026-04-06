Bí thư tỉnh Hưng Yên làm Tổng kiểm toán Nhà nước

Với 485/485 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, ông Nguyễn Hữu Nghĩa chính thức được giao trọng trách giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ mới.

Chiều 6/4, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước.



Với 485/485 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Hữu Nghĩa chính thức được giao trọng trách giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: VGP.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa sinh năm 1972, quê quán: Hà Nội, có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa từng giữ nhiều vị trí công tác trong các đơn vị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông từng là Phó trưởng Phòng Thanh toán vay nợ quốc tế, Sở Giao dịch; Phó trưởng Phòng, Trưởng phòng Chiến lược phát triển ngân hàng, Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng; Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng; Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ; Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sau đó, ông giữ chức Vụ trưởng Kinh tế Tổng hợp, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 6/2021, ông Nguyễn Hữu Nghĩa được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Khi Hưng Yên sáp nhập với Thái Bình, ông tiếp tục được chỉ định giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và giữ vị trí này từ đó đến nay.

Kiểm toán Nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Tổng Kiểm toán Nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước, do Quốc hội bầu. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán Nhà nước do luật định.

Tổng Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo công tác trước Quốc hội. Trong thời gian Quốc hội không họp, Tổng Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm và báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội.