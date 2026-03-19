Tổng bí thư Tô Lâm: Trường học phải là ngôi nhà thứ hai ấm áp cho học sinh

Sáng 19/3, Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công, động thổ đồng loạt các trường nội trú liên cấp biên giới, tại 17 điểm cầu trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 17 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Lễ khởi công được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu địa phương, với điểm cầu trung tâm đặt tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự lễ khởi công tại điểm cầu chính, Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

229 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới được triển khai

Báo cáo tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sự kiện thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng biên, với tinh thần cả nước hướng về biên cương, vì tương lai con em đồng bào dân tộc. Đây "là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược, gắn phát triển giáo dục với kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới".

Đánh giá cao sự chủ động tích cực của cả hệ thống chính trị ở cơ sở và toàn thể các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh thời gian qua, Thủ tướng cho biết theo chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm, ngày 18/7/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Thông báo kết luận số 81 thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền.

Trên cơ sở bám sát chủ trương của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tổng bí thư, Chính phủ, Thủ tướng đã tập trung chỉ đạo các bộ, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ với tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt”.

Chính phủ đã phân công nhiệm vụ cụ thể với tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả.

Cùng với 108 trường đã khởi công năm 2025 và 121 trường khởi công ngày 19/3, tổng số trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới được triển khai là 229. Chính phủ và địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu, điều kiện thực tiễn để mở rộng, hướng tới cả các khu vực đặc thù như hải đảo.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc nhà thầu, giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn lực, bảo đảm đúng quy định, không để thất thoát, lãng phí.

Các trường khởi công năm 2025 phấn đấu hoàn thành trước 30/8; các trường khởi công ngày 19/3 hoàn thành trước ngày 30/8/2027.

"Từng ngôi trường mới sẽ là nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng", Thủ tướng nói.

Trường nội trú phải trở thành "cột mốc mềm" về giáo dục

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng bí thư Tô Lâm cho biết các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới vẫn còn ít, điều kiện học tập của các cháu học sinh còn nhiều hạn chế, còn có khoảng cách so với các trường miền xuôi. Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã quyết định đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền. Đây là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Để các công trình này hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, kịp thời phục vụ năm học mới 2027-2028, bảo đảm chất lượng và hiệu quả cao nhất, Tổng bí thư đề nghị chính quyền địa phương coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc tiến độ thực hiện.

Các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn, giám sát cần thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi đây không chỉ là một dự án xây dựng thông thường mà là nơi gửi gắm niềm tin, ước mơ của đồng bào biên giới.

Lãnh đạo Đảng nhấn mạnh các trường phải đảm bảo chất lượng cao nhất cho công trình, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, kỹ thuật, mỹ thuật, xứng đáng là ngôi trường kiểu mẫu vùng biên và xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân, của các thầy giáo, cô giáo cũng như của các cháu học sinh.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu ngành giáo dục phải xây dựng trường học gắn liền với xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, toàn diện. Bên cạnh việc dạy chữ, cần đặc biệt chú trọng dạy người, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lòng yêu nước và ý thức kỷ luật cho học sinh.

"Nhà trường không chỉ là nơi dạy và học mà phải thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai ấm áp cho các em; bảo đảm tốt các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, vệ sinh và an toàn thực phẩm để phụ huynh yên tâm khi gửi gắm con em mình học tại các trường học này", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tổng bí thư tin tưởng các trường nội trú liên cấp sẽ trở thành "cột mốc mềm" về giáo dục vùng biên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin cho tương lai vùng biên cương.