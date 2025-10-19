Tổng bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công sân vận động hiện đại nhất Việt Nam

Ngày 19/10, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công Công trình sân vận động thuộc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF. Tổng bí thư Tô Lâm dự và thực hiện nghi thức khởi công công trình.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết sự kiện là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời là bước cụ thể hóa, triển khai phong trào thi đua "Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” theo chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.
Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định dự án xây dựng sân vận động PVF nằm trong Tổ hợp thể thao Công an nhân dân là một thiết chế văn hóa thể thao quan trọng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đỉnh cao của thể thao Công an nhân dân nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.
Công trình được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển con người Việt Nam toàn diện. Qua đó, đóng góp vào mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng theo chủ trương của Đảng.
Sau khi hoàn thành, công trình sẽ cung cấp các tiện ích thể thao công cộng, chuỗi dịch vụ lưu trú, ẩm thực và mua sắm. Đây cũng sẽ là nơi tổ chức các trận đấu thể thao đỉnh cao, sự kiện nghệ thuật, âm nhạc và lễ hội quy mô lớn. Công trình góp phần thu hút đầu tư, khách du lịch thể thao, các sự kiện quốc tế; thúc đẩy hội nhập và làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. Đồng thời, hình thành hệ sinh thái kinh tế thể thao năng động, bền vững.
Để dự án Sân vận động PVF hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo đúng mục tiêu đề ra, tuyệt đối an ninh an toàn, Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn các ban, bộ, ngành, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục hỗ trợ, đồng hành, ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để dự án được triển khai thông suốt, hiệu quả.
Nằm trong khuôn viên Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên), sân vận động PVF do Bộ Công an làm chủ đầu tư, Công ty CP Vinhomes (Tập đoàn Vingroup) làm tổng thầu xây dựng, với diện tích hơn 55.000 m2 và sức chứa 60.000 chỗ ngồi.
Sân gồm 4 khán đài A, B, C, D cùng hệ thống kỹ thuật hiện đại, khu chức năng chuyên biệt như trung tâm điều hành phát sóng, khu cầu thủ, VIP, dịch vụ – ẩm thực, quảng trường ngoài trời và bãi đỗ xe rộng 18 ha. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, đủ điều kiện tổ chức các trận đấu World Cup và giải khu vực.
Điểm nhấn của sân là mái vòm khổng lồ có thể đóng mở trong 12–20 phút, sử dụng vật liệu PTFE tiên tiến giúp truyền sáng, cách nhiệt, chống tia UV và giảm tiếng ồn. Mặt sân ứng dụng công nghệ cỏ mô-đun hybrid, dễ tháo lắp, phù hợp cho nhiều loại hình sự kiện.
Sân còn được trang bị hệ thống màn hình LED cỡ lớn, âm thanh – ánh sáng hiện đại phục vụ truyền hình trực tiếp. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm huấn luyện – thi đấu quy mô lớn của lực lượng Công an nhân dân và là “ngôi nhà chung” của các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam.