Tổng bí thư: Trang thông tin Đại hội Đảng XIV là “điểm đến tin cậy” của nhân dân

Dự lễ ra mắt trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV, Tổng bí thư nhấn mạnh trang tin là “sổ tay điện tử” của cán bộ, “điểm đến tin cậy” của nhân dân, “cửa sổ Việt Nam” với quốc tế.

Chiều 12/9, Tổng bí thư Tô Lâm dự lễ ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" của Báo Nhân dân (daihoidangtoanquoc.vn)

Phát biểu tại lễ ra mắt, Tổng bí thư nhấn mạnh trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" phải là nơi cập nhật chương trình, nội dung, văn kiện, kết quả Đại hội; là kênh phát hành thông cáo báo chí, tài liệu hỏi - đáp, dữ liệu đồ họa, ảnh và video chính thức; đảm bảo chính xác, kịp thời, dễ hiểu; định hướng dư luận; kết nối - tương tác.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Tổng bí thư lưu ý trong thời đại bùng nổ dữ liệu, cuộc chiến giành niềm tin là cuộc chiến vì sự thật. Các thế lực thù địch và phần tử cơ hội lợi dụng không gian mạng để bóp méo, xuyên tạc, gieo rắc hoài nghi, chia rẽ. Càng trong bối cảnh đó, thông tin chính thống càng phải giữ vị thế “điểm tựa”.

Trang tin vì thế càng cần trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa: nhanh nhưng không vội, chắc nhưng không chậm, ngắn gọn mà thuyết phục, kiên định mà nhân văn.

Để vận hành hiệu quả, Tổng bí thư quán triệt 6 yêu cầu trọng tâm được coi là kỷ luật vận hành: Kỷ luật thông tin; chính xác - kịp thời; an toàn - an ninh; phối hợp nhịp nhàng; chú trọng đối ngoại; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Tổng bí thư yêu cầu, mọi nội dung bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền; tuyệt đối không suy đoán; không rò rỉ, không sơ suất. Thiết lập lịch công bố rõ ràng; phát hành đồng bộ văn bản, đồ họa, video; cung cấp đồng thời cho báo chí, nền tảng số và các kênh đối ngoại; tiêu chí là “đúng - đủ - nhanh - gọn - hay”. Vận hành bảo mật nhiều lớp; giám sát 24/7; có kịch bản ứng phó với tấn công, giả mạo, chiếm đoạt; dự phòng máy chủ, nội dung và nhân sự; không để “mất sóng”, không để bị động, bất ngờ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Tổng bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại Lễ ra mắt Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam- Đại hội XIV”. Ảnh: TTXVN.

Bên cạnh đó, Tổng bí thư cũng đề nghị kết nối thông suốt giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các cơ quan báo chí, bộ, ngành, địa phương; thống nhất một đầu mối phát ngôn; phản hồi nhanh những vấn đề dư luận quan tâm; chia sẻ tài nguyên thông tin và chuẩn thuật ngữ để tránh sai sót.

"Chuẩn bị gói thông tin dành cho phóng viên quốc tế; tài liệu giải thích ngắn gọn, chuẩn mực; phản hồi kịp thời, văn minh, tôn trọng thông lệ quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi để bạn bè năm châu tiếp cận chính xác đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta", Tổng bí thư nêu rõ.

Ngoài ra, Tổng bí thư Tô Lâm cũng đề nghị chủ động tạo chủ đề tốt, câu chuyện đẹp, con số biết nói; lan tỏa điển hình hay trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đồng thời kiên quyết phản bác luận điệu sai trái bằng lý lẽ khoa học, bằng chứng thuyết phục, thái độ điềm tĩnh, chuẩn mực.

Tổng bí thư nhấn mạnh đối với cán bộ, đảng viên, Trang tin là “sổ tay điện tử” trong những ngày Đại hội: lịch làm việc, quy chế thông tin, tài liệu dùng chung, hướng dẫn tác nghiệp truyền thông nội bộ, lưu ý bảo mật. Đối với nhân dân, đây là “điểm đến tin cậy” để tiếp cận văn kiện, theo dõi thảo luận chính sách, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong thực thi Nghị quyết.

Đối với kiều bào và bạn bè quốc tế, đây là “cửa sổ Việt Nam” về một đất nước đổi mới, kỷ cương, văn hóa, chủ động hội nhập, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trang tin cần phát huy thế mạnh của dữ liệu và công nghệ.

Mỗi bản tin nên kèm dữ liệu gốc và liên kết tới văn bản quy phạm liên quan; mỗi số liệu có nguồn trích dẫn; mỗi thông điệp lớn có phiên bản tóm tắt và phiên bản đầy đủ để phục vụ đa dạng đối tượng.

Tổng bí thư mong muốn, mỗi phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, chuyên gia dữ liệu, chuyên gia an ninh mạng là một “chiến sĩ” trên mặt trận thông tin; bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, kỹ năng số hiện đại, tác phong chuyên nghiệp, kỷ luật cao là nền tảng để hoàn thành nhiệm vụ; kiên trì, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tổng bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước kích hoạt Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam- Đại hội XIV”. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Tổng Bí thư tin tưởng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chủ động của các cơ quan tham mưu, sự đồng hành của báo chí – truyền thông và niềm tin của nhân dân trong và ngoài nước, Trang tin sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh: là nguồn thông tin chính thống, là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, là cầu nối giữa Đại hội và nhân dân.