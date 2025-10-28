Nga chi hàng trăm triệu USD cho dòng Iskander-M cải tiến: Biến thể 9M723-1F2 được đặt mua kỷ lục

Nga đang tăng mạnh sản xuất các biến thể Iskander-M, trong đó hơn 770 quả 9M723-1F2 được mua với trang bị đầu đạn nổ-phân mảnh hiện đại, nâng cao khả năng tiêu diệt mục tiêu diện rộng.

Một đánh giá tại Viện Nghiên cứu Giám định Tư pháp Kiev (KNDISE) của Ukraine đã nêu bật sự gia tăng đáng kể trong sản xuất các biến thể tên lửa đạn đạo được cải tiến dành cho hệ thống Iskander-M của Nga nhằm đáp ứng các đơn hàng mới từ Bộ Quốc phòng Nga.

Có ít nhất 7 biến thể của tên lửa với các loại đầu đạn khác nhau, bao gồm đầu đạn nổ mảnh phân tán (high-explosive fragmentation), đầu đạn cụm (cluster) và các loại đầu đạn đặc chủng, đang được sản xuất cho hệ thống này, trong đó biến thể 9M723-1F2 đang được đặt hàng với số lượng đặc biệt lớn.

Các báo cáo cho biết đã có hơn 770 quả tên lửa 9M723-1F2 được mua sắm, với giá khoảng 192 triệu ruble (tương đương 2,4 triệu USD) mỗi quả – mức giá cao hơn đáng kể so với ước tính chi phí của các biến thể trước đó. Biến thể mới được hưởng lợi từ sơ đồ nổ và phân mảnh hiện đại hóa, giúp tăng hiệu quả khi đánh các mục tiêu diện rộng.

Cảnh phóng tên lửa đạn đạo từ hệ thống Iskander-M. Ảnh: MW.

Mỗi lữ đoàn Iskander-M gồm 51 phương tiện, trong đó có 12 cơ số phóng (transporter erector launchers – TEL) và 12 xe tiếp đạn (reload vehicles), cho phép triển khai đồng thời tới 48 tên lửa. Cấu trúc này tạo điều kiện để khai hỏa nhiều loại tên lửa chuyên dụng nhằm tấn công những mục tiêu mà từng biến thể được thiết kế nhắm tới.

Loại tên lửa mới nhất được biết đến là 9M723-1F4, có đầu đạn nổ mảnh cải tiến với khả năng được trang bị vỏ đạn cập nhật và sơ đồ kích nổ tiên tiến. Những thay đổi này có thể tăng hiệu quả tiêu diệt mục tiêu diện rộng và công sự kiên cố.

Ngược lại, biến thể có số lượng đặt hàng ít nhất là 9M723-1F1, với chỉ 59 quả được chế tạo, có giá khoảng 3 triệu USD mỗi quả. Biến thể 1F1 sử dụng đầu đạn xuyên nổ cao và các phần tử thép nhằm tăng tác dụng chống lại sinh lực và trang bị.

Vụ nổ đầu đạn chùm từ cuộc tấn công của Iskander-M vào các khẩu đội Patriot. Ảnh: MW.

Ngành quốc phòng Nga đã duy trì sản xuất tên lửa cho hệ Iskander-M ở mức độ tăng vọt trong thời chiến, với các báo cáo cho biết sản lượng năm 2023 đã đạt gấp nhiều lần so với các năm trước đó; đến giữa năm 2023, sản lượng được cho là tăng gấp 5 lần.

Hệ thống Iskander-M đã được sử dụng để vô hiệu hóa nhiều mục tiêu giá trị cao, với hình ảnh drone xác nhận việc tiêu diệt các hệ thống phòng không Patriot – vốn đang khan hiếm – của Ukraine nhiều lần. Các hệ thống này cũng được dùng để tấn công các vị trí của lực lượng phương Tây hỗ trợ Ukraine, cũng như các công trình hạ tầng đường sắt trọng yếu, sân đỗ/phi đội máy bay chiến đấu và các khu vực phóng drone.

Theo MW