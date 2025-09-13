Tổng bí thư: “Bình dân học vụ số” phải trở thành phong trào toàn dân

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số – Quốc hội số”, Tổng bí thư Tô Lâm kêu gọi tiếp tục hăng hái hưởng ứng, nêu gương sáng học tập suốt đời, biến “Bình dân học vụ số” trở thành phong trào của toàn Đảng, toàn dân.

Hướng tới hình thành “Quốc hội số” trong tương lai

Chiều 13/9, Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số – Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại”.

Tổng bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số dự và phát biểu chỉ đạo. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư Tô Lâm biểu dương Đảng ủy và lãnh đạo Quốc hội đã chỉ đạo triển khai phong trào “Bình dân học vụ số-Quốc hội số” một cách bài bản, khoa học, hiệu quả và sát với nhu cầu thực tiễn của từng đơn vị.

Đảng ủy Quốc hội đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57, đặt mục tiêu nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho toàn thể đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; hình thành tư duy số và văn hóa ứng dụng công nghệ trong công việc; đồng hành với cử tri trong tiếp cận tri thức số.

Quốc hội cũng chú trọng phổ cập các kỹ năng số thiết yếu, khai thác hiệu quả các nền tảng số, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, hướng tới hình thành “Quốc hội số” trong tương lai.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương nghiên cứu, học tập mô hình này. Việc nâng cao tri thức số cho cán bộ, công chức và người dân phải là nhiệm vụ trọng yếu, gắn chặt với cải cách hành chính và phát triển kinh tế-xã hội.

Phong trào “Bình dân học vụ số” phải trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng. Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức phải tiên phong, gương mẫu tham gia học tập kỹ năng số, chuyển đổi phương thức làm việc cho phù hợp với thời đại số.

Tổng bí thư lưu ý, đối với Quốc hội, không được bằng lòng với những kết quả ban đầu, mà cần tiếp tục đưa phong trào “Bình dân học vụ số-Quốc hội số” phát triển sâu rộng, thực chất. Phong trào này không chỉ là phong trào ngắn hạn trong hai năm 2025-2026, mà còn là nền tảng cho học tập suốt đời của đội ngũ cán bộ Quốc hội. Chuyển đổi số là quá trình liên tục, công nghệ luôn đổi mới.

Tổng bí thư thăm quan gian trưng bày Quốc hội số tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN.

"Mỗi đại biểu, cán bộ Quốc hội cần nuôi dưỡng tinh thần tự học hỏi, chủ động cập nhật kiến thức mới, coi việc rèn luyện kỹ năng số là một yêu cầu tự thân hàng ngày. Đảng ủy Quốc hội tiếp tục chỉ đạo sát sao để phong trào học tập số thực sự trở thành thói quen, thành nét đẹp văn hóa công sở trong Quốc hội, xây dựng tư duy số, văn hóa số", Tổng bí thư nói.

Trong thời gian tới, Tổng bí thư đề nghị, Đảng ủy Quốc hội và các cơ quan liên quan, nhanh chóng ban hành chính thức Khung kiến thức, kỹ năng số, giáo trình, bài giảng sau hội nghị này; triển khai tập huấn “đúng người, đúng nhu cầu” tránh hình thức, đào tạo tràn lan không hiệu quả; đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện nền tảng tri thức số toàn diện, phát triển các giáo trình điện tử, bài giảng trực tuyến, ứng dụng học tập trên thiết bị di động, tích hợp với các nền tảng học trực tuyến sẵn có, đồng thời kết nối, khai thác tối đa nền tảng “Bình dân học vụ số” quốc gia...

Phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia để tích hợp kết quả học tập, chứng nhận kỹ năng số của cán bộ Quốc hội lên nền tảng định danh điện tử VNeID để quản lý thống nhất, công nhận thành tích học tập và xem kết quả hoàn thành chương trình “Bình dân học vụ số” là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, gắn với công tác thi đua khen thưởng hàng năm. Hoàn thành mục tiêu phổ cập 100% kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho toàn thể đại biểu và cán bộ, công chức Quốc hội vào năm 2026.

"Đây là mục tiêu cao, nhưng hoàn toàn khả thi nếu chúng ta có lộ trình phù hợp và sự chỉ đạo sát sao", Tổng bí thư khẳng định.

Nếu 100% đại biểu, cán bộ Quốc hội trở thành “công dân số gương mẫu” biết vận dụng thành thạo công nghệ, thì kết quả hoạt động của Quốc hội sẽ đạt được theo “cấp số nhân."

Bảo mật phải an toàn, con người phải có hiểu biết

Để phát triển bình dân học vụ số, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động của đất nước, theo Tổng bí thư cả hệ thống chính trị và các cơ quan, các địa phương cần tập trung quan tâm chỉ đạo sáu lĩnh vực trọng tâm trước hết phải chuyển đổi từ tư duy giấy viết sang chuyển đổi số. Hệ thống pháp lý, pháp luật cũng phải chuyển đổi theo.

Cùng với đó phải có hạ tầng số, công nghệ thông tin tốt; dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống.

"Bảo mật phải an toàn, về con người phải có hiểu biết, kiến thức, được đào tạo, bồi dưỡng và phải có lực lượng chuyên nghiệp; có ngân sách đầu tư", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Với tinh thần đó, Tổng bí thư kêu gọi tiếp tục hăng hái hưởng ứng, nêu gương sáng trong học tập suốt đời và đổi mới sáng tạo, biến “Bình dân học vụ số” thành phong trào cách mạng sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân, toàn hệ thống chính trị. Với sự đoàn kết, quyết tâm, mục tiêu xây dựng một Việt Nam số, một đất nước phát triển hùng cường nhất định sẽ đạt được.

Nhân dịp này, Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã bấm nút khai trương Nền tảng “Bình dân học vụ số-Quốc hội số”, chứng kiến lãnh đạo các đơn vị thuộc hệ thống Quốc hội ký cam kết triển khai phong trào “Bình dân học vụ số-Quốc hội số".

Phát biểu trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chương trình “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” là hoạt động thể hiện sự quyết tâm của Quốc hội trong việc chuyển đổi số, thực thi công vụ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Theo Chủ tịch Quốc hội, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã có hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng “Quốc hội điện tử 1.0,” cung cấp cho đại biểu Quốc hội công cụ hiện đại trên máy tính bảng, khởi đầu cho các kỳ họp Quốc hội “không giấy tờ”, góp phần nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong hoạt động nghị trường.

Kế thừa của nhiệm kỳ trước về xây dựng Quốc hội điện tử, Quốc hội đã nâng cấp, triển khai ứng dụng “Quốc hội 2.0” với cải tiến vượt bậc, nhiều tiện ích mới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các chuyên gia xây dựng bộ tài liệu khung kiến thức, kỹ năng số. Nội dung công phu, thẩm định kỹ lưỡng, tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước, phục vụ cho công tác bồi dưỡng, đào tạo, đảm bảo đúng người, đúng nhu cầu, phù hợp với vị trí công tác.

Việc ứng dụng khoa học công nghệ mới sẽ phát sinh khó khăn, vướng mắc, không thể bằng lòng với sản phẩm đã có, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải thường xuyên lắng nghe, tiếp tục cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung, nâng cấp.