Tổng bí thư Tô Lâm hội kiến lãnh đạo Trung Quốc và Nga tại Bình Nhưỡng

Tổng bí thư Tô Lâm gặp lãnh đạo Trung Quốc và Nga tại Bình Nhưỡng, thúc đẩy hợp tác toàn diện, tăng cường tin cậy chính trị và triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao.

Tối 9/10, tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, Tổng bí thư Tô Lâm đã gặp Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường.

Tổng bí thư Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa và kết quả của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam hồi tháng 4 vừa qua, mong muốn hai bên thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất hơn.

Lãnh đạo Đảng Việt Nam đề nghị hai bên nâng cao tin cậy chính trị để lan tỏa, dẫn dắt toàn diện các lĩnh vực hợp tác, tổ chức tốt Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương; phát huy vai trò trụ cột của các lĩnh vực trọng yếu ngoại giao, quốc phòng, công an.

Tổng bí thư Tô Lâm gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: TTXVN.

Về hợp tác cụ thể, Tổng bí thư mong hai bên tiếp tục nỗ lực tạo đột phá, chuyển biến thực sự rõ nét các lĩnh vực hợp tác, từ cam kết thành kết quả, từ tiềm năng thành hiện thực, nhất là trong việc mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông thủy sản của Việt Nam, tăng xuất khẩu điện sang Việt Nam, dành ưu tiên cao để sớm hoàn thành 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước; tăng cường hợp tác đầu tư chất lượng cao gắn với chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực; thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ trở thành điểm sáng hợp tác mới.

Với mong muốn vun đắp tình cảm hữu nghị, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hai dân tộc, Tổng bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên ủng hộ các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng tăng cường giao lưu; tuyên truyền tích cực về tình hữu nghị Việt - Trung và thành quả phát triển của mỗi nước.

Tổng bí thư đề nghị Trung Quốc hỗ trợ mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác du lịch. Hai bên xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển, phù hợp với nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai nước, luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường chân thành cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình, chu đáo thắm tình “đồng chí, anh em” mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã dành cho Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 4 năm nay.

Thủ tướng Trung Quốc đánh giá cao những đề xuất của Tổng bí thư Tô Lâm về phương hướng và các biện pháp thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới; khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược với Việt Nam, luôn coi đây là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc. Ông nhấn mạnh thời gian tới hai bên cần đẩy nhanh cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, củng cố nền tảng dân ý, kiểm soát và xử lý tốt hơn bất đồng trên biển, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.

Tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như dầu khí - năng lượng, khoa học - công nghệ

Cùng ngày, Tổng bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.

Tại cuộc gặp, Tổng bí thư Tô Lâm và ông Dmitry Medvedev nhấn mạnh hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.

Tổng bí thư chuyển lời thăm hỏi thân tình đến Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo cấp cao của Nga. Đồng thời cảm ơn Nga đã cử đoàn đến dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Tổng bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TTXVN.

Ông Medvedev chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Putin tới Tổng bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam; chuyển lời thăm hỏi của Chính phủ và người dân Nga tới nhân dân Việt Nam; chia sẻ những mất mát, thiệt hại do bão lũ gây ra.

Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Đảng Nước Nga Thống nhất, coi đây là nền tảng để tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác song phương; nhấn mạnh Việt Nam trước sau như một coi Nga là đối tác chiến lược quan trọng, mong muốn cùng Nga mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột như chính trị, an ninh – quốc phòng, năng lượng - dầu khí, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - nhân văn.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy kênh hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nước Nga Thống nhất, hoan nghênh việc giao lưu giữa thế hệ trẻ hai Đảng và hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đảng nước Nga thống nhất.

Ông Medvedev chúc mừng những thành tựu ấn tượng của Việt Nam sau 80 năm xây dựng và phát triển đất nước. Thay mặt Đảng nước Nga Thống nhất, ông Dmitry Madvedev chúc Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thành công, tạo cơ sở quan trọng để tiến tới giành được những thắng lợi to lớn hơn, vững bước tiến lên trên con đường xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy, trên cơ sở các cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước gần đây, hai bên đang tích cực triển khai các thỏa thuận, cam kết hợp tác trên các lĩnh vực; nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao.

Triển khai hiệu quả Kế hoạch tổng thể về hợp tác Việt Nam – Nga đến năm 2030 và các thoả thuận đã đạt được thời gian qua; thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư; tháo gỡ rào cản, mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của nhau.

Tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như dầu khí - năng lượng, khoa học - công nghệ...

Hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đề cao vai trò của Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo chủ chốt Việt Nam, Tổng bí thư Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Putin và ông Medvedev sớm thăm lại Việt Nam.