Bộ Chính trị chịu trách nhiệm giới thiệu nhân sự để Trung ương bầu Tổng bí thư

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 377 về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Quy định gồm 9 chương, 57 điều. Các chương gồm: Quy định chung; Phân cấp quản lý cán bộ; Quy hoạch cán bộ; Bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; Bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử; Điều động và biệt phái cán bộ; Cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ; Thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ đối với cán bộ cấp dưới và Điều khoản thi hành.

Về trách nhiệm quản lý và quyết định đối với cán bộ, Quy định 377 nêu rõ, Ban Chấp hành Trung ương định hướng, quyết định các chủ trương, nội dung quan trọng về công tác cán bộ và cán bộ theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: TTXVN.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trực tiếp quyết định một số nội dung trong công tác cán bộ; phân công, phân cấp cho các cấp ủy, tổ chức đảng quyết định một số nội dung trong công tác cán bộ đối với các chức danh lãnh đạo thuộc diện Trung ương quản lý và các chức danh cán bộ khác.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng có thể ủy quyền cho Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư quyết định một số khâu, nội dung trong công tác cán bộ.

Cấp uỷ, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ công tác, sinh hoạt đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó có cán bộ thuộc diện cấp trên quản lý và chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về phạm vi, nội dung được phân cấp, uỷ quyền trong quản lý cán bộ.

Cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu có trách nhiệm định kỳ báo cáo cấp trên về tình hình đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên theo quy định hiện hành về phân cấp quản lý

Trường hợp một người đồng thời đảm nhiệm nhiều chức vụ thuộc thẩm quyền quản lý của các cấp khác nhau thì cấp quản lý chức vụ cao nhất xem xét, quyết định.

Bộ Chính trị quyết định nhiều nội dung then chốt về công tác cán bộ



Quy định 377 cũng quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chủ trương, chính sách về công tác cán bộ và cán bộ theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bên cạnh việc trình Ban Chấp hành Trung ương các nội dung quan trọng về chiến lược cán bộ và công tác cán bộ, Bộ Chính trị có trách nhiệm chuẩn bị giới thiệu nhân sự để Trung ương xem xét bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bộ Chính trị cũng có trách nhiệm giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội.

Theo Quy định này, Bộ Chính trị xin ý kiến Trung ương trước khi giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu, phê chuẩn đối với các chức danh: Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, các thành viên Chính phủ

Bộ Chính trị xin ý kiến Trung ương trước khi xem xét, quyết định quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị có quyền kỷ luật cán bộ và những vấn đề khác về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Trách nhiệm và quyền hạn nữa của Bộ Chính trị, là quyết định phân công công tác đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (cả chính thức và dự khuyết)

Bộ Chính trị cũng có trách nhiệm và quyền chỉ định phó bí thư, ủy viên Quân ủy Trung ương và bí thư, phó bí thư, ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; chỉ định (hoặc thí điểm chỉ định) theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Khi cần thiết, Bộ Chính trị chỉ định bí thư, giao quyền bí thư hoặc giao phụ trách đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Bộ Chính trị cũng quyết định đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tái cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ; tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, đưa ra khỏi quy hoạch; khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh cán bộ theo thẩm quyền.

Bộ Chính trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư trong phạm vi, lĩnh vực phụ trách xem xét.

Theo đó, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội có thể được ủy quyền quyết định phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý giữ các chức danh, chức vụ có cơ cấu kiêm nhiệm của các đảng uỷ trực thuộc Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng uỷ Chính phủ, Đảng uỷ Quốc hội, Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, hội, tổ chức nghị sĩ hữu nghị của Việt Nam với các nước, các ban chỉ đạo theo quy định.

Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội có thể được ủy quyền bổ nhiệm lại và thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý theo quy định (trừ các Uỷ viên Trung ương Đảng).