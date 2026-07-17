Đà Nẵng kể câu chuyện đưa dược liệu Việt ra thế giới qua lễ hội "đặc biệt"

Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế 2026 hướng tới việc kể câu chuyện toàn diện về Sâm Ngọc Linh, từ vùng đất sản sinh cây sâm, cộng đồng gìn giữ tri thức bản địa đến nghiên cứu khoa học, chế biến, thương mại và khát vọng vươn ra thị trường quốc tế.

Hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp dược liệu

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế 2026 với chủ đề "Sâm Ngọc Linh - Tinh hoa dược liệu thế giới" sẽ diễn ra từ ngày 1-3/8 tại Công viên APEC và các vùng trồng sâm, dược liệu ở Trà Linh, Nam Trà My, Trà Vân, Bến Hiên, Trà Leng, Trà Tập.

Tại họp báo ngày 17/7, ông Trương Duy Hòa, Phó Ban tổ chức, cho biết lễ hội nhằm tôn vinh, quảng bá giá trị của Sâm Ngọc Linh và các dược liệu quý; thúc đẩy hợp tác, thu hút đầu tư, phát triển ngành dược liệu, đồng thời góp phần bảo tồn tri thức dân gian về khai thác, trồng, sử dụng và chế biến Sâm Ngọc Linh - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo ông Hòa, thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, khoa học, đầu tư, thương mại và du lịch, lễ hội tạo không gian kết nối giữa tri thức bản địa với nghiên cứu khoa học, giữa vùng nguyên liệu với sản xuất, chế biến và thị trường. Thành phố kỳ vọng phát triển hệ sinh thái dược liệu theo hướng bền vững, từng bước xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp dược liệu với Sâm Ngọc Linh là cây chủ lực.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội trả lời báo chí tại buổi họp báo. Ảnh XM.

Lễ hội đặc biệt kể chuyện hành trình phát triển của Sâm Ngọc Linh

Điểm đặc biệt của Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế 2026 là không chỉ giới thiệu sản phẩm dược liệu mà còn kể câu chuyện về hành trình phát triển của Sâm Ngọc Linh từ tri thức bản địa, văn hóa cộng đồng đến nghiên cứu khoa học, thương mại và đầu tư. Các hoạt động được thiết kế theo hướng kết nối nhiều lĩnh vực khác nhau, qua đó quảng bá giá trị của dược liệu Việt Nam dưới góc nhìn toàn diện hơn.

Cụ thể, lễ hội quy tụ hơn 60 gian hàng của các địa phương, doanh nghiệp và tổ chức trong nước, quốc tế, giới thiệu Sâm Ngọc Linh, các loại sâm và dược liệu tiêu biểu cùng nhiều sản phẩm ứng dụng trong lĩnh vực dược phẩm, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và mỹ phẩm.

Mở đầu chuỗi sự kiện là Lễ Cúng Thần Sâm và trao tặng giống Sâm Ngọc Linh lần thứ II diễn ra ngày 31/7 tại Đền thờ Sâm Ngọc Linh (làng Kon Pin, xã Trà Linh). Nghi lễ tái hiện phong tục cúng Thần Sâm của đồng bào Xê Đăng, kết hợp trình diễn cồng chiêng, dựng cây nêu và trao tặng cây giống cho các hộ dân khó khăn.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra tối 1/8 tại Công viên APEC Đà Nẵng với chương trình nghệ thuật kể câu chuyện về Sâm Ngọc Linh, kết hợp bản sắc văn hóa các dân tộc Ca Dong, Xê Đăng, Bh'noong, Cơ Tu cùng công nghệ trình diễn hiện đại. Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên VTV và kết hợp ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển vùng trồng sâm, dược liệu.

Sáng 17/7, UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế 2026. Ảnh XM.

Trong ba ngày diễn ra lễ hội, không gian trưng bày sẽ giới thiệu hệ sinh thái rừng sâm, các loại sâm và dược liệu tiêu biểu của Việt Nam và một số quốc gia, cùng các sản phẩm ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dược phẩm, thực phẩm và mỹ phẩm. Du khách cũng có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm, tham quan vùng trồng sâm, phiên chợ Sâm Ngọc Linh và khám phá văn hóa vùng cao.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là Hội thảo khoa học quốc tế về Sâm Ngọc Linh và Dược liệu, dự kiến tổ chức ngày 2/8, với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp trong, ngoài nước. Hội thảo tập trung trao đổi về tiềm năng phát triển ngành dược liệu, cơ chế chính sách, các kết quả nghiên cứu mới và cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại hóa sản phẩm.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức lễ hội, cho biết sự kiện hướng tới kể câu chuyện toàn diện về Sâm Ngọc Linh, từ vùng đất sản sinh cây sâm, cộng đồng gìn giữ tri thức bản địa đến nghiên cứu khoa học, chế biến, thương mại và khát vọng vươn ra thị trường quốc tế.