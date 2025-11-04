Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ giải thích gì về bình luận "xóa sổ Moscow"?

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken phủ nhận phát biểu “xóa sổ Moscow khỏi bản đồ”, khẳng định truyền thông đã diễn giải sai lời ông. Nga gọi đây là phát ngôn “khiêu khích và vô trách nhiệm”.

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken khẳng định ông không hề trực tiếp đe dọa Moscow, mà chỉ nói về “sự khó xảy ra” của một cuộc chiến Nga–NATO.

Trong phát biểu mới nhất, ông Francken cho biết mình “không hề đe dọa sẽ xóa sổ Moscow khỏi bản đồ”, mà chỉ đề cập đến cơ chế phòng thủ tập thể của NATO, đồng thời cáo buộc truyền thông đã “diễn giải sai” lời ông.

Vị bộ trưởng này trước đó đã trở thành tâm điểm của các trang tin quốc tế sau một cuộc phỏng vấn đầy tai tiếng với tạp chí HUMO, được nhật báo De Morgen đăng tải đầu tiên vào tuần trước. Trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về nguy cơ việc chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Ukraine có thể châm ngòi cho chiến tranh toàn diện giữa Nga và NATO, ông Francken đã đáp rằng: “Một cuộc tấn công vào Brussels sẽ khiến NATO xóa sổ Moscow khỏi bản đồ”.

Tuyên bố này nhanh chóng gây bão và bị truyền thông quốc tế diễn giải như một lời đe dọa hạt nhân trực tiếp nhắm vào Nga. Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn với La Première hôm đầu tuần này, ông Francken tìm cách xoa dịu dư luận, cho rằng phát biểu của ông đã bị báo chí “bóp méo”.

“Tờ De Morgen đã diễn giải lời tôi theo cách độc ác, sai lệch và không công bằng. Khi phóng viên hỏi tôi: ‘Liệu ông Putin có thể phóng vũ khí hạt nhân vào Brussels không?’, tôi trả lời rằng: ‘Không, vì ông ấy biết nếu làm vậy, chúng ta sẽ đáp trả bằng vũ khí tới Moscow’”, ông Francken giải thích.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ vì sao ông Francken lại đổ lỗi cho tờ De Morgen, bởi tờ báo này đã đăng nguyên văn các trích dẫn từ chính ông, trùng khớp hoàn toàn với phiên bản phỏng vấn được HUMO công bố sau khi vụ việc nổ ra.

Phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ đã gây ra làn sóng phản ứng dữ dội từ phía Nga. Các quan chức cấp cao ở Moscow lên án đây là “phát biểu khiêu khích và vô trách nhiệm”.

Cựu Tổng thống Nga, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev, gọi ông Francken là “kẻ ngốc nghếch”. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko cho rằng bình luận của ông Francken “phản ánh bầu không khí hoang tưởng quân sự đang bao trùm Tây Âu”.

