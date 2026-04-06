9 ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm chủ nhiệm các ủy ban, cơ quan của Quốc hội

Quốc hội khóa XVI đã bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và các Chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội.

Theo thông cáo của Văn phòng Quốc hội, chiều 6/4, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình bày dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội khóa XVI.

Cùng với đó là dự thảo nghị quyết bầu Tổng thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Đối với nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội khóa XVI, có 493 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 493 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 98,6% tổng số đại biểu).

Theo đó danh sách Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội khóa XVI gồm:​

1. Ông Lâm Văn Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc

Ông Lâm Văn Mẫn sinh năm 1970, quê ở TP Cần Thơ. Ông Mẫn có trình độ TS Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Tài chính, Cử nhân Luật.

Ông là Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XI, XII và Ủy viên Trung ương khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

2. Ông Phan Chí Hiếu được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp

Ông Phan Chí Hiếu sinh năm 1969, quê ở Ninh Bình, có trình độ Tiến sĩ Luật học.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI và trước khi được bầu giữ chức vụ này, ông đang là Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

3. Ông Phan Văn Mãi được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính

Ông Phan Văn Mãi sinh năm 1973, quê ở Vĩnh Long, có trình độ Ths Quản lý Kinh tế; Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân tiếng Anh.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

4. Ông Lê Tấn Tới được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

Ông Lê Tấn Tới sinh năm 1969, quê ở Cà Mau, là TS Luật.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI. Ông hiện mang hàm Thượng tướng, là Thứ trưởng Bộ Công an biệt phái.

5. Ông Nguyễn Đắc Vinh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội

Ông Nguyễn Đắc Vinh sinh năm 1972, quê ở Nghệ An. Ông là Phó Giáo sư, TS chuyên ngành Hóa học.

Ông Vinh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV và là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV, XVI.

6. Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Bà Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1970, quê ở TP Hà Nội. Bà là Phó Giáo sư, TS Vật lý.

Bà Hải tái đắc cử chức vụ này và cũng là nhân sự có dày dặn kinh nghiệm công tác ở Quốc hội. Bà Nguyễn Thanh Hải là Ủy viên Trung ương khóa XII, XIII, XIV và là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV, XVI.

7. Ông Nguyễn Hữu Đông được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu

Ông Nguyễn Hữu Đông sinh năm 1972, quê ở tỉnh Phú Thọ. Ông có trình độ Ths Quản trị An ninh phi truyền thống; Cử nhân Luật, Cử nhân chuyên ngành Chính trị.

Ông Đông là Ủy viên Trung ương khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV và là đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

8. Bà Lê Thị Nga được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và giám sát

Bà Lê Thị Nga sinh năm 1964, quê ở Hà Tĩnh, có trình độ Thạc sĩ Luật.

Bà Nga dù lần đầu giữ chức vụ này, song là nhân sự kỳ cựu trong hoạt động nghị trường với 7 khóa tham gia Quốc hội. Bà cũng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV.

9. Ông Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê ở Hà Nội, có trình độ Tiến sĩ Kinh tế; Ths Kinh tế phát triển; Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng.

Ông là Ủy viên Trung ương khóa XIII, XIV và là đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.