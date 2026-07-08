Chiến dịch 500 ngày đêm: Tuyệt đối không dừng lại khi hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập đầy đủ

Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quán triệt "tuyệt đối không dừng lại khi hài cốt các liệt sĩ chưa được quy tập đầy đủ", phấn đấu đạt và thậm chí vượt các chỉ tiêu đặt ra...

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo) vừa ký Công văn 69 về việc triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng và trên địa bàn TP.HCM.

Công văn nêu, sáng 6/7, Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã được tổ chức trang nghiêm tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Đến nay, các lực lượng chức năng đã cơ bản hoàn thành bước thăm dò, tìm kiếm được các rãnh mộ tập thể các anh hùng liệt sĩ và tổ chức rất thành công Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Trong những ngày đầu, đã quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ. Theo đó, đang tiến hành xác định danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập. Kết quả này đã góp phần khơi dậy mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng tình, ủng hộ và chung tay góp sức của toàn xã hội.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bên cạnh các di vật của anh hùng liệt sĩ được tìm thấy khi đào thăm dò tại khu vực điểm A của Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: VGP.

Để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng cũng như địa bàn TP.HCM, Ban Chỉ đạo quán triệt "tuyệt đối không dừng lại khi hài cốt các liệt sĩ chưa được quy tập đầy đủ", phấn đấu đạt và thậm chí vượt các chỉ tiêu đặt ra trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm.

Quá trình tìm kiếm, quy tập phải được thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất; bảo đảm khẩn trương, bài bản, khoa học, thận trọng, tỉ mỉ và an toàn tuyệt đối.

Trong thực hiện nhiệm vụ này, TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng các đơn vị thống nhất phương án tối ưu nhất để triển khai việc tìm kiếm, khai quật, quy tập rất cụ thể, chặt chẽ, bảo đảm hiệu quả, không để sót hài cốt liệt sĩ và an toàn tuyệt đối.

Ban Chỉ đạo yêu cầu thành lập 1 cơ quan đầu mối để hằng ngày chỉ đạo, điều hành thường xuyên, trực tiếp công tác tìm kiếm, quy tập và các nhóm nhiệm vụ liên quan tại thực địa.

Cùng với đó, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập chi tiết, khoa học, phân công rõ nhiệm vụ gắn với tiến độ cụ thể cho từng tổ, đội, cá nhân.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo đề nghị thành phố phối hợp với Bộ Quốc phòng và các đơn vị khẩn trương giải mã hồ sơ, dữ liệu, tổng hợp, hệ thống hóa thông tin về các mộ tập thể liên quan đến những trận đánh, chiến dịch lớn trên địa bàn, nhất là trong các năm 1968, 1972...

Việc phân tích, kiểm tra, đối chứng tư liệu, khai thác thông tin từ các nhân chứng lịch sử để mở rộng phạm vi khoanh vùng cũng được tăng cường, kết hợp thăm dò và tìm kiếm; trước mắt là khu vực phía Bắc sân bay Tân Sơn Nhất và các địa điểm có khả năng có mộ liệt sĩ tập thể.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, nhất là trong việc giám định ADN nhằm đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tiếp tục huy động sự vào cuộc, hỗ trợ của các tổ chức nghiên cứu khoa học, các chuyên gia và các nhóm nghiên cứu trong quá trình phân tích, đánh giá xác minh thông tin, dữ liệu, triển khai thăm dò, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh đó, cần huy động sự vào cuộc, hỗ trợ của các tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyên gia và nhóm nghiên cứu trong quá trình phân tích, đánh giá xác minh thông tin, dữ liệu, triển khai thăm dò, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 được giao chủ trì, phối hợp với UBND TP.HCM và Bộ Tư lệnh TP.HCM tập trung các lực lượng có kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Trường hợp cần thiết cần báo cáo, đề xuất Bộ Quốc phòng xem xét, bổ sung ngay lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng phù hợp với đặc thù khai quật, tìm kiếm tại địa hình đô thị.

Mặt khác, Ban Chỉ đạo lưu ý cần nghiên cứu, phân tích, đánh giá, đối chiếu, xác minh thông tin, bảo đảm kỹ lưỡng, khoa học, sát với dữ liệu lịch sử và thực tiễn, qua đó đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là các mộ liệt sĩ tập thể.