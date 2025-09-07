Tổng bí thư trao Huân chương Lao động hạng Nhất, tặng 10 chữ “vàng” cho VTV

Nhân kỷ niệm 55 năm phát sóng, Đài Truyền hình Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng bí thư Tô Lâm dự lễ, trao huân chương và gửi tặng VTV 10 chữ “vàng”: “Mọi người, mọi lúc, mọi nơi, sắc sảo và hấp dẫn”.

Hướng tới Tổ hợp truyền thông công nghệ số quốc gia

Ngày 7/9, Tổng bí thư Tô Lâm dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, kỷ niệm 55 năm Ngày Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng Chương trình truyền hình đầu tiên (7/9/1970-7/9/2025) và ra mắt và phát sóng chính thức kênh truyền hình đối ngoại Quốc gia - Vietnam Today.

Tại sự kiện, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài Truyền hình Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng bí thư Tô Lâm trao tặng Danh hiệu Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi cùng các đại biểu và bạn bè quốc tế tham dự Lễ kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Lễ ra mắt, phát sóng chính thức kênh truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today.

Theo Tổng bí thư, đây là dấu mốc quan trọng trên chặng đường vẻ vang, với nhiều dấu ấn đầy tự hào của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng bí thư nhấn mạnh suốt 55 năm qua, từ điều kiện kỹ thuật thô sơ, Đài Truyền hình Việt Nam đã phát triển thành đài quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực, nòng cốt, đa phương tiện tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giáo dục, bồi đắp đời sống tinh thần, nâng cao dân trí; nói lên tiếng nói của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đồng hành cùng đất nước, cùng dân tộc, các chương trình, tác phẩm của Đài truyền hình Việt Nam đã phản ánh khách quan, nhiều chiều đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; cổ vũ đổi mới, lan tỏa nhân tố mới; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng bí thư Tô Lâm đã dành tặng Đài Truyền hình Việt Nam 10 chữ: "Mọi người, mọi lúc, mọi nơi, sắc sảo và hấp dẫn".

"Mọi người là tất cả mọi người trong nước, ngoài nước, không phân biệt ai đều được thưởng thức. Mọi lúc là bất kỳ thời gian nào cũng thực hiện tốt. Mọi nơi là không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Chúng ta cũng đã sắc sảo, hấp dẫn rồi thì tiếp tục phải sắc sảo và hấp dẫn hơn nữa", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tổng bí thư Tô Lâm đánh giá đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên của Đài THVN vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi nghiệp vụ, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Đài THVN bước đầu làm chủ công nghệ hiện đại và đã thực sự phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, giữa chủ trương, chính sách với đời sống, định hướng và dẫn dắt dư luận, tạo đồng thuận xã hội.

Với những đóng góp bền bỉ ấy, Đài Truyền hình Việt Nam vinh dự được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Đài Truyền hình Việt Nam với vai trò cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện mũi nhọn của quốc gia, phải ngày càng khẳng định bản lĩnh, là trụ cột kiến tạo niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội, đòi hỏi phải có sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn.

6 nhiệm vụ trọng tâm

Tổng bí thư đề nghị Đài THVN tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Một là, kiên định mục tiêu cách mạng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân; thực hiện tốt vai trò cơ quan truyền thông quốc gia chủ lực, đa phương tiện, ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên vững vàng bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, tinh thông công nghệ, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, giàu khát vọng cống hiến.

Ba là, nâng cao chất lượng nội dung, làm giàu bản sắc văn hóa Việt Nam; phản ánh trung thực đời sống, cổ vũ nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thúc đẩy một xã hội đề cao giá trị con người, giáo dục tri thức, đạo đức...

Bốn là, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng; hướng tới trở thành Tổ hợp truyền thông công nghệ số quốc gia hiện đại, vận hành theo mô hình tích hợp, số hóa toàn diện, dẫn đầu trong sản xuất và phân phối nội dung chất lượng cao, đa nền tảng, đa ngôn ngữ, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ công chúng trong và ngoài nước.

Năm là, tiếp tục giữ gìn và vun đắp tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đài VTV; nêu cao ý chí, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, hành động quyết liệt, hiệu quả để tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Sáu là, tập trung xây dựng kênh Truyền hình Đối ngoại quốc gia - Vietnam Today trở thành một kênh truyền hình đối ngoại hiện đại, chuyên nghiệp, hấp dẫn, có bản sắc riêng, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam.

"Đài Truyền hình Việt Nam đã đi qua chặng đường 55 năm đầy vẻ vang với nhiều dấu ấn hết sức tự hào, song mỗi chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa, đổi mới sáng tạo quyết liệt hơn nữa để kiến tạo nên một tương lai sáng lạn cho ngành truyền hình Việt Nam, góp phần xứng đáng trong Kỷ nguyên phát triển mới của đất nước", Tổng bí thư nói.