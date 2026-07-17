Xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 4 người tử vong

Xe khách chở 32 người đang di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thì lao khỏi đường và rơi xuống đường gom dân sinh khiến 4 người tử vong.

Khoảng 0h15 ngày 17/7, tại Km198 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua khu vực cống chui Hà Vỹ (xã Chương Dương, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách mang biển số Thái Nguyên lưu thông trên cao tốc theo hướng Ninh Bình - Hà Nội. Khi đến khu vực cống chui Hà Vỹ, phương tiện bất ngờ lao qua dải hộ lan, rơi xuống đường gom dân sinh.

Lúc này, trên xe có 32 người, do tài xế N.V.B. (SN 1983, trú tại Khai Sơn, Thái Nguyên) điều khiển.

Tại hiện trường, phần hộ lan bảo vệ trên cao tốc bị tông gãy, chiếc xe khách bị hư hỏng nặng sau khi lật ngang xuống đường gom.

Nhận được tin báo, Công an xã Chương Dương, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội) cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) đã có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu nạn, đưa các nạn nhân ra khỏi xe và phối hợp đưa người bị thương đi cấp cứu.

Chiếc xe khách gặp nạn. Ảnh: Văn Phúc/OFFB.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, trong đó 3 nạn nhân tử vong tại hiện trường và 1 người tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện.

Ngoài ra, một số người bị thương được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nông nghiệp và Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Trong số này, 2 trường hợp bị thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.