Tổng bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công sân vận động hiện đại nhất Việt Nam

Tổng bí thư Tô Lâm đến dự lễ khởi công sân vận động. Ảnh: Bộ Công an.

Ngày 19/10, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công Công trình sân vận động thuộc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF. Tổng bí thư Tô Lâm dự và thực hiện nghi thức khởi công công trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết sự kiện là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời là bước cụ thể hóa, triển khai phong trào thi đua "Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” theo chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định dự án xây dựng sân vận động PVF nằm trong Tổ hợp thể thao Công an nhân dân là một thiết chế văn hóa thể thao quan trọng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đỉnh cao của thể thao Công an nhân dân nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại lễ khởi công sân vận động. Ảnh: Bộ Công an.

Công trình được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển con người Việt Nam toàn diện. Qua đó, đóng góp vào mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng theo chủ trương của Đảng.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ cung cấp các tiện ích thể thao công cộng, chuỗi dịch vụ lưu trú, ẩm thực và mua sắm. Đây cũng sẽ là nơi tổ chức các trận đấu thể thao đỉnh cao, sự kiện nghệ thuật, âm nhạc và lễ hội quy mô lớn. Công trình góp phần thu hút đầu tư, khách du lịch thể thao, các sự kiện quốc tế; thúc đẩy hội nhập và làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. Đồng thời, hình thành hệ sinh thái kinh tế thể thao năng động, bền vững.

Để dự án Sân vận động PVF hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo đúng mục tiêu đề ra, tuyệt đối an ninh an toàn, Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn các ban, bộ, ngành, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục hỗ trợ, đồng hành, ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để dự án được triển khai thông suốt, hiệu quả.

Tổng bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công công trình. Ảnh: Bộ Công an.

Phối cảnh Sân vận động PVF. Ảnh: BTC.