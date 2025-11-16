Tổng bí thư Tô Lâm thăm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Ngày 16/11, thăm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Triển lãm 100 năm Mỹ thuật hiện đại, Tổng bí thư Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực chủ động ứng dụng công nghệ số của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhằm phát huy giá trị các tác phẩm nghệ thuật.

Sau khi nghe giới thiệu về các tác phẩm, Tổng bí thư Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đặc biệt là việc chủ động ứng dụng công nghệ số trong việc phát huy giá trị các tác phẩm nghệ thuật.

Tổng bí thư Tô Lâm bày tỏ kỳ vọng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo công chúng và trở thành không gian văn hóa tiêu biểu của Thủ đô. Trong quá trình tham quan, Tổng bí thư dành thời gian trao đổi với đội ngũ cán bộ nghiên cứu, tìm hiểu công tác sưu tầm, bảo quản và trưng bày. Ông ghi nhận những nỗ lực của tập thể trong việc gìn giữ giá trị mỹ thuật dân tộc và nhấn mạnh vai trò của bảo tàng trong giáo dục thẩm mỹ cho thế hệ trẻ.

Tổng bí thư Tô Lâm tham quan Triển lãm 100 năm Mỹ thuật hiện đại

Tại buổi thăm, Tổng bí thư gửi lời động viên tới cán bộ, nghệ sĩ và những người làm công tác bảo tàng, mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu và trưng bày, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành văn hóa nghệ thuật.

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh bày tỏ vinh dự khi đón tiếp Tổng bí thư và phu nhân, cho biết đây là sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, đồng thời là nguồn động viên lớn đối với đội ngũ bảo tàng và giới văn nghệ sĩ.

Lãnh đạo Bảo tàng cũng giới thiệu với Tổng bí thư về các dự án đang triển khai như mở rộng không gian trưng bày, số hóa tư liệu, ứng dụng công nghệ 3D và xây dựng Bảo tàng số nhằm giúp công chúng tiếp cận tốt hơn với kho tàng mỹ thuật quốc gia.

Tổng bí thư thăm Phòng mỹ thuật dân gian và mỹ thuật ứng dụng tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Trước đó, ngày 14/11, Triển lãm 100 năm Mỹ thuật hiện đại - sưu tập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã khai mạc, nhân kỷ niệm 100 năm Trường Mỹ thuật Đông Dương, nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm giới thiệu 150 tác phẩm tranh, tượng, phù điêu từ bộ sưu tập của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cùng sự đóng góp của A&V Foundation, gia đình họa sĩ Ngô Mạnh Lân.

Triển lãm là minh chứng sinh động cho hành trình 100 năm hình thành và phát triển của nhà trường. Mỗi tác phẩm là kết tinh của tài năng, tâm huyết và khát vọng sáng tạo, đồng thời phản ánh những đặc trưng, giá trị nghệ thuật tiêu biểu của từng thời kỳ lịch sử trong tiến trình phát triển mỹ thuật Việt Nam.